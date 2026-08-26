Cât costă cazarea în garsonierele lui Mihai Trăistariu de pe litoral la final de vară. Care e prețul pentru luna septembrie

Mihai Trăistariu deține mai multe garsoniere în Mamaia Nord. Iată cât costă cazarea în apartamentele sale la finalul lunii august și început de septembrie!

Mihai Trăistariu se numără printre artiștii români care au decis să investească în proprietăți la malul mării. De-a lungul timpului, artistul a vorbit, de mai multe ori, despre garsonierele pe care le deține în Mamaia Nord, afirmând că afacerea de la malul mării îi aduce aproximativ 35.000 de euro într-o vară.

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Cât costă o noapte de cazare în garsonierele lui Mihai Trăistariu de pe litoral la final de vară

În primăvara acestui an, Mihai Trăistariu afirma faptul că preferă să păstreze aceleași tarife de la un sezon la altul: 250 de lei pentru o noapte de cazare în luna aprilie, mai, iunie și septembrie, iar în lunile iulie și august 350 de lei.

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Totuși, prețurile afișate, în prezent, pe Booking pentru garsonierele sale sunt ceva mai mari. Mai exact, o noapte de cazare la finalul lunii august costă 394 de lei, iar, în luna septembrie, turiștii trebuie să scoată din buzunar 283 de lei pe noapte, potrivit Libertatea.

„Locația se află în Mamaia Nord – Năvodari, la trei minute de mers pe jos de Plaja Mamaia și la 5,3 km de Lacul Siutghiol, și oferă Wi-Fi gratuit, climatizare și un bar. Această proprietate pe malul mării oferă acces la un balcon. Acest apartament oferă oaspeților un dormitor, o baie, lenjerie de pat, prosoape, un televizor cu ecran plat cu canale prin satelit, o zonă de luat masa, o chicinetă complet utilată și o terasă cu vedere la oraș. Baia pune la dispoziție duș, precum și articole de toaletă gratuite, un uscător de păr și halate de baie”, este descrierea locației pe celebrul site de rezervări, citată de sursa menționată mai sus.

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Mihai Trăistariu afirmă că are clienți fideli

Chiar dacă are concurență mare în Mamaia Nord, Mihai Trăistariu afirmă că a reușit să își facă o clientelă fidelă, deoarece el este un patron harnic. Potrivit informațiilor disponibile pe platforma de rezervări, garsonierele sale au nota 9,2 din 54 de evaluări.

„Dacă nu ești harnic, afacerea ta pică. Eu sunt harnic! Concurență va fi tot timpul, mereu vin alții mai buni, mai noi... Trebuie să te actualizezi, să faci multă reclamă ca afacerea să meargă. Eu zic că nu trebuie mărite prețurile, mai ales acum cu austeritatea asta. Rămân cu prețuri fixe, la fel ca până acum, ca să-mi păstrez clienții și să nu plece în alte părți. Asta este și rețeta ca să reușești azi, când există concurență: să-ți păstrezi clienții pe care îi ai”, spunea Mihai Trăistariu în luna iunie, citat de sursa menționată mai sus.