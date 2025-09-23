Care este numele complet al lui Gabi Tamaș. Cum este trecut concurentul Asia Express în buletin

Gabi Tamaș și-a uimit fanii din lumea fotbalului odată cu apariția la Asia Express și, deopotrivă, a câștigat mulți alții. Iată însă un detaliu pe care puțini îl știau despre fotbalist.

Care este numele complet al lui Gabi Tamaș | Antena 1

Gabi Tamaș și Dan Alexa formează o echipă puternică și extrem de amuzantă la Asia Express. După o carieră sportivă însemnată, Gabi Tamaș și-a arătat o altă latură a sa pe Drumul Eroilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce pact au făcut Gabi Tamaş şi Dan Alexa înainte de Asia Express. Care sunt cele mai mari temeri în prezent

Cum îl cheamă, de fapt, în acte pe Gabi Tamaș

Articolul continuă după reclamă

Gabi Tamaș a ieșit din zona sa de confort, participând la cel mai dur show din televiziune, Asia Express. Cu fiecare misiune încheiată, cu fiecare probă trecută cui brio, atât el, cât și Dan Alexa dau dovadă de competitivitate, fair play și simțul umorului.

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 4. Gabi Tamaş şi Dan Alexa, ipostaze savuroase pe Drumul Eroilor. Cum au fost filmați

Deși este un om deschis și volubil, puțini știu detalii din viața sa personală, mai exact numele său complet.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat ultima imunitate mare din Filipine. Probele devin tot mai intense

În primul rând, numele său de familie nu este Tamaș, în ciuda faptului că părinții săi poartă acest nume în acte. Numele său nu se scrie cu „ș”, ci cu „s”, astfel că este Tamas, nu Tamaș. Este, de fapt, un nume maghiar.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Serghei Mizil a renunțat la pantaloni. Reacția neașteptată a Marei Bănică:„Ce corp ai”

„E nume maghiar. Păi, nu, e Tamas. Numai tata și cu mama sunt cu «ș», cu sedilă. La mine nu, la mine e cu «s». (n.r. tatăl lui) El a fost biatlonist… schi fond, biatlon… locul 10 la Jocurile Olimpice. Era tot din partea aia, Valea Strâmbă și acolo făceau schi fond. Valea Strâmbă e dincolo de Miercurea Ciuc”, a dezvăluit el, conform unei surse.

Citește și: Interviu cu Raluca Bădulescu și Florin Stamin. Ce spun cei doi concurenți Asia Express despre cumetriile de pe Drumul Eroilor

De asemenea, el poartă două prenume: Gabriel Sebastian. Astfel că, numele său complet în acte este Gabriel Sebastian Tamas.