Cât de înalt e Prințul William, de fapt. Viitorul rege a glumit despre statura sa

Te-ai întrebat vreodată cât de înalt e Prințul William? Recent, viitorul rege al Marii Britanii a glumit pe seama staturii sale.

Pe măsură ce Prințul George crește, mulți se întreabă cât de înalt e tatăl său atunci când cei 2 viitori regi sunt văzuți împreună.

Recent, Prințul William a glumit despre înălțimea sa în cadrul unui eveniment organizat în Marea Britanie, scrie People.

Pe 23 aprilie, William s-a aflat la sediul echipei British Formula E, Jaguar TCS Racing.

În vârstă de 43 de ani, Prințul a participat la eveniment pentru a atrage atenția asupra inovației și sustenabilității.

Cât de înalt e Prințul William, de fapt

Prințul William are o înălțime impresionantă și se pare că fiul său, George, îi seamănă atunci când vine vorba de statură. În ultimele imagini, se vede cum George îl prinde din urmă pe tatăl său.

În timpul vizitei recente, Prințul William a făcut un tur al sediului și s-a întâlnit cu piloții Jaguar din Formula E, Mitch Evans și Antonio Felix da Costa. De asemenea, a văzut cum echipa de ingineri Jaguar proiectează, dezvoltă și produce modelul I-TYPE 7 și viitoarele mașini de curse. A avut ocazia să se așeze într-una dintre mașinile aflate în dezvoltare.

„Nu prea e loc pentru picioare, nu-i așa?” a glumit Prințul William atunci când s-a urcat la volanul mașinii de curse.

Gluma Prințului William despre statura sa de aproximativ 1.91 m a venit după ce fiul său cel mare, Prințul George, părea că îi calcă pe urme în privința înălțimii, în timpul unei ieșiri din Duminica Paștelui.

La începutul acestei luni, Prințul William și familia sa, inclusiv Kate Middleton, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, au participat la slujba de Paște de la Capela St. George din Castelul Windsor.

La 12 ani, Prințul George e aproape la fel de înalt ca mama sa

Evenimentul a fost prima apariție publică a copiilor regali George, Charlotte și Louis de la Crăciun. Înălțimea lui George, în vârstă de 12 ani, a atras imediat atenția. Deși Prințesa Kate purta tocuri, Prințul George era aproape la fel de înalt ca mama sa.

Statura înaltă e o trăsătură de familie. Prințesa Kate are și ea aproximativ 1,75 m.

Vizita Prințului William la facilitățile Jaguar a avut loc în aceeași zi cu cea de-a 8-a aniversare a fiului său cel mic, Prințul Louis.

Așa cum e tradiția, familia a marcat momentul cu o fotografie nouă cu Louis. Imaginea, realizată la începutul acestei luni în timpul unei vacanțe de familie în regiunea de coastă Cornwall, îl arată pe Louis zâmbind, cu părul bătut de vânt.

Prințul George îl va urma pe tatăl său pe tronul Marii Britanii, dar puțini știu că acesta urma să aibă inițial alt nume. Kate și William, care s-au căsătorit în 2011, și-au schimbat de mai multe ori părerea despre numele copilului, chiar până în momentul în care Prințul George de Wales s-a născut pe 22 iulie 2013. Catherine, Prințesa de Wales își dorea în mod special un alt nume, însă.