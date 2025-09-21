Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Chef Roxana Blenche. Fetița a început de curând grădinița

Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Chef Roxana Blenche. Fetița a început de curând grădinița

Roxana Blenche, chef-ul de la show-ul Chefi la cuțite și Hello Chef, se bucură să aibă alături o familie minunată care o susține în cariera ei de bucătar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 12:00 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 17:03
Galerie
Chef Blenche este extrem de încântată de noua etapă din viața micuței ei și are mereu grijă să fie acolo pentru ea, făcându-și timp de petrecut împreună. | Antena 1

Roxana Blenche nu are succes doar pe plan profesional, ci și în plan personal, reușind să construiască o familie frumoasă alături de soțul ei, Cătălin Bucur. Cei doi sunt părinții unei frumoase fetițe pe nume Olivia.

Cum arată acum Olivia, fetița lui Chef Roxana Blenche

Roxana Blenche și soțul ei sunt împreună de mai mulți ani, iar viața lor s-a schimbat complet în urmă cu doi ani, când a venit pe lume Olivia, fetița lor. Pe măsură ce crește, este și mai evident cât de bine seamănă Olivia cu mama ei, moștenind de la ea cele mai frumoase trăsături.

Citește și: Hello Chef sezon 9, 24 mai 2025. Cea mai bună rețetă de chifteluțe cu sos. Verdictul dat de Giulia și Vlad Huidu

Articolul continuă după reclamă

De când a devenit mamă, viața ei s-a schimbat complet și, chiar dacă uneori are un program încărcat la filmări, ea își găsește mereu timp de petrecut cu fiica ei, Olivia.

În luna martie a acestui an, Olivia a împlinit 2 ani și acum micuța a început grădinița, un moment emoționant atât pentru ea, cât și pentru întreaga familie.

Chef Roxana Blenche a postat mai multe imagini de la grădiniță cu Olivia, spre bucuria fanilor care o admiră și îndrăgesc pe micuță. Chef Blenche este foarte mândră de micuța ei și se bucură să o vadă că a crescut atât de mult și a făcut un pas important în educația ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La descrierea postării în care Olivia pare foarte încântată de începerea grădiniței, Roxana Blenche a adăugat:

Citește și: Hello Chef sezon 9, 17 mai 2025. Cea mai bună rețetă de supă cremă de cartofi cu afumătură. Verdictul lui Ovidiu Lipan Țăndărică

„Iubirea noastră a început gradinita cu zâmbetul pe buze. Suntem extrem de mândrii de ea, timpul parca a zburat si ea a crescut atat de repede. În acelasi timp acest zâmbet in fiecare dimineață se datorează personalului din cadrul grădiniței. Olivia le iubește pe doamnele educatoare si nu numai!va recomand din suflet aceasta gradinita pentru piticii vostri. Un an școlar minunat tuturor! ”

Roxana Blenche și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Chef Roxana Blenche a povestit la un moment dat că ea și Cătălin au ieșit la o întâlnire în adolescență și după ce s-au plimbat împreună 200 de metri și-au spus: „Ne auzim”. Cei doi nu au mai luat legătura atunci, ca urmând să se revadă și să înceapă o relație cu zece ani mai târziu.

„Prima dată ne-am întâlnit la 15 ani în Baia Mare. M-a scos la un suc. După ce ne-am plimbat am zis: <<ne auzim>> și ne-am auzit zece ani mai târziu”, a mărturisit Roxana Blenche.

Chef Blenche este extrem de încântată de noua etapă din viața micuței ei și are mereu grijă să fie acolo pentru ea, făcându-și timp de petrecut împreună.

colaj chef roxana blenche
+9
Mai multe fotografii

Citește și: Hello Chef se întoarce cu cel de-al zecelea sezon, din 6 septembrie, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cum se simte Dolph Lundgren, starul din „Rocky”, la 10 luni după ce a învins cancerul: „A fost o luptă grea”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!” Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Observatornews.ro Motivul crimei şocante de la Ţăndărei. Cei doi fraţi se băteau pentru o casă care nu le aparţinea Motivul crimei şocante de la Ţăndărei. Cei doi fraţi se băteau pentru o casă care nu le aparţinea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog: „De multe ori, oamenii neagă”. Cu ce se confruntă artista
Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog: „De multe ori, oamenii neagă”. Cu ce se confruntă artista
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
De ce își schimbă găinile penajul toamna: totul despre năpârlirea lor
De ce își schimbă găinile penajul toamna: totul despre năpârlirea lor
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x