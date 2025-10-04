Antena Căutare
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”

Dan Alexa a divorțat anul acesta de Andrada, însă mulți se întreabă câte soții a avut, de fapt, antrenorul.

Prima soție a lui Dan Alexa a fost Izabela, pe care a cunoscut-o în adolescență

Nu este primul mariaj eșuat al lui Alexa. Până la vârsta de 45 de ani, antrenorul a trecut deja prin două căsnicii.

Prima soție i-a fost alături încă din perioada adolescenței, iar pe a doua, Andrada, a cunoscut-o mult mai târziu, în urmă cu doar câțiva ani.

Dan Alexa a vorbit deschis despre cele două foste soții. Chiar dacă a divorțat de două ori, cel mai recent anul acesta, după aventura de la Asia Express, antrenorul de la Poli Timișoara rămâne optimist.

Prima soție a lui Dan Alexa a fost Izabela, iar povestea lor de dragoste a fost una aparte. Cei doi s-au cunoscut pe când el avea doar 16 ani, în timpul unui cantonament la Băile Herculane.

Mama Izabelei era contabilă la hotelul unde stătea echipa lui Dan Alexa, iar tânăra trecea adesea pe acolo să o viziteze. Așa s-au cunoscut, Alexa s-a îndrăgostit de ea, iar după ce s-au reîntâlnit doi ani mai târziu, au început o frumoasă poveste de dragoste. În acea perioadă, Dan Alexa se simțea cu adevărat împlinit, după cum chiar el a recunoscut.

„Am mers în cantonament la Herculane, mama ei era contabila hotelului unde stăteam, iar Iza o vizita des. M-am îndrăgostit de ea, însă ne-am limitat la a socializa.

După doi ani ne-am revăzut şi de atunci suntem nedespărţiţi. Cel mai mult apreciez la ea loialitatea. Mereu mi-a fost alături şi ştiu că am pe cine mă baza. Este important să ai linişte în familie, să te simţi fericit şi împlinit”, declara, în urmă cu ceva timp, antrenorul.

De ce au divorțat Dan Alexa și prima lui soție

Timpul a trecut, iar Dan Alexa și Izabela s-au căsătorit și au devenit părinții a două fetițe, Casiana și Antonia. Antrenorul de la Poli Timișoara a mărturisit că sprijinul soției a fost mereu esențial pentru el și că liniștea de acasă a contat enorm în cariera sa.

Totuși, mariajul lor nu a durat. În 2016, Dan Alexa și Izabela au divorțat, însă antrenorul a avut doar cuvinte de apreciere pentru fosta sa soție, despre care a spus că și-a sacrificat viața pentru cariera lui.

De asemenea, bărbatul a recunoscut că a fost imatur în relație. Chiar și așa, continuă să își arate respectul și aprecierea față de fosta soție.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună.

Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă.

O apreciez. Mereu am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte”, a declarat el, potrivit AntenaStars.

Dan Alexa și-a refăcut viața și s-a căsătorit din nou în 2019

În 2019, Dan Alexa s-a căsătorit cu Andrada, alături de care are un băiat, pe Arkan. La aproape șase ani de la nuntă, cei doi au divorțat, iar spre deosebire de primul mariaj, despărțirea a fost marcată de un scandal public.

Dan Alexa a acuzat-o pe Andrada că ar fi avut o aventură cu omul de afaceri Alex Bodi. El mărturisea că a observat schimbări în comportamentul soției sale.

„Bănuiam. Era schimbat comportamentul. De când am început, am aflat în 3 nopți și 4 zile. Eu am filmat ce a apărut (în presă - n.r.). Nu e confortabil, dar asta e viața. A fost greu, dar acum sunt chiar liniștit. Îmi pare rău de fiul meu, dar asta e altă poveste.

Mi-a luat nevasta. E greu să mai emit o discuție cu el. Dar nu cred că așa trebuie pusă problema. Bodi nu mi-e prieten, sigur nu-mi va fi vreodată!”, a declarat Dan Alexa, conform Fanatik.ro.

