Care este numele complet al lui Gabi Tamaș. Cum este trecut concurentul Asia Express în buletin

Care este numele complet al lui Gabi Tamaș. Cum este trecut concurentul Asia Express în buletin

Gabi Tamaș și-a uimit fanii din lumea fotbalului odată cu apariția la Asia Express și, deopotrivă, a câștigat mulți alții. Iată însă un detaliu pe care puțini îl știau despre fotbalist.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 12:15 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 12:26
Care este numele complet al lui Gabi Tamaș

Gabi Tamaș și Dan Alexa formează o echipă puternică și extrem de amuzantă la Asia Express. După o carieră sportivă însemnată, Gabi Tamaș și-a arătat o altă latură a sa pe Drumul Eroilor.

Cum îl cheamă, de fapt, în acte pe Gabi Tamaș

Gabi Tamaș a ieșit din zona sa de confort, participând la cel mai dur show din televiziune, Asia Express. Cu fiecare misiune încheiată, cu fiecare probă trecută cui brio, atât el, cât și Dan Alexa dau dovadă de competitivitate, fair play și simțul umorului.

Deși este un om deschis și volubil, puțini știu detalii din viața sa personală, mai exact numele său complet.

În primul rând, numele său de familie nu este Tamaș, în ciuda faptului că părinții săi poartă acest nume în acte. Numele său nu se scrie cu „ș”, ci cu „s”, astfel că este Tamas, nu Tamaș. Este, de fapt, un nume maghiar.

„E nume maghiar. Păi, nu, e Tamas. Numai tata și cu mama sunt cu «ș», cu sedilă. La mine nu, la mine e cu «s». (n.r. tatăl lui) El a fost biatlonist… schi fond, biatlon… locul 10 la Jocurile Olimpice. Era tot din partea aia, Valea Strâmbă și acolo făceau schi fond. Valea Strâmbă e dincolo de Miercurea Ciuc”, a dezvăluit el, conform unei surse.

De asemenea, el poartă două prenume: Gabriel Sebastian. Astfel că, numele său complet în acte este Gabriel Sebastian Tamas.

