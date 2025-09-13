Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât au plătit Anda Adam și Joseph pe cele două valize de la Asia Express. Artista: „Tot ce aveau ei pe insulă costă cât ele”

Cât au plătit Anda Adam și Joseph pe cele două valize de la Asia Express. Artista: „Tot ce aveau ei pe insulă costă cât ele”

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au atras atenția telespectatorilor de la Asia Express cu bagajele lor.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 16:00 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 12:48
Cântăreața a subliniat în repetate rânduri că cele două geamantane au costat o avere

Artista a spus că valizele sunt foarte scumpe, iar afirmația ei s-a dovedit adevărată. Află mai jos cât au plătit cei doi pentru geamantane!

Cât au dat Anda Adam și Joseph pe cele două valize de la Asia Express

Duminică, 7 septembrie 2025, a debutat sezonul 8 al emisiunii Asia Express. Publicul a urmărit cu interes prima ediție pentru a descoperi noii concurenți: Mara Bănică și Serghei Mizil, Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Karmen Minune și Olga Barcari, Emil Rengle împreună cu logodnicul său, dar și Anda Adam alături de soțul ei, Joseph. Cei doi au reușit să iasă imediat în evidență.

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express a fost filmat în Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Multe dintre locurile în care au ajuns concurenții s-au dovedit a fi destul de modeste, dar asta nu i-a împiedicat pe unii să afișeze un stil de viață opulent. Anda Adam, de exemplu, a atras atenția cu valizele de lux cu care ea și soțul ei au venit la emisiune.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cântăreața a subliniat în repetate rânduri că cele două geamantane au costat o avere. La un moment dat, a glumit spunând că, cu banii dați pe ele, ar fi putut cumpăra tot ce se găsea pe insula respectivă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„El (Joseph – n.r.) și cu ceilalți băieți trăgeau iar gențile alea foarte scumpe. Dacă stau să mă gândesc bine, la cât de scumpe sunt, dacă era să calculez, tot ce aveau ei pe insula aia costa cât valizele, fără lipsă de modestie. Le-am târât, tras, rupt. Aia e, noi le-am luat să fie set așa, frumoase, costă foarte mult”, a spus Anda Adam la Asia Express.

Citește și: Cine este, cum arată și cu ce se ocupă sora Ralucăi Bădulescu. Puțini au văzut-o pe Ioana

Modelul ales de cei doi este chiar foarte scump

Se pare că artista nu a mințit. Valizele nu sunt deloc ieftine. De pildă, pe un site cunoscut din România, un geamantan ca al Andei Adam, cu dimensiunea de 81 de centimetri, costă 2.684 de lei. Așadar, pentru cele două bagaje, cântăreața a plătit peste 5.000 de lei.

Compania care produce aceste geamantane a fost fondată în 1910, într-o perioadă în care doar cei privilegiați își permiteau să călătorească și să descopere lumea, notează Cancan.ro.

Conform site-ului de unde poate fi cumpărat acest model, brandul s-a concentrat timp de peste un secol pe inovație și perfecționare, reușind să devină un lider în industria valizelor.

Cine sunt noii concurenți de la Asia Express

Primul episod al noului sezon Asia Express 2025 a avut loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Printre concurenți s-au numărat Anda Adam, Mara Bănică, Gabriel Tamaș și Raluca Bădulescu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Drumul concurenților din acest sezon trece prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, marea finală fiind programată la Seul. Dacă primele două destinații au mai fost vizitate în trecut, acum participanții vor descoperi zone complet noi.

Emisiunea produsă de Mona Segall este difuzată patru seri la rând, de duminică până miercuri.

Concurenții noului sezon Asia Express 2025 sunt: Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, Gabriel Tamaș și Dan Alexa, Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, Karmen și prietena ei, Olga Barcari.

Regulile emisiunii rămân neschimbate: concurenții nu beneficiază de cazare, transport sau telefon și trebuie să se descurce cu doar un dolar pe zi.

Adolescentul italian Carlo Acutis, primul sfânt al generației milenialilor. Cine a fost „influencerul lui Dumnezeu”...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
Maria Zardoya, apariție într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu, fără să poarte sutien. Cine e bruneta focoasă
Maria Zardoya, apariție într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu, fără să poarte sutien. Cine e...
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles după aproape doi ani. Detalii de la „ceaiul privat”
Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles după aproape doi ani. Detalii de la „ceaiul privat”
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x