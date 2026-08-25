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Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos. Suma este fabuloasă: „M-am dus ani de zile acolo”

Gigi Becali a dezvăluit sumele de bani pe care le-a donat la Muntele Athos.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 17:41 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 18:06
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Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos. Suma este fabuloasă: „M-am dus ani de zile acolo” | Hepta
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Gigi Becali este cunoscut pentru credința sa, oferind, de-a lungul anilor, sprijin financiar important bisericilor și altor lăcașuri de cult. Omul de afaceri a dezvăluit sumele de bani pe care le-a scos din buzunar în timpul vizitelor sale la Muntele Athos, dar și motivul pentru care a recurs la acest gest.

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Ce sumă uriașă a donat Gigi Becali la Muntele Athos

Când vine vorba de credință, Gigi Becali nu se mai uită la bani. Patronul FCSB frecventează, de ani de zile, mănăstirile de pe Muntele Athos. El a dezvăluit că, în trecut, a împărţit trei milioane de dolari călugărilor români de la Muntele Athos.

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„Când am ajuns Xenofont (n.r. Mănăstirea Xenofont) şi a auzit stareţul, nici nu era acolo, mi-a spus să aştept o oră că vrea doar să dea mâna cu mine. Starteţul grec. Ei ştiu, am dat vreo 15 milioane de euro pe munte.

Eu am văzut la Dan Diaconescu, la OTV, că acolo călugării români sunt slujitori, iau câte 20 de dolari de la călugării greci. Şi am zis: <<Voi merge pe munte şi nu va mai exista niciun călugăr român care să mai muncească. Grecii vor munci la români>>.

M-am dus, am luat trei milioane de dolari şi i-am împărţit la toate chiliile româneşti de pe muntele Athos. Cash. Pe urmă încă două, încă unul. Ca să nu mai existe călugări români subjugaţi de greci”, a mărturisit Gigi Becali pentru fanatik.ro, citat de sursa menționată mai sus.

Patronul FCSB a precizat că urcatul pe Muntele Athos durează aproximativ zece ore. Gigi Becali a mai dezvăluit că în fiecare an a mers şi a scos bani din buzunar, astfel încât să nu mai lipsească nimic.

„Am aranjat totul acolo. Boboc, tot. Am făcut boboc. M-am dus ani de zile acolo. În fiecare an, două-trei milioane, două-trei milioane, cât era nevoie. Boboc am făcut. Urcuşul durează zece ore. Am urcat zece ore fără oprire uneori. Bine, te opreşti zece minute, un sfert de oră, apoi pleci iar”, a mai precizat Gigi Becali pentru sursa citată.

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Gigi Becali și-a cumpărat un măgar pe Athos

Gigi Becali a recunoscut că a îmbătrânit, așa că nu mai reușește să urce de unul singur pe Muntele Athos. Pentru că și-a dorit să fie primul, afaceristul a dat 1.000 de euro unui albanez și a cumpărat un măgar.

„Am vrut să mă dau șmecher. Data trecută am zis primul, eu acolo. Zece ore am urcat pe munte, dar bătrânețea... Eu mă dădeam șmecher, credeam că tot așa sunt, ca acum 15 ani. Băi, băiatule, nu mă mai țineau picioarele așa. Când am văzut că nu sunt primul, să vezi.

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A trecut un albanez cu niște măgari și l-am chemat. Ia aici 1.000 de euro, care e cel mai bun măgar al tău? Mi-a arătat unul și i-am zis că trebuie să-i întrec pe toți, eu să fiu primul. M-a luat albanezul, m-a pus pe măgar și i-am depășit pe toți ca să fiu tot eu primul (n.r. râde)“, a mărturisit Gigi Becali, citat de click.ro.

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