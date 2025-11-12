Câți bani va încasa Mihai Trăistariu în seara de Revelion. Artistul va bate recordul: „Niciodată nu am avut atâtea!”

Mihai Trăistariu va bate recordul la cântări de Revelion. Artistul trebuie să fie prezent la 10 spectacole pe Valea Prahovei. Iată ce sumă va încasa în noaptea dintre ani.

Mihai Trăistariu se pregătește de un Revelion intens. Artistul muncește din greu pentru a strânge avere, iar în noaptea dintre ani va bate un nou record. Acesta va avea 10 concerte pe Valea Prahovei.

„Pentru Revelion am record de concerte! Niciodată nu am avut atâtea! Am 10 spectacole, trebuie să alerg până la 5 dimineață dar fac asta pentru că am mai avut 8, câte 7 am mai avut, anul acesta au vrut mai mulți să merg să le cânt și atunci cânt câte jumătate de ora-45 de minute, pornesc de la ora 7:00 seara, la 20.00 am primul concert și până dimineața fac turul resorturilor de la munte, de pe Valea Prahovei. Anul ăsta este recordul meu personal”, a dezvăluit cântărețul, potrivit click.ro.

Câți bani va câștiga Mihai Trăistariu de Revelion

După noaptea dintre ani, Mihai Trăistariu va încasa 15.000 de euro. Puțini sunt cei care știu faptul că artistul cere 1.500 de euro pe un spectacol de 30 - 45 de minute. De asemenea, acesta este ocupat și de Crăciun.

Cântărețul a dezvăluit că are deja programate 4 concerte la munte pe data de 25 decembrie.

„Niciodată nu am avut atâtea concerte într-o noapte și sunt foarte fericit. E foarte obositor dar m-am învățat așa și profit de noaptea de Revelion de câte ori pot ca să strâng un ban. Am rate la bancă, mi-am luat apartamentul la Titanic, care e de lux, mai am rate. Eu zic că într-un an le achit. De Crăciun, la fel, am tot la munte, dar am 4 evenimente. Îmi merge bine, am un an foarte bun, o să închei anul excepțional!”, a mai dezvăluit Mihai Trăistariu, conform sursei citate mai sus.

Mihai Trăistariu își vinde tablourile pe care le-a pictat în pandemie

Mihai Trăistariu s-a gândit să pună bazele unei noi afaceri. Se pare că artistul își deschide un site pentru a-și vinde tablourile pictate în pandemie. Acesta are aproximativ 30 de opere de artă pe care le scoate la vânzare.

Cei care își doresc o pictură realizată de cântăreț trebuie să scoată din buzunar suma de 500 de euro.

„Am făcut deja vreo 30 de tablouri. Tatăl meu a fost pictor, a murit când aveam 17 ani. Maică-mea a cântat și taică-meu a pictat. Și pe noi, când eram mici, ne obligau părinții să cântăm la pian o oră, dar și să desenăm tot o oră. Asta ca să ne formăm deja ca artiști. Și uite că au reușit, pentru că eu am devenit cântăreț și fratele meu, Vasile, e pictor profesionist, consacrat, cu facultate de profil terminată.

Deocamdată, nu am vândut nici un tablou pentru că mi-a fost rușine. Când le postam în pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro! Mi-a fost atât de rușine și de milă pentru fratele meu, Vasile, care de o viață se chinuie și le vinde cu 300-400 de lei, și eu care-s neica nimeni pe pictură să vând cu 500 de euro?! Mi-a fost chiar jenă! Dar, lumea vroia tablou de la Trăistariu! Acum, m-am răzgândit, le înrămez frumos și le vând și eu. Și Fuego am văzut că pictează, mai sunt artiști talentați”, a mărturisit Mihai Trăistariu, conform sursei citate mai sus.