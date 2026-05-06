Ce a făcut Constantin Zamfirescu, la două luni distanță de la operația la inimă. Decizia care i-a surprins pe apropiați

Constantin Zamfirescu, recuperare după operație pe cord deschis și revenire la șofat. Detalii despre starea sa de sănătate și viața de după retragerea din televiziune.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 12:50 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 12:51
Constantin Zamfirescu, recuperare după operație pe cord deschis și revenire la șofat. Detalii despre starea sa de sănătate și viața de după retragerea din televiziune. | Capturi YouTube/AI
Constantin Zamfirescu a trecut recent printr-o intervenție dificilă și delicată. Cu toate acestea, pare hotărât să revină rapid la una dintre pasiunile sale. Zamfirescu, în vârstă de 60 de ani, a fost operat cu succes pe cord deschis și privește viața cu alți ochi în urma acestei experiențe.

Ce a făcut Constantin Zamfirescu, la două luni distanță de la operația la inimă

La doar două săptămâni de la operație, actorul a fost nevoit să învețe din nou să respire, după ce plămânul drept i-a fost afectat în timpul intervenției și a avut dificultăți în oxigenare. Cu multă determinare și vizibil optimist, Constantin Zamfirescu se declară pregătit pentru o nouă etapă. Acesta a spus că recuperarea a decurs bine și că, în proporție de 95%, se simte mult mai bine.

De altfel, a luat deja decizia de a se reîntoarce la activitățile sale, inclusiv la șofat.

„Sunt în continuare șofer, am donat grosul banilor care mi-au rămas din donațiile pe care eu le-am primit. A trebuit să mă apuc de treabă. Am promis în timpul acestei campanii că ce-mi rămâne dau, asta am făcut. Am donat 6.000 de euro. Mai mult ca sigur o să mai am nevoie de bani și eu, au venit niște medicamente pe care nu le pot acoperi…”, a declarat Constantin într-un interviu pentru Click.

Acesta a mai adăugat: „M-am recuperat 95%, am pierdut masă musculară foarte multă, am slăbit 14 kilograme după operație. Simt asta și trebuie să recuperez, încet, masa musculară. Îmi convine că s-a dus ce trebuie, plămânii s-au recuperat, sunt ok, am capacitate pulmonară, oxigenarea e 98, am și valori de 99, tensiunea nu este încă stabilizată, am momente în care depășește norma și se mai sperie doamna doctor”.

Cu ce s-a ocupat Constantin Zamfirescu după ce s-a retras de pe micile ecrane

Puțini știu ce activitate a avut Constantin Zamfirescu după retragerea din televiziune. Acesta și-a câștigat veniturile din meseria de taximetrist.

„Nu prea mai are lumea bani, dar ai nevoie și de un taxi, când sunt spectacole, când mergi la un local sau la o petrecere noaptea. Se câștigă ceva bani, dacă muncești mult. Eu am stat în trafic și câte 10 ore. Dar, din ce câștigi, trebuie să plătești apoi la stat dările, costă și chiria mașinii. Când faci calculul vezi cu ce ai mai rămas, ca să te descurci de la o lună la alta. În plus, sunt și cu apartamentul în reparații, și acolo trebuie să investesc. De la o vreme, aceasta este viața mea: taximetrie, somn, gătit și reparații în casă”, spunea Zamfirescu într-un interviu mai vechi.

După intervenția la inimă, actorul pare hotărât să revină la muncă, însă cu mai multă atenție, răbdare și grijă față de propria sănătate.

