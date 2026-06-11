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„Furnicuțele”, invitat Marian Godină. Adevărata părere despre Cristian Boureanu

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Marian Godină a vorbit despre experiența Survivor și ce părerea și-a făcut despre doi dintre colegii de pe insulă. Ce a declarat polițistul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 12:51
„Furnicuțele”, invitat Marian Godină. Adevărata părere despre Cristian Boureanu. Ce a recunoscut după finalul emisiunii Survivor | antena 1
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Marian Godină a fost invitat în emisiunea Furnicuțele cu Denise Rifai, acolo unde a vorbit despre experiența Survivor, dar și despre momentele pe care le-a trăit alături de familie după revenirea acasă.

Adevărata părere despre Cristian Boureanu

Ultimul său mare proiect, participarea la Survivor, s-a dovedit a fi cea mai grea experiență trăită de Marian Godină în toată viața sa. De asemenea, își dorește să nu mai treacă prin ceea ce a trecut.

A slăbit 19 kilograme după revenirea de pe insulă, acolo unde a rezistat o lungă perioadă de timp fără familia sa. Nu a putut timp de 3 luni de zile să ia contactul cu soția și fiicele sale din niciun punct de vedere. Atât fizic, cât și psihic, acestea i-au lipsit cel mai mult.

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„Nu credeam că sunt sensibil.”, a declarat Marian Godină. Deși încă este angajat la poliție, în divizia SAS, la momentul actual se află în concediu de creștere copil. Această decizie a fost privită cu multă suspiciune din partea oamenilor, dar și a colegilor săi.

Marian Godină a descris antrenamentul și perioada petrecută la Survivor ca fiind o experiență mult mai dificilă decât antrenamentele de la locul de muncă. Atunci când și-a făcut intrarea pe insulă, polițistul îndrăgit de toată lumea a avut o părere negativă despre Cristian Boureanu, ba chiar a făcut o glumă pe care ulterior a regretat-o.

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„Părerea mi-am format-o după acel incident pe care l-a avut cu polițistul.”, a transmis Marian Godină. Ulterior, l-a descris pe colegul său de la emisiunea Survivor ca fiind „un om de ispravă, un om foarte deștept, cult, inteligent și cu o inteligență nativă, dar și citit.”

„Mi-a părut și un tip de echipă.”, a mai spus Marian Godină în fața lui Denise Rifai.

Care este concurentul de la Survivor pe care Marian Godină l-a apreciat cel mai mult

Deși s-a înțeles bine cu mulți dintre colegii de pe insulă, faimosul polițist a declarat că cel mai mult a apreciat-o pe Olga. Despre această concurentă a declarat că părerea s-a de la început nu a fost aceeași cu cea pe care și-a format-o ulterior.

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„Pentru că și ea la fel, mi-a părut o fată încrezută și fată de oraș, până la final, o fată super modestă.”, a declarat Marian Godină la Furnicuțele. De când a ajuns acasă, acesta apreciază mult mai mult timpul petrecut cu familia.

„Și ei i-a prins destul de bine. Și ea a văzut cum e fără mine erau lucrurile pe care eu le făceam și erau invizibile.”, a mai spus acesta.

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