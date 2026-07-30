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Suma plătită de Christina Ich pentru o pereche de ochelari de soare! Nu oricine și-ar permite să îi cumpere

Christina Ich și-a arătat cea mai recentă achiziție: o pereche de ochelari de soare pe care nu oricine și-ar permite să îi cumpere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 19:58 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 20:19
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Cât a plătit Christina Ich pe o pereche de ochelari de soare. Nu oricine și-ar permite să îi cumpere | Captură Instagram
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Influencerița este cunoscută pentru stilul luxos, atenția la detalii și gusturile rafinate. Christina Ich le-a prezentat urmăritorilor săi cea mai nouă achiziție: o pereche de ochelari de soare de brand pentru care pare să fi scos mulți bani din buzunar.

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Cât a plătit Christina Ich pentru noua pereche de ochelari de soare

Prețul ochelarilor de soare pe care Christina Ich tocmai i-a adăugat în colecția sa de accesorii se ridică la suma de 400 de dolari, echivalent a aproximativ 2.000 de lei, astfel că vedeta din mediul online a stârnit numeroase reacții din partea celor care o urmăresc, potrivit Spynews.

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Deși suma nu este accesibilă oricui, Christina Ich este cunoscută pentru faptul că îi place să investească în lucruri premium și de calitate, care să îi completeze aparițiile. Ochelarii de soare aleși de influenceriță fac parte dintr-o colecție de brand și au fost creați în colaborare cu celebra Kylie Jenner, mai notează sursa citată mai sus.

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Ce afaceri are Christina Ich. Din ce câștigă bani vedeta de pe Instagram

Christina Ich nu a dorit să dezvăluie ce sume îi intră în conturi lunar, dar a spus că ea nu câștigă bani doar din postările de pe rețelele de socializare, unde promovează produsele brandurilor cu care colaborează.

Vedeta din mediul online a vorbit deschis despre afacerile pe care le deține.

Influencerița a reușit să capteze atenția internauților de pe Instagram datorită frumuseții sale, dar și a naturaleții și a felului ei transparent de a fi. Astfel, ea a reușit să strângă aproape un milion de urmăritori și are o legătură aparte cu comunitatea ei, cu care împărtășește, adesea, cele mai frumoase momente din viața ei.

Deseori, ea face sesiuni Q&A, iar unul dintre fani a întrebat-o, la un moment dat, cât câștigă lunar. Christina Ich a dezvăluit că nu trăiește doar din campaniile de promovare pentru branduri.

„Atât cât să trăiesc liniștită eu și fiul meu. Nu, nu trăiesc doar din reclamele de pe Instagram. Acum am și brandul meu de makeup”, a dezvăluit vedeta din mediul online, menționând și numele brandului.

Brandul ei de make-up, care a devenit rapid foarte popular, continuă să scoată pe piață noi produse, iar fanii sunt extrem de încântați.

Cât a plătit Christina Ich pe o pereche de ochelari de soare. Nu oricine și-ar permite să îi cumpere

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