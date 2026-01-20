Cum a pierdut Alina Pușcău un milion de dolari. Ce a pățit fosta concurentă de la Asia Express: „Am fost terminată!”

Alina Pușcău a vorbit despre o experiență neplăcută din viața ei. Fosta concurentă de la Asia Express a povestit cum a reușit să piardă un milion de dolari din cauza unui bărbat.

Alina Pușcău a scos la iveală detalii neștiute despre modul în care a pierdut o sumă importantă de bani. Deși este destul de discretă când vine vorba de viața personală, fosta concurentă de la Asia Express nu ezită să vorbească despre momentele care au marcat-o.

Puțini sunt cei care știu faptul modelul a pierdut un contract de un milion de dolari din cauza iubirii. Alina Pușcău a recunoscut că au existat situații, în trecut, în care a pus relațiile înaintea carierei, iar acest lucru i-a adus o pierdere uriașă.

Alina Pușcău a pierdut un milion de dolari din cauza fostului iubit. Cum a „trădat-o” bărbatul

Fosta concurentă de la Asia Express a dezvăluit că a iubirea a făcut-o să refuze un contract de un milion de dolari. Totul s-a întâmplat din cauza unei relații complicate la momentul respectiv.

Articolul continuă după reclamă

Mai mult, vedeta de la Hollywood a fost „trădată” într-un mod neașteptat la scurt timp de la despărțire. Se pare că bărbatul s-a căsătorit cu o altă femeie după trei săptămâni de la separarea de Alina Pușcău.

Citește și: Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații

„Am pierdut un contract de 1 milion de dolari și ce crezi, din cauza unui bărbat, care m‑a rănit și s‑a căsătorit în trei săptămâni cu altcineva. Am fost terminată. Aveam 19 ani și el 26.

Am plecat și apoi, la vreo un an, mi‑a zis că vrea să facă un contract, că eu făceam showroom. Și mă căuta să‑mi dea contractul acesta. Și eu plângeam după ăla. Eu, tot timpul, așa am fost, când nu era cariera sau relația, întotdeauna mă duceam după bărbat, pierdeam cariera. Asta zicea și mama, și cu fostul meu: „lasă cariera, du‑te și căsătorește‑te”, a dezvăluit superbul model, potrivit viva.ro.

„Niciodată, ca femeie, să nu te lași pe tine, că dacă îți lași cariera...Și multe fete fac chestia asta, lași totul pentru un bărbat. Bărbatul nu este universul. Tu ești universul, tu ești iubirea, tu ești tot ceea ce Dumnezeu ți‑a dat. Nu trebuie să lași nimic pentru un bărbat. Bărbatul ăla care te vrea, te vrea și te va aprecia exact așa cum ești și vei crește cu el exact așa cum ești”, a mai punctat Alina Pușcău.

Ce decizie a luat Alina Pușcău pe plan amoros după experiența Asia Express 2025

Alina Pușcău a trecut printr-o experiență de neuitat la Asia Express 2025, unde a savurat fiecare moment petrecut pe Drumul Eroilor. De asemenea, întoarcerea din competiție a făcut-o să ia o decizie importantă.

Citește și: Ce relație este de fapt între Dan Alexa și Alina Pușcău. Fotbalistul nu s-a mai abținut și a recunoscut tot: „O legătură foarte..”

Se pare că superbul model a decis că a venit momentul să deschidă un nou capitol în viața ei. Aceasta a renunțat la fosta relație și concentrându-se asupra carierei sale.

De-a lungul anilor, Alina Pușcău s-a iubit cu numele celebre de pe covorul roșu. Printre bărbații care au cucerit-o se numără și Vin Diesel.