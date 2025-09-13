Cât au plătit Anda Adam și Joseph pe cele două valize de la Asia Express. Artista: „Tot ce aveau ei pe insulă costă cât ele”

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au atras atenția telespectatorilor de la Asia Express cu bagajele lor.

Artista a spus că valizele sunt foarte scumpe, iar afirmația ei s-a dovedit adevărată. Află mai jos cât au plătit cei doi pentru geamantane!

Cât au dat Anda Adam și Joseph pe cele două valize de la Asia Express

Duminică, 7 septembrie 2025, a debutat sezonul 8 al emisiunii Asia Express. Publicul a urmărit cu interes prima ediție pentru a descoperi noii concurenți: Mara Bănică și Serghei Mizil, Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Karmen Minune și Olga Barcari, Emil Rengle împreună cu logodnicul său, dar și Anda Adam alături de soțul ei, Joseph. Cei doi au reușit să iasă imediat în evidență.

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express a fost filmat în Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Multe dintre locurile în care au ajuns concurenții s-au dovedit a fi destul de modeste, dar asta nu i-a împiedicat pe unii să afișeze un stil de viață opulent. Anda Adam, de exemplu, a atras atenția cu valizele de lux cu care ea și soțul ei au venit la emisiune.

Cântăreața a subliniat în repetate rânduri că cele două geamantane au costat o avere. La un moment dat, a glumit spunând că, cu banii dați pe ele, ar fi putut cumpăra tot ce se găsea pe insula respectivă.

„El (Joseph – n.r.) și cu ceilalți băieți trăgeau iar gențile alea foarte scumpe. Dacă stau să mă gândesc bine, la cât de scumpe sunt, dacă era să calculez, tot ce aveau ei pe insula aia costa cât valizele, fără lipsă de modestie. Le-am târât, tras, rupt. Aia e, noi le-am luat să fie set așa, frumoase, costă foarte mult”, a spus Anda Adam la Asia Express.

Modelul ales de cei doi este chiar foarte scump

Se pare că artista nu a mințit. Valizele nu sunt deloc ieftine. De pildă, pe un site cunoscut din România, un geamantan ca al Andei Adam, cu dimensiunea de 81 de centimetri, costă 2.684 de lei. Așadar, pentru cele două bagaje, cântăreața a plătit peste 5.000 de lei.

Compania care produce aceste geamantane a fost fondată în 1910, într-o perioadă în care doar cei privilegiați își permiteau să călătorească și să descopere lumea, notează Cancan.ro.

Conform site-ului de unde poate fi cumpărat acest model, brandul s-a concentrat timp de peste un secol pe inovație și perfecționare, reușind să devină un lider în industria valizelor.

Cine sunt noii concurenți de la Asia Express

Primul episod al noului sezon Asia Express 2025 a avut loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Printre concurenți s-au numărat Anda Adam, Mara Bănică, Gabriel Tamaș și Raluca Bădulescu.

Drumul concurenților din acest sezon trece prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, marea finală fiind programată la Seul. Dacă primele două destinații au mai fost vizitate în trecut, acum participanții vor descoperi zone complet noi.

Emisiunea produsă de Mona Segall este difuzată patru seri la rând, de duminică până miercuri.

Concurenții noului sezon Asia Express 2025 sunt: Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, Gabriel Tamaș și Dan Alexa, Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, Karmen și prietena ei, Olga Barcari.

Regulile emisiunii rămân neschimbate: concurenții nu beneficiază de cazare, transport sau telefon și trebuie să se descurce cu doar un dolar pe zi.