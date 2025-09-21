Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Chef Roxana Blenche. Fetița a început de curând grădinița

Roxana Blenche, chef-ul de la show-ul Chefi la cuțite și Hello Chef, se bucură să aibă alături o familie minunată care o susține în cariera ei de bucătar.

Chef Blenche este extrem de încântată de noua etapă din viața micuței ei și are mereu grijă să fie acolo pentru ea, făcându-și timp de petrecut împreună. | Antena 1

Roxana Blenche nu are succes doar pe plan profesional, ci și în plan personal, reușind să construiască o familie frumoasă alături de soțul ei, Cătălin Bucur. Cei doi sunt părinții unei frumoase fetițe pe nume Olivia.

Cum arată acum Olivia, fetița lui Chef Roxana Blenche

Roxana Blenche și soțul ei sunt împreună de mai mulți ani, iar viața lor s-a schimbat complet în urmă cu doi ani, când a venit pe lume Olivia, fetița lor. Pe măsură ce crește, este și mai evident cât de bine seamănă Olivia cu mama ei, moștenind de la ea cele mai frumoase trăsături.

Citește și: Hello Chef sezon 9, 24 mai 2025. Cea mai bună rețetă de chifteluțe cu sos. Verdictul dat de Giulia și Vlad Huidu

Articolul continuă după reclamă

De când a devenit mamă, viața ei s-a schimbat complet și, chiar dacă uneori are un program încărcat la filmări, ea își găsește mereu timp de petrecut cu fiica ei, Olivia.

În luna martie a acestui an, Olivia a împlinit 2 ani și acum micuța a început grădinița, un moment emoționant atât pentru ea, cât și pentru întreaga familie.

Chef Roxana Blenche a postat mai multe imagini de la grădiniță cu Olivia, spre bucuria fanilor care o admiră și îndrăgesc pe micuță. Chef Blenche este foarte mândră de micuța ei și se bucură să o vadă că a crescut atât de mult și a făcut un pas important în educația ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La descrierea postării în care Olivia pare foarte încântată de începerea grădiniței, Roxana Blenche a adăugat:

Citește și: Hello Chef sezon 9, 17 mai 2025. Cea mai bună rețetă de supă cremă de cartofi cu afumătură. Verdictul lui Ovidiu Lipan Țăndărică

„Iubirea noastră a început gradinita cu zâmbetul pe buze. Suntem extrem de mândrii de ea, timpul parca a zburat si ea a crescut atat de repede. În acelasi timp acest zâmbet in fiecare dimineață se datorează personalului din cadrul grădiniței. Olivia le iubește pe doamnele educatoare si nu numai!va recomand din suflet aceasta gradinita pentru piticii vostri. Un an școlar minunat tuturor! ”

Roxana Blenche și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Chef Roxana Blenche a povestit la un moment dat că ea și Cătălin au ieșit la o întâlnire în adolescență și după ce s-au plimbat împreună 200 de metri și-au spus: „Ne auzim”. Cei doi nu au mai luat legătura atunci, ca urmând să se revadă și să înceapă o relație cu zece ani mai târziu.

„Prima dată ne-am întâlnit la 15 ani în Baia Mare. M-a scos la un suc. După ce ne-am plimbat am zis: <<ne auzim>> și ne-am auzit zece ani mai târziu”, a mărturisit Roxana Blenche.

Chef Blenche este extrem de încântată de noua etapă din viața micuței ei și are mereu grijă să fie acolo pentru ea, făcându-și timp de petrecut împreună.

Citește și: Hello Chef se întoarce cu cel de-al zecelea sezon, din 6 septembrie, pe Antena 1 și AntenaPLAY