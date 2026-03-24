Câți bani plătește Nidia Moculescu la bancă pentru ratele tatălui ei. Cu ce datorii a rămas fiica lui Horia Moculescu

Nidia Moculescu trece printr-o perioadă delicată după moartea tatălui ei. Se pare că Horia Moculescu a lăsat în urma lui multă durere, dar și ratele la bancă pe care le-a preluat chiar fiica lui.

Horia Moculescu s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Marele compozitor s-a confruntat cu probleme grave de sănătate care i-au adus sfârșitul pe patul de spital.

Vestea tristă a luat-o prin surprindere pe Nidia Moculescu, fiica artistului, care spera ca tatăl ei să își revină. Deși a suferit mult în urma pierderii, tânăra a avut grijă să se ocupe în detaliu de înmormântarea părintelui său.

Citește și: Nidia Moculescu, confesiuni emoționante la o lună de la moartea tatălui ei. Cum i-a apărut Horia Moculescu în vis

La mai bine de patru luni de la moartea lui Horia Moculescu, fiica acestuia trece prin momente dificile. Mulți credeau că tânăra a moștenit o avere impresionantă de la tatăl ei celebru, însă adevărul este altul. Se pare că Nidia Moculescu a preluat ratele la bancă ale compozitorului, pe care trebuie să le plătească în termen de 8 ani.

Câți bani plătește Nidia Moculescu la bănci pentru ratele tatălui ei

Puțini sunt cei care știu faptul că fiica lui Horia Moculescu a rămas cu datorii după ce Horia Moculescu s-a stins din viață. Tânăra trebuie să achite lunar suma de 600 de lei pentru ratele tatălui ei.

„Mai nimic nu i-a lăsat Horia, spunea mereu că o iubește pe Nidia, că este sufletul lui, reușise să mi-o și ia, după divorț, dar ce a lăsat în urma lui? Un apartament, în zona Parcului Cișmigiu, pe care, o viață, nu a fost în stare să îl achite și niciun ban.

Cum să îi lase, dacă a avut patima jocurilor de noroc? Tot ce moștenise de la părinți și banii făcuți din muzică i-a jucat la poker, marele lui viciu. Acum, după acceptarea moștenirii, Nidia este obligată să achite în continuare ratele la bancă. Lunar, timp de 8 ani, trebuie să plătească rate de 600 de lei”, a dezvăluit Mariana Moculescu, potrivit click.ro.

Citește și: Aurelian Temișan și Nidia Moculescu, în lacrimi pe scena la un spectacol dedicat lui Horia Moculescu. Moment omagial emoționat

„Am mai stat acolo și după divorț, chiar am plătit pentru partea mea, 30% avansul, m-au ajutat și părinții cu bani, plus că timp de 8 ani am plătit rate. Și nu m-am ales cu nimic. Când am plecat în străinătate m-am trezit cu lucrurile scoase din casă.

Nu știu prin ce matrapazlâcuri, în lipsa mea din țară, m-au executat silit și mi-au luat absolut toate lucrurile, după 48 de ani. Am rămas și fără partea mea de casă și cu pagubă, căci am plătit atâția ani. Acum locuiesc cu chirie, sunt nevoită să plătesc toată viața chirie prin alte case”, a mai adăugat fosta soție a compozitorului, conform sursei citate mai sus.