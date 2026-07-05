Mihai Trăistariu, imagine rară cu regretata sa mamă. Cei doi seamănă izbitor de tare

Mihai Trăistariu a postat pe rețelele de socializare o imagine emoționantă cu regretata sa mamă. Natalia Trăistariu era de o frumusețe răpitoare.

Mihai Trăistariu, imagine rară cu regretata sa mamă. Cei doi seamănă izbitor de mult | Captură Facebook

Mihai Trăistariu a vorbit, de-a lungul timpului, despre copilăria și viața sa de familie, marcată de numeroase momente dureroase. Artistul s-a născut la Piața Neamț. Tatăl său, Gheorghe, a fost pictor, iar mama sa, Natalia, a studiat Medicina și a cochetat și ea cu muzica în tinerețe, potrivit click.ro.

Mihai Trăistariu mai are trei frați: pe Geanina, Constantin și Vasile, iar fiecare a studiat câte un instrument muzical.

Artistul păstrează vie amintirea părinților săi, în special a mamei lui. Recent, el a postat pe rețelele de socializare o imagine de arhivă cu cea care i-a dat viață, iar mulți au fost luați prin surprindere de cât de frumoasă era femeia.

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Cum arăta mama lui Mihai Trăistariu în tinerețe

Imaginea alb-negru o surprinde pe mama lui Mihai Trăistariu în perioada tinereții. Fanii artistului nu au remarcat doar frumusețea răpitoare a femeii, ci și asemănarea izbitoare dintre ea și fiul său.

„Poză rară cu mama. Voi păstrați pozele părinților voștri?”, a scris artistul în dreptul imaginii postate pe Instagram.

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Drama care i-a marcat copilăria lui Mihai Trăistariu: „Se certau de dimineață până seara”

Potrivit declarațiilor sale, Mihai Trăistariu a avut o copilărie marcată de suferință și violență domestică. Artistul a mărturisit că a fost martor la numeroase episoade în care tatăl său își agresa mama.

„Se certau ca tâmpiții, de dimineața până seara, când erau pe acasă... Țipete, oale sparte, ea legată de calorifer, închisă în baie, scos ochiul, pansată, du-te la internat... Așa, exact așa era. A fost și internată de bătăile lui, învinețită”, a povestit Mihai Trăistariu, invitat într-un podcast, citat de sursa menționată mai sus.

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Mihai Trăistariu și-a pierdut tatăl la vârsta de 17 ani, după ce bărbatul a fost diagnosticat cu cancer. Câțiva ani mai târziu, în 2006, și mama sa, Natalia Trăistariu, s-a stins din viață din cauza cirozei hepatice.

Artistul a oferit detalii cutremurătoare despre ultimele luni din viața tatălui său. Se pare că totul ar fi început după o lovitură la cap, pe care bărbatul a refuzat să o trateze corespunzător.

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„A mers în beci să ia ceva, a dat cu capul de o țeavă, l-a durut, s-a pansat singur, nu voia la medic. Nu a fost niciodată la medic, era împotriva lor. Și-a pus singur comprese cu spirt luni întregi și nu îi mai trecea durerea de la o singură lovitură. Nu știu cât de tare s-o fi lovit. Inflamația aia rămasă acolo, la vreo 60 și ceva de ani, cât avea el, s-a transformat în tumoare, în cancer, că de acolo a pornit. Și atunci s-a extins pe tot capul și i-au ieșit ochii din orbite după opt luni de zile.

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Cum spunea maică-mea: <<Mâncate-ar cancerul să te mănânce, săriți-ar ochii să îți sară>>. Asta era vorba. Doamne, iartă-mă, când o pronunț, mi se ridică părul. Atât era de indignată de comportamentul lui și de ce pățea ea, încât îl blestema. Eu eram oripilat, îngrozit, pentru că știam vorba ei și văzusem cum s-a transformat (n.r. tatăl lui în ultimele stadii ale bolii). Maică-mea îmi spunea: <<Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare>>”, a declarat Mihai Trăistariu, într-o emisiune, citat de click.ro.