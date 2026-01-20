Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a pierdut Alina Pușcău un milion de dolari. Ce a pățit fosta concurentă de la Asia Express: „Am fost terminată!”

Cum a pierdut Alina Pușcău un milion de dolari. Ce a pățit fosta concurentă de la Asia Express: „Am fost terminată!”

Alina Pușcău a vorbit despre o experiență neplăcută din viața ei. Fosta concurentă de la Asia Express a povestit cum a reușit să piardă un milion de dolari din cauza unui bărbat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 11:11 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 12:32
Galerie
Alina Pușcău a vorbit despre o experiență neplăcută din viața ei | gettyimages.com

Alina Pușcău a scos la iveală detalii neștiute despre modul în care a pierdut o sumă importantă de bani. Deși este destul de discretă când vine vorba de viața personală, fosta concurentă de la Asia Express nu ezită să vorbească despre momentele care au marcat-o.

Puțini sunt cei care știu faptul modelul a pierdut un contract de un milion de dolari din cauza iubirii. Alina Pușcău a recunoscut că au existat situații, în trecut, în care a pus relațiile înaintea carierei, iar acest lucru i-a adus o pierdere uriașă.

Alina Pușcău a pierdut un milion de dolari din cauza fostului iubit. Cum a „trădat-o” bărbatul

Fosta concurentă de la Asia Express a dezvăluit că a iubirea a făcut-o să refuze un contract de un milion de dolari. Totul s-a întâmplat din cauza unei relații complicate la momentul respectiv.

Articolul continuă după reclamă

Mai mult, vedeta de la Hollywood a fost „trădată” într-un mod neașteptat la scurt timp de la despărțire. Se pare că bărbatul s-a căsătorit cu o altă femeie după trei săptămâni de la separarea de Alina Pușcău.

Citește și: Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații

„Am pierdut un contract de 1 milion de dolari și ce crezi, din cauza unui bărbat, care m‑a rănit și s‑a căsătorit în trei săptămâni cu altcineva. Am fost terminată. Aveam 19 ani și el 26.

Am plecat și apoi, la vreo un an, mi‑a zis că vrea să facă un contract, că eu făceam showroom. Și mă căuta să‑mi dea contractul acesta. Și eu plângeam după ăla. Eu, tot timpul, așa am fost, când nu era cariera sau relația, întotdeauna mă duceam după bărbat, pierdeam cariera. Asta zicea și mama, și cu fostul meu: „lasă cariera, du‑te și căsătorește‑te”, a dezvăluit superbul model, potrivit viva.ro.

„Niciodată, ca femeie, să nu te lași pe tine, că dacă îți lași cariera...Și multe fete fac chestia asta, lași totul pentru un bărbat. Bărbatul nu este universul. Tu ești universul, tu ești iubirea, tu ești tot ceea ce Dumnezeu ți‑a dat. Nu trebuie să lași nimic pentru un bărbat. Bărbatul ăla care te vrea, te vrea și te va aprecia exact așa cum ești și vei crește cu el exact așa cum ești”, a mai punctat Alina Pușcău.

Ce decizie a luat Alina Pușcău pe plan amoros după experiența Asia Express 2025

Alina Pușcău a trecut printr-o experiență de neuitat la Asia Express 2025, unde a savurat fiecare moment petrecut pe Drumul Eroilor. De asemenea, întoarcerea din competiție a făcut-o să ia o decizie importantă.

Citește și: Ce relație este de fapt între Dan Alexa și Alina Pușcău. Fotbalistul nu s-a mai abținut și a recunoscut tot: „O legătură foarte..”

Se pare că superbul model a decis că a venit momentul să deschidă un nou capitol în viața ei. Aceasta a renunțat la fosta relație și concentrându-se asupra carierei sale.

Colaj cu Alina Pușcău în două ipostaze diferite
+12
Mai multe fotografii

De-a lungul anilor, Alina Pușcău s-a iubit cu numele celebre de pe covorul roșu. Printre bărbații care au cucerit-o se numără și Vin Diesel.

Prima imagine cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil: „Ești minunată!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ! Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ!
Observatornews.ro Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu
Antena 3 Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii
SpyNews Imagini spectaculoase cu aurora boreală, în România. Cerul s-a colorat în roz, verde și violet. Cum s-a văzut din avion Imagini spectaculoase cu aurora boreală, în România. Cerul s-a colorat în roz, verde și violet. Cum s-a văzut din avion

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Prima imagine cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil: „Ești minunată!”
Prima imagine cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil: „Ești...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Cum arată acum Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra a împlinit de curând 21 de ani
Cum arată acum Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra a împlinit de curând 21 de ani
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Omul de bază al lui George Simion, acuzat de abuz în serviciu, este împins discret spre prescripție. Cum a fost blocat vreme de 15 luni dosarul lui Dan Dungaciu
Omul de bază al lui George Simion, acuzat de abuz în serviciu, este împins discret spre prescripție. Cum a fost... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră" Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x