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Ce a făcut Codruța Filip cu verigheta de la nunta cu Valentin Sanfira. S-a aflat motivul pentru care a ars rochia de mireasă

Codruța Filip a dezvăluit ce a făcut cu verigheta de la nunta cu Valentin Sanfira, după ce a mărturisit că a ars rochia de mireasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 17:34 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 17:54
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Ce a făcut Codruța Filip cu verigheta de la nunta cu Valentin Sanfira. S-a aflat motivul pentru care a ars rochia de mireasă | Captură Instagram
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Codruța Filip și Valentin Sanfira au fost împreună timp de opt ani și s-au căsătorit în urmă cu patru ani. Cei doi artiști păreau fericiți împreună, iar toată lumea credea că ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, până când soția artistului a decis să vorbească deschis despre separarea lor.

Din declarațiile Codruței Filip, se pare că cei doi nu doar că s-au despărțit, dar au și divorțat, anunț care l-a surprins, la vremea respectivă, pe Valentin Sanfira.

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în (numele emisiunii), numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, declara Valentin Sanfira pentru Cancan, în luna martie.

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Ce a făcut Codruța Filip cu verigheta: „Nu vreau să aibă parte vreo altă femeie de dezamăgirea pe care am avut-o eu”

După anunțul separării de soțul ei, Codruța Filip s-a refugiat în muzică și, recent, a lansat videoclipul piesei „La nunta ta”, în care apare arzând o rochie de mireasă.

Potrivit Revista Viva, artista a dezvăluit că gestul nu a avut doar scop artistic, ci este o realitate trăită în propria intimitate. Codruța Filip a explicat de ce a ales să o distrugă, cu ajutorul tatălui ei, în loc să o doneze, așa cum i-au sugerat mulți dintre fanii săi.

„Rochia mea de mireasă a avut aceeași soartă. S-a ocupat tata de lucrurile astea, dar a fost, în intimitatea noastră, un lucru pentru suflet. Lumea menționa că trebuia să o donez sau să o dau unei fete care nu are posibilități. Cu toată dragostea aș fi făcut lucrul ăsta, dacă era rezultatul unei situații fericite. Dar atâta timp cât lucrurile n-au stat chiar așa, eu nu vreau să transmit ghinionul meu mai departe sau să aibă parte vreo altă femeie de dezamăgirea pe care am avut-o eu. Și vreau să existe fericire în jurul femeilor în general. Așa am simțit, nu știu dacă e bine sau nu, așa am simțit”, a explicat artista pentru Libertatea, citată de sursa menționată mai sus.

După ce a încheiat definitiv acest capitol din viața ei, fanii s-au întrebat ce s-a întâmplat cu verigheta. Întrebată dacă s-a gândit să o topească sau să o transforme într-o altă bijuterie, Codruța Filip a mărturisit că, momentan, nu a luat o decizie.

„E încă acolo, văd eu ce fac cu ea. Da, de ce nu? Nu știu, încă nu m-am gândit la asta (n.r. să o transforme în altceva)”, a mărturisit Codruța Filip, potrivit surselor citate mai sus.

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