Cât de mari au crescut copiii Nicoletei Luciu! Fiul cel mare e deja mai înalt decât ea. Cum arată Zsolt

Nicoleta Luciu nu mai apare de ani buni la TV, pentru că s-a dedicat complet familiei. Are patru copii – pe Zsolt și tripleții Karol, Kim și Kevin – și s-a mutat la Miercurea Ciuc, unde duce o viață liniștită.

Iar anii au trecut repede: copiii au crescut, iar fiul cel mare este deja mai înalt decât ea!

Cât de mari au crescut copiii Nicoletei Luciu

Departe de platourile de filmare și de agitația din showbiz, Nicoleta Luciu și-a găsit liniștea în rolul de mamă. Are patru copii și viața ei se învârte acum în jurul lor. Băiatul cel mare, Zsolt, are deja 16 ani și a întrecut-o pe brunetă în înălțime.

Nu cu mult timp în urmă, vedeta a fost surprinsă în oraș alături de cei patru copii, în drum spre un centru comercial din Capitală. Cei care i-au recunoscut au fost uimiți de cât de mari s-au făcut copiii – au crescut mult și se vede clar că nu mai sunt de mult niște puști.

Nicoleta Luciu a renunțat la agitația din București și s-a mutat la Miercurea Ciuc, în căutarea unei vieți mai liniștite pentru ea și copiii ei. Actrița spunea, acum ceva timp, că e bucuroasă că micuții ei au parte de o copilărie ca „pe vremea noastră”.

Fac sport, învață limbi străine, se plimbă cu bicicleta sau ies afară cu alți copii. În weekend au tot felul de activități – de la cățărat la echitație. Bruneta se declara foarte mulțumită de cum sunt crescuți cei mici și de activitățile pe care le au la Miercurea Ciuc.

„Cel mare are 13 ani și e clasa a VIII-a. Acum din vorbe și din fapte trebuie să înțeleagă. Dacă nu fac ce trebuie, le tai de unde îi doare cel mai tare, din plăcerile pe care le au. Că nu ai ce să le faci. Aici copiii cresc ca pe vremea noastră, au o copilărie asemănătoare. Fac sport, limbi străine, stau afară, merg pe biciclete. Sâmbăta, duminica îi ducem la călărie sau la cățărat”, spunea ea pentru playtech.ro.

Vedeta vrea să revină în lumina reflectoarelor

După o pauză lungă, în care a pus familia pe primul loc, Nicoleta Luciu este pregătită să revină în fața camerelor. Acum, când copiii au crescut, simte că a venit momentul să se întoarcă la marea ei pasiune: televiziunea.

Într-un interviu pentru Spynews.ro, Nicoleta Luciu a vorbit cu sinceritate despre provocările revenirii în lumina reflectoarelor. Ea a recunoscut că nu a fost ușor și că a fost nevoie de sacrificii, mai ales în lupta cu kilogramele în plus.

„Să vă zic un secret! După ce a trecut Paștele aveam câteva kilograme în plus. De fapt, aveam acele kilograme de mult timp, dar în momentul în care am zis că gata, mă apuc de dietă, după două săptămâni am slăbit undeva la 6 kilograme”, a spus bruneta.

„După aceea am vorbit cu Loredana (prietena ei - n.r.). Ea mi-a zis, după o discuție între noi două despre copii, să punem bazele unui podcast. Am zis: hai să-i dăm bătaie! După ce am slăbit cele 6 kilograme, știind că peste o săptămână trebuie să filmez, am zis că eu trebuie să mai slăbesc, pentru că în fața camerei o să par grasă. Când am început să filmăm aveam -7 kilograme, iar acum am ajuns la -9”, a continuat ea.