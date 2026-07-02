Catinca Petre, copia trasă la indigo a mamei sale. Cât de mare și frumoasă s-a făcut fiica lui Mihai și a Elwirei Petre

Elwira Petre a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de Catinca, fiica sa cea mare, iar fanii au remarcat imediat că adolescenta este copia fidelă a mamei ei!

Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din lumea mondenă. Cei doi sunt cei mai fericiți părinți, pentru că în viețile lor le au pe cele două fetițe, Catina și Ariana, care le fac zilele mai frumoase. Iată cât de mult a crescut fiica cea mare!

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Catina Petre, copia la indigo a mama ei: „Văd dublu”

Elwira Petre a postat, de curând, mai multe imagini cu fata sa cea mare, surprinse în timpul unui moment mamă-fiică. Cele două au petrecut o seară cu multă voie bună, care s-a transformat într-o amintire de neuitat, potrivit declarațiilor soției lui Mihai Petre.

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În imaginile surprinse de dansatoare, admiratorii au putut să observe imediat cât de mult a crescut fiica cea mare a lui Mihai și a Elwirei Petre. În secțiunea de comentarii, fanii au reacționat, fiind de părere că fata seamănă leit cu mama ei: „Văd dublu”, a spus unul dintre ei.

„Această seară a fost atât de reușită datorită ei. Un adevărat girls’ night together, doar noi două, cu râsete, momente frumoase și acea bucurie simplă pe care o simți atunci când petreci timp cu fetița ta. Oriunde mergem, ea reușește să transforme orice experiență într-o amintire specială. Mă face să râd, mă surprinde cu replicile ei și îmi amintește să mă bucur de prezent. Iar în seara asta, la Secret Yoga la Palat, am realizat încă o dată cât de prețioase sunt aceste clipe petrecute împreună”, a scris Elwira Petre, în dreptul imaginilor postate pe Instagram.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai și Elwira Petre

Elwira și Mihai Petre s-au cunoscut prin intermediul dansului, ambii fiind dansatori profesioniști și nu a durat mult până să înceapă împreună o poveste de dragoste, care continuă și astăzi.

Pentru că Elwira este din Polonia, dansatorul româna a decis să stea un an în acea țară, apoi Elwira a venit în România, unde și-a întemeiat o famile cu Mihai Petre.

Mai multe detalii despre momentul în care l-a cunoscut pe bărbatul vieții ei, Elwira Petre a dat când a fost invitată la Chefi la cuțite.

„Eu, prin dans, l-am cunoscut pe soțul meu și, de când am împlinit 18 ani, suntem împreună”, a declarat Elwira Petre, în calitate de invitată la show-ul Chefi la cuțite.

Elwira a povestit că l-a cunoscut pe cel care i-a devenit soț în Moldova, la o probă de dans.

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă.

Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București. Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte, pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin”, a declarat Elwira Petre, la Chefi la cuțite.

Elwira și Mihai Petre sunt câștigătorii sezonului 4 Asia Express. Cei doi părinți au luptat în competiție, mânați de dorința de a le face mândre pe cele două fete ale lor.