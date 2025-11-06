La ce preț se vinde un tablou pictat de Mihai Trăistariu. Artistul s-a gândit să își deschidă o nouă afacere

Antena Căutare
Mihai Trăistariu este mai pregătit ca niciodată să își deschidă o nouă afacere. De data aceasta, artistul s-a gândit să își vândă tablourile, albumele și cărțile pe care le-a scris. Iată cât valorează o capodoperă ieșită din mâinile sale.

Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 15:41 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 16:23
Mihai Trăistariu este mai pregătit ca niciodată să își deschidă o nouă afacere

Puțini sunt cei care știu că Mihai Trăistariu este pasionat de pictură. Artistul și frații săi au moștenit această pasiune de la tatăl lor care a fost pictor. Aceștia obișnuiau să picteze mult în copilărie.

Încă din pandemie, cântărețul s-a dedicat acestui domeniu artistic, realizând până la 30 de tablouri. Mai mult, acesta a decis să deschidă un site prin intermediul căruia să își vândă operele de artă.

Cei care își doresc pe perete un tablou pictat de Mihai Trăistariu trebuie să scoată din buzunar o sumă importantă de bani. Prețul unui desen realizat de artist nu este deloc mic.

Cât costă un tablou pictat de Mihai Trăistariu

Pe site, Mihai Trăistariu a hotărât să își vândă și albumele, dar și cărțile pe care le-a scris.

„Am făcut deja vreo 30 de tablouri. Tatăl meu a fost pictor, a murit când aveam 17 ani. Maică-mea a cântat și taică-meu a pictat. Și pe noi, când eram mici, ne obligau părinții să cântăm la pian o oră, dar și să desenăm tot o oră. Asta ca să ne formăm deja ca artiști. Și uite că au reușit, pentru că eu am devenit cântăreț și fratele meu, Vasile, e pictor profesionist, consacrat, cu facultate de profil terminată.

Prin urmare, doi din patru frați am reușit să ne moștenim părinții. Mâna s-a format când eram mici. Până în clasa a VIII-a am desenat în fiecare zi câte un pahar, o cutie, câte o sticlă, o vază… Nu sunt așa talentat ca fratele meu la pictură. Dar în pandemie am făcut vreo 30 de tablouri și de atunci, așa când mă mai apucă, pictez”, a povestit cântărețul, potrivit click.ro.

Prețul unui tablou pictat de Mihai Trăistariu este de 500 de euro, în timp ce fratele său pictor, Vasile, își vinde opere de artă cu 300 - 400 de lei.

„Acum, am decis să fac și un site unde voi vinde și albumele mele (scot două albume: unul cu muzică pop și unul cu cântece de petrecere). Voi scoate și tablourile toate la vânzare, mai scot și niște cărți. Pe lângă tablourile mele le pun și pe ale fratelui meu la vânzare.

Deocamdată, nu am vândut nici un tablou pentru că mi-a fost rușine. Când le postam în pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro! Mi-a fost atât de rușine și de milă pentru fratele meu, Vasile, care de o viață se chinuie și le vinde cu 300-400 de lei, și eu care-s neica nimeni pe pictură să vând cu 500 de euro?! Mi-a fost chiar jenă! Dar, lumea vroia tablou de la Trăistariu! Acum, m-am răzgândit, le înrămez frumos și le vând și eu. Și Fuego am văzut că pictează, mai sunt artiști talentați”, a mai dezvăluit artistul, conform sursei citate.

De asemenea, Mihai Trăistariu are planuri mari. Acesta își dorește să scrie o carte autobiografică: „Pregătesc și prima carte din viața mea! Vor fi mai multe pe parcurs: o autobiografie, o carte cu poezii, una cu fabule pentru copii etc”.

