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Un val de aer polar lovește România. Temperaturile scad cu 10 grade Celsius în câteva ore, iar ploile se extind în toată țara

Vremea se schimbă radical în România! Un val de aer polar, format deasupra Atlanticului de Nord, „lovește” țara joi, 11 iunie 2026. Temperaturile scad cu 10 grade Celsius în doar câteva ore, iar ploile se extind.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 17:13 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 17:46
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Vremea se schimbă radical în România! Un val de aer polar, format deasupra Atlanticului de Nord, „lovește” țara joi, 11 iunie 2026 | Shutterstock
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Meteorologii au emis o avertizare meteo cu privire la masa de aer polar care intră în România joi, 11 iunie 2026. Fenomenul meteorologic aduce furtuni, ploi abundente, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Mai mult, temperaturile vor scădea cu aproximativ 10 grade Celsius în multe regiuni ale țării, în interval de doar câteva ore.

Ce anunț a făcut Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) despre valul de aer polar care i-a cu asalt România

În cursul zilei de astăzi, 11 iunie 2026, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a făcut un anunț cu privire la fenomenele meteorologice din țară. În prezent sunt active și două avertizări meteo: de cod galben și cod portocaliu de vreme severă.

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„Luna iunie a debutat și anul acesta cu instabilitate atmosferică accentuată. În multe zone din țară au fost averse torențiale, s-au semnalat descarcari electrice, intensificări ale vântului sau vijelii și izolat grindina. Așadar suntem pe o evoluție meteorologică care corespunde tiparului climatologic specific lunii iunie, în care instabilitatea atmosferică se manifestă aproape în fiecare după-amiază – prin ploi scurte și însemnate cantitativ, vijelii și grindină, de aceea Administrația Națională de Meteorologice a emis aproape zilnic coduri de atenționare și avertizare pentru potențialul ridicat de instabilitate atmosferică și furtunile din timpul după-amiezelor.

În prima decadă a lunii iunie media națională a precipitațiilor a atins 37.8 l/mp (medie calculată pe 154 stații meteo), față de o normă multianuală de 90.5 l/mp (calculată pentru perioada 1991 - 2020). Moldova, nordul Munteniei și Dobrogea au primit cele mai importante cantități de apă, local de peste 50 - 70 l/mp, în timp ce zone din Câmpia de Vest și Câmpia Română au avut cantități de apă nesemnificative. Sub aspect termic suntem chiar pe norma climatologică, cu o valoare medie de 18.6 grade.

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Instabilă se va menține vremea și la debutul decadei a doua a lunii iunie. O masă de aer polar oceanică formată deasupra Atlanticului de Nord s-a extins peste vestul și centrul Europei, iar începând cu dimineța zilei de joi (11 iunie) va aborda și partea de vest a României. Aceasă masă de aer rece va întălni aerul cald preexistent, astfel la contactul între aceste mase de aer cu proprietăți diferite vor fi manifestări ale instabilității atmosferice de natură termodinamică.

Dacă în ultimele zile inițierea convecției a fost de natură termică prin încălzire diurnă, pe parcursul zilei de joi, este de așteptat ca instabilitatea atmosferică să fie generată de apropierea și evoluția unui front atmosferic rece, care va avea rolul de a dizloca aerul cald umed și instabil.

România se va afla și pe parcursul zilei de joi, într-o masă de aer cald și instabil, favorabilă dezvoltării furtunilor. Energia potențial disponibilă pentru convecție va fi suficientă pentru apariția unor furtuni local puternice, însă forfecarea vântului va fi slabă, ceea ce va limita organizarea convecției în structuri severe de scară largă (multicelule sau supercelule).

Energia potențială convectivă disponibilă (CAPE) care este principalul indice care măsoară cantitatea de energie disponibilă pentru furtuni, urmează să aibă valori de 1000 - 2000 j/kg, așa încât începând cu orele după-amiezii, convecția se va iniția mai întâi pe zonele de munte, iar ulterior și în Moldova (mai ales în vestul regiunii), local în Transilvania, Oltenia și Muntenia.

Sondajele probabile din partea de sud și est a României indică pe de o parte prezența aerului umed la niveluri joase (între 1500 și 4000 m), ce oferă energie (CAPE) și susține curenți ascendenți puternici, iar pe de altă parte un strat uscat este evident în troposfera medie, ceea ce favorizează răcirea prin evaporare și astfel crește și mai mult instabilitatea mediului.

Acest mediu poate organiza și menține o furtună prin procesele fizice ce au loc în timpul convecției. Picăturile de apă și particulele de gheață se evaporă/sublimează răcind mediul ambiant. Aerul mai rece, devine astfel mai dens și accelerează descendent, generând curenți descendenți puternici, iar contrastul dintre aceștia și curenții ascendenți, vor meține o furtună pentru o perioadă mai mare de timp.

Indirect, grindina este favorizată de prezența unei mase de aer umede la nivelurile joase și a unui strat mai uscat în troposfera medie. Aerul umed de la sol furnizează energia necesară dezvoltării curenților ascendenți puternici, în timp ce aerul uscat de la altitudine accentuează instabilitatea atmosferică prin creșterea gradientului termic vertical. Aceste condiții permit ascensiunea rapidă a particulelor de apă în zone cu temperaturi negative, unde acestea îngheață și acumulează succesiv noi straturi de gheață. Cu cât curenții ascendenți sunt mai puternici și mai persistenți, cu atât particulele de grindină pot rămâne mai mult timp suspendate în nor, crescând în dimensiuni înainte de a cădea la sol.

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Prezența unui strat uscat în troposfera medie favorizează și dezvoltarea curenților descendenți puternici (downdraft). Pe măsură ce precipitațiile cad prin acest aer mai uscat, o parte din picăturile de apă se evaporă, proces care răcește suplimentar aerul. Aerul răcit devine mai dens și coboară accelerat spre suprafață. La contactul cu solul, acesta se răspândește radial, generând rafale puternice de vânt și, local, fenomene de tip downburst sau microburst. Instabilitatea atmosferică accentuată și contrastul dintre aerul umed din troposfera joasă cu cel uscat din troposfera medie, poate genera vijelii semnificative chiar și în absența unei forfecări puternice a vântului.

Așadar pentru după-amiaza și seara zilei de 11 iunie, unul din riscurile generate de furtunile convective ar fi grindina în general de mici dimensiuni, dar izolat și de medii dimensiuni (peste 2 cm), apoi cantitățile mari de apă ce vor cădea în intervale scurte de timp (peste 30…40 l/mp în intervale de până la 1…3 ore) și nu în ultimul rând rafalele de vânt ce însoțesc aversele.

Pe parcursul nopții de joi spre vineri (11/12 iunie) linia frontului rece se va deplasa spre estul și sud-estul teritoriului, ceea ce însemnă că fenomenele de instabilitate vor continua pe zone extinse din centru, sud și est, numai că de această dată, cele mai importane elemente vizate sunt cantitățile de apă ce urmează a se înregistra pe arii mai extinse.

Vineri, vom avea o creștere postfrontală a presiunii atmosferice după trecerea frontului rece, iar asta însemnă că vom avea și intensificări ale vântului, iar ploile vor fi prezente îndeosebi pe partea de sud-estul a teritoriului (Muntenia și Dobrogea), unde mai sunt prognozate cantități însemnate de apă. Acest episod cu innstabilitate și ploi se va încheia vineri seară, iar în tot acest interval sunt estimate cantități de apă însemnate pe zone extinse.

Schimbarea va fi importantă și în ceea ce privește regimul termic. Masa de aer rece va cuprinde treptat întreaga țara, astfel după o zi de joi în care vom atinge probabil 33 de grade în zona de câmpie din Muntenia, va urma o zi de vineri cu maxime de temperatură în general între 17 și 24 de grade, iar sâmbătă dimineață vor fi minime, local sub 10 grade mai ales prin nord și centru.”, au anunțat meteorologii.

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