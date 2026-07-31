Imagini rare cu Milena Cotabiță! Cum și în compania cui a fost surprinsă fiica regretatului Gabriel Cotabiță

Gabriel Cotabiță a lăsat în urmă nu doar o carieră muzicală remarcabilă, ci și trei fete. Iată cum arată Milena!

Gabriel Cotabiță a fost un mare cântăreț român. Decesul său la doar 69 de ani, pe fondul unui accident vascular cerebral, a reprezentat o zi extrem de tristă pentru românii care i-au adorat vocea, cât și pentru colegii artiști.

Gabriel Cotabiță a lăsat în urmă trei fete superbe, care au preferat, în general, să rămână departe de lumina reflectoarelor. Iată cum arată Milena!

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Cum arată Milena, una dintre fiicele regretatului Gabriel Cotabiță

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Toate trei surorile sunt din prima căsătorie a lui Gabriel Cotabiță cu Ioana Nagy. Milena Cotabiță are 36 de ani și este geamăna Elizei Cotabiță. Ele mai au o soră mai mare, Aela, în vârstă de 42 de ani, care e căsătorită și are copii, potrivit Cancan.

Surorile gemene apăreau într-o perioadă alături de personalități mondene la diverse evenimente, dar, în ultimul timp, aceste apariții s-au rărit. Gabriel Cotabiță a divorțat de mama fetelor în 1997. În 2016, s-a recăsătorit cu Alina Gabriela Munteanu, mai tânără cu mult decât el. Relația dintre noua soție și fete a fost, în general, amicală, dată fiind și apropierea de vârstă, mai transmite sursa citată mai sus.

De curând, jurnaliștii de la Cancan au surprins-o pe Milena împreună cu prietenii, la mare, mai precis în stațiunea Mamaia. Sursa citată notează că fiica regretatului Gabriel Cotabiță s-a ocupat cu un joc de societate, în timp ce părea să aibă o legătură strânsă cu unul dintre bărbații din gașcă. Cu toate acestea, între ei nu au existat manifestări de afecțiune.

Imaginile o surprind pe Milena zâmbind ștrengar, în timp ce îl pune pe bărbat să ghicească în ce mână se află piesa de rummy. După ce acesta pierde, fiica lui Gabriel Cotabiță zâmbește satisfăcută, interacțiunea dintre ei trădând faptul că se înțeleg foarte bine.

Milena poartă un costum de baie simplu, iar pe deasupra o cămașă lejeră. Ținuta este completată de un look natural. Fiica regretatului artist este blondă, așa cum a fost întotdeauna, nu e machiată, însă arată superb.

IMAGINI CU MILENA, FIICA REGRETATULUI GABRIEL COTABIȚĂ AICI:

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