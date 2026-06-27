Codruța Filip, apariție rară în costum de baie. Artista a făcut senzație în ținuta care i-a scos în evidență trupul de invidiat

Codruța Filip s-a lăsat fotografiată într-o ipostază rară, în timp ce purta un costum de baie.

Codruța Filip este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. O veste care i-a șocat pe mulți dintre fani a fost atunci când vedeta a anunțat despărțirea de soțul ei, Valentin Sanfira. Cei doi au fost împreună timp de opt ani și s-au căsătorit în urmă cu patru ani. Păreau fericiți împreună, iar lumea îi cunoștea drept un cuplu solid, fiind foarte îndrăgiți de fanii muzicii populare.

Cu toate acestea, artista a continuat să fie activă pe rețelele de socializare. De curând, Codruța Filip și-a petrecut timpul liber alături de prietenele sale la un centru de wellness din România. Vedeta nu a ratat ocazia și s-a afișat în costum de baie, o ipostază în care rar o văd urmăritorii ei.

Citește și: Codruța Filip a ars rochia de mireasă. Filmările cu momentul neașteptat au devenit virale. Ce mesaj a transmis artista

Cum arată Codruța Filip în costum de baie

Articolul continuă după reclamă

Codruța Filip pare să fi devenit din ce în ce mai activă în mediul online. După anunțul despărțirii de Valentin Sanfira, cântăreața s-a concentrat pe proiectele muzicale, concertele pe care le avea de onorat, dar și-a făcut timp și pentru ea.

Citește și: Ce relație există, de fapt, între Johny Romano și Codruța Filip. Artistul a spus adevărul, după ce au apărut împreună

Recent, și-a luat prietenele și s-a dus direct la piscină. Cu un cocktail în mână și îmbrăcată în costum de baie, o ipostază rară pentru ea, Codruța Filip a zâmbit la cameră și a afișat o siluetă tonifiată, alături de un bronz discret.

Vedeta a optat pentru un costum de baie format din trei piese, având pe ea și un pareo asortat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce a transmis Codruța Filip în mediul online

Alături de imagine, Codruța Filip a transmis și un mesaj în ton cu perioada pe care o traversează, după despărțirea de Valentin Sanfira. Astfel, cântăreața dă de înțeles că își dorește să se distreze alături de prietenele ei. În plus, în grupul de fete cu care a ieșit se numără și Anda Adam, o altă artistă cunoscută de la noi.

„Girls Just Wanna Have Fun (Fetele vor doar să se distreze)”, a scris Codruța Filip pe Instagram.