„Gogoașă” din „Trăsniții” nu poate fi operat încă pe inimă. Ce i-au recomandat medicii, înainte de intervenția chirurgicală

Constantin Zamfirescu, cunoscut drept „Gogoașă” din „Trăsniții”, nu poate fi operat încă pe inimă. Acesta are nevoie de intervenția chirurgicală după ce medicii i-au găsit un vas de sânge îngustat.

Constantin Zamfirescu, cunoscut drept „Gogoașă” din „Trăsniții”, nu poate fi operat încă pe inimă | Capturi YouTube

„Gogoașă” din „Trăsniții” se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Constantin Zamfirescu are nevoie de o intervenție pe inimă, însă medicii nu-l pot ajuta încă dintr-un motiv neașteptat. Actorul trebuie să facă un efort mare pentru a putea apela la o astfel de operație.

Deși riscurile sunt mici, specialiștii i-au făcut mai multe recomandări. Se pare că acesta trebuie să respecte un regim strict înainte de procedură.

Ce trebuie să facă „Gogoașă” din „Trăsniții” pentru a putea fi operat pe inimă

Se pare că cea mai mare provocare pentru Constantin Zamfirescu rămâne scăderea în greutate. Actorul trebuie să scape de mai multe kilograme pentru a trece prin intervenția chirurgicală. Operația este necesară pentru a evita alte complicații ale inimii.

„Mi-au spus că sunt bun de operație. O singură venă este obturată 40%, în rest totul este curat. Un singur vas este stenozat, dar nu comportă niciun risc. E obligatoriu să dau jos kilogramele. Ideea este că o să mă înfometez controlat. Eu am încercat, ca orice om, după ureche să slăbesc și nu ține. Este efectul de yoyo, slăbești un pic, te îngrași la loc”, a povestit „Gogoașă” din „Trăsniții”, potrivit spynews.ro.

După ce s-a vindecat de cancer, Constantin Zamfirescu a fost luat prin surprindere de noi probleme de sănătate. Acesta trebuie operat la inimă, pe cord deschis.

„Anul acesta urmează o operație la inimă, pe cord deschis, de schimbare a unei valve și de protezarea aortei. Medicii mi-au descoperit o malformație, cu care am trăit încă de la naștere, numai că, acum, după ce am trecut prin cancer, am devenit hipertensiv. Asta e, trecem și peste asta. La urma-urmei, Dumnezeu îți dă cât poți să duci! Însă, până la intervenția chirurgicală, mai am niște etape de trecut. Trebuie să mai slăbesc niște kilograme, trebuie să reduc glicemia, eu am și un diabet de gradul 2. În plus, mi s-a spus că nu trebuie să am probleme dentare, căci infecția de la dinți se poate duce la inimă.

Nu-mi permit să mă operez la privat, costă vreo 16.000 de euro operația mea, din câte am aflat, așa că mă voi opera la un spital de stat. Plătesc asigurările de sănătate, așa că, de ce să nu profit? Eu lucrez ca taximetrist, și, la un moment dat, am avut un client anestezist, chiar s-a oferit să participe la operație. Încet-încet, echipa medicală se adună”, a mai dezvăluit actorul la începutul anului, potrivit click.ro.

De când s-a retras de pe micile ecrane ale publicului, Constantin Zamfirescu își câștigă banii din profesia de taximetrist: „Nu prea mai are lumea bani, dar ai nevoie și de un taxi, când sunt spectacole, când mergi la un local sau la o petrece noaptea. Se câștigă ceva bani, dacă muncești mult. Eu am stat în trafic și câte 10 ore.

Dar, din ce câștigi, trebuie să plătești apoi la stat dările, costă și chiria mașinii. Când faci calculul vezi cu ce ai mai rămas, ca să te descurci, de la o lună la alta. În plus, sunt și cu apartamentul în reparații, și acolo trebuie să investesc. De la o vreme, aceasta este viața mea: taximetrie, somn, gătit și reparații în casă”.

