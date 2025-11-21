Aurelian Temișan și Nidia Moculescu, în lacrimi pe scena la un spectacol dedicat lui Horia Moculescu. Moment omagial emoționat

Aurelian Temișan a susținut un concert ca omagiu pentru viața și cariera regretatului Horia Moculescu.

Celebrul compozitor va rămâne mereu în inimile celor care i-au apreciat muzica și care s-au lăsat inspirați de creativitatea lui. | Hepta & Agerpres

Concertul pe care artistul l-a susținut în cinstea lui Horia Moculescu a fost unul cu o încărcătură emoțională aparte. Maestrul s-a stins din viață pe 12 noiembrie, după ce a fost răpus de mai multe probleme de sănătate.

Aurelian Temișan a pregătit acest spectacol înduioșător pentru a-i aduce un omagiu compozitorului care a inspirat și schimbat viețile a mii de artiști din România.

Aurelian Temișan i-a adus un omagiu lui Horia Moculescu în timpul unui concert

Aurelian Temișan a dezvăluit că pregătise acest spectacol cu mult timp înainte ca el să stingă din viață, sperând ca Horia Moculescu să fie în sală alături de el.

Articolul continuă după reclamă

Spectatorii care au fost prezenți la spectacolul de la Teatrul Național din București au avut ochii în lacrimi atunci când l-au ascultat pe Aurelian Temișan interpretând piesele scrise de Horia Moculescu.

Citește și: Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni

Alături de el pe scenă a venit și Nidia Moculescu, vizibil emoționată și copleșită de durerea pierderii tatălui ei cu doar câteva zile în urmă.

Nidia a interpretat și ea o melodie emoționantă, scrisă de Adrian Daminescu, care a fost și el prezent în sală la spectacol. Nidia i-a dedicat piesa regretatului ei tată, cu sufletul îndurerat și lacrimi în ochi, neștiind cum va putea să treacă peste moartea lui.

În timpul concertului organizat și susținut de Aurelian Temișan, piesele scrise de Horia Moculescu au răsunat din nou în inimile spectatorilor care l-au îndrăgit.

Aurelian Temișan a avut mai mulți invitați importanți din industria muzicii ușoare românești, printre care și Nico. Artista a urcat pe scenă și a interpretat piesa Salcia alături de Miruna Samson, iar apoi a cântat o piesă alături de soțul ei, Laurențiu Matei.

Citește și: Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Funerariile artistului au loc la Cimitirul Bellu

„Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Andrei. Mulțumesc, Temi. Vă mulțumesc tuturor și vreau să îl chem pe domnul Daminescu, care a creat această piesă și care va rămâne imnul meu pentru tatăl meu”, a spus Nidia Moculescu. „Adi, ai scris o minune”, a spus Aurelian Temișan. „Vă mulțumesc din suflet”, a spus Nidia. „Nidia mai rămâi un pic”, a mai spus Temi, iar apoi a urmat discursul lui emoționant, potrivit Viva.

„Horia ești aici. Știu că ești aici. Simt că ești aici. Știm cu toții. Prin noi, prin muzica scrisă, prin tot ceea ce ai făcut până acum pentru noi ca prieten, ca și compozitor. De altfel, Horia- într-un interviu nu demult-spunea ceva ce ar trebui într-un fel să ne mai liniștească. Haideți să îl ascultăm un pic pe Horia și poate într-adevăr ne mai liniștește”, a mai spus Aurelian Temișan.

Pe panoul de pe scenă a rulat apoi un interviu recent cu maestrul Horia Moculescu în care povestea că nu îi este frică de moarte.

Celebrul compozitor va rămâne mereu în inimile celor care i-au apreciat muzica și care s-au lăsat inspirați de creativitatea lui.

Citește și: Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Cine a rupt tăcere după înmormântarea marelui compozitor