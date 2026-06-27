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Codruța Filip, apariție rară în costum de baie. Artista a făcut senzație în ținuta care i-a scos în evidență trupul de invidiat

Codruța Filip s-a lăsat fotografiată într-o ipostază rară, în timp ce purta un costum de baie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Iunie 2026, 10:15 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 14:46
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Codruța Filip, apariție rară în costum de baie. Artista a făcut senzație în ținuta care i-a scos în evidență trupul de invidiat | Antena 1/Captură Instagram
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Codruța Filip este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. O veste care i-a șocat pe mulți dintre fani a fost atunci când vedeta a anunțat despărțirea de soțul ei, Valentin Sanfira. Cei doi au fost împreună timp de opt ani și s-au căsătorit în urmă cu patru ani. Păreau fericiți împreună, iar lumea îi cunoștea drept un cuplu solid, fiind foarte îndrăgiți de fanii muzicii populare.

Cu toate acestea, artista a continuat să fie activă pe rețelele de socializare. De curând, Codruța Filip și-a petrecut timpul liber alături de prietenele sale la un centru de wellness din România. Vedeta nu a ratat ocazia și s-a afișat în costum de baie, o ipostază în care rar o văd urmăritorii ei.

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Cum arată Codruța Filip în costum de baie

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Codruța Filip pare să fi devenit din ce în ce mai activă în mediul online. După anunțul despărțirii de Valentin Sanfira, cântăreața s-a concentrat pe proiectele muzicale, concertele pe care le avea de onorat, dar și-a făcut timp și pentru ea.

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Recent, și-a luat prietenele și s-a dus direct la piscină. Cu un cocktail în mână și îmbrăcată în costum de baie, o ipostază rară pentru ea, Codruța Filip a zâmbit la cameră și a afișat o siluetă tonifiată, alături de un bronz discret.

Vedeta a optat pentru un costum de baie format din trei piese, având pe ea și un pareo asortat.

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Ce a transmis Codruța Filip în mediul online

Alături de imagine, Codruța Filip a transmis și un mesaj în ton cu perioada pe care o traversează, după despărțirea de Valentin Sanfira. Astfel, cântăreața dă de înțeles că își dorește să se distreze alături de prietenele ei. În plus, în grupul de fete cu care a ieșit se numără și Anda Adam, o altă artistă cunoscută de la noi.

Codruța Filip, apariție rară în costum de baie. Artista a făcut senzație în ținuta care i-a scos în evidență trupul de invidiat
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„Girls Just Wanna Have Fun (Fetele vor doar să se distreze)”, a scris Codruța Filip pe Instagram.

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