Ce a făcut o femeie cu covorul roșu de la Oscar, pe care l-a găsit aruncat la gunoi. Imaginile cu ea au devenit virale

O femeie a găsit o bucată din celebrul covor roșu de la Oscar aruncată la gunoi și a transformat-o într-un obiect de decor. Imaginile cu gestul ei ingenios au devenit virale online.

„Gunoiul unei persoane poate fi comoara alteia” pare să se aplice perfect în cazul unei tinere care a devenit virală în mediul online. Nu toți câștigătorii Premiilor Academiei au plecat acasă cu un trofeu Oscar – unii, se pare, au plecat acasă cu un covor.

Ce a făcut o femeie cu covorul roșu de la Oscar, pe care l-a găsit aruncat la gunoi

Într-o postare pe TikTok, creatoarea de conținut Paige Thalia, stabilită în Los Angeles, a povestit cum a reușit să pună mâna pe o bucată întreagă din celebrul covor roșu în cea mai magică seară de la Hollywood. Conform relatărilor sale, în fiecare dimineață după premiile Oscar, echipele de întreținere aruncă sute de metri de covor.

Talia, fascinată și curajoasă, a mers direct la „țintă” și a ridicat una dintre bucățile de covor dintr-un container de gunoi de pe Hawthorne Boulevard. Pentru a ajunge la ea, s-a cățărat peste grămezi de deșeuri, depășind inhibițiile și temerile obișnuite. Deși ar fi putut lua mai mult, a decis să plece acasă doar cu o bucată pe care a reușit să o încadreze perfect în sufrageria casei sale.

Rezultatul este impresionant: încăperea sa a căpătat o notă de eleganță, iar cine se uită la covor poate doar să-și imagineze câte celebrități au pășit pe el în seara premiilor. Mândră de „trofeul” ei neobișnuit, Thalia a documentat întregul proces pe TikTok, arătând în detaliu cum a obținut covorul și cum l-a integrat în decorul casei.

Povestea ei a stârnit numeroase reacții online, mulți utilizatori admirând curajul și creativitatea tinerei. În același timp, ea atrage atenția asupra unei realități mai puțin vizibile: cantitatea uriașă de deșeuri generate de evenimentele de gală. Covorul roșu, simbol al glamourului hollywoodian, devine adesea un obiect de unică folosință, aruncat imediat după ce luminile reflectoarelor se sting.

Astfel, gestul lui Thalia nu este doar amuzant sau neobișnuit, ci și un exemplu despre cum lucrurile considerate inutile pot fi transformate într-o adevărată „comoară”. Povestea ei ne amintește că valoarea obiectelor nu constă doar în strălucirea lor, ci și în modul în care sunt percepute și folosite de cei care le recuperează.

Citește și: Ce a rămas în urmă după Premiile Oscar 2026. Cum arăta sala după ce toți au plecat la finalul ceremoniei

Ce s-a întâmplat după terminarea Premiilor Oscar

Premiile Oscar s-au încheiat cu valuri de reacții online, nu doar pentru câștigători și discursuri, ci și pentru ceea ce s-a întâmplat după festivitate. O imagine care a surprins munți de gunoaie împrăștiate pe podeaua din Dolby Theatre a devenit virală pe rețelele sociale, stârnind indignare în rândul fanilor. Fotografii și videoclipuri arătau deșeuri care mai de care mai diverse: sticle goale, ambalaje de mâncare, materiale de decor și chiar bucăți din celebrul covor roșu.

Citește și: Cel mai prost îmbrăcate vedete de la petrecerea Vanity Fair 2026. Celebritățile care au fost criticate de stiliști

Deși organizatorii au încercat să explice că echipele de întreținere curăță rapid locația și că multe dintre obiecte sunt reciclate sau reutilizate, criticile nu au întârziat să apară. Fanii și internauții au remarcat ironia situației, mai ales că unele vedete folosesc platformele lor pentru a promova protejarea mediului și reducerea risipei. Postările ironice și meme-urile despre „Oscarurile deșeurilor” au circulat rapid, evidențiind un contrast puternic între glamourul evenimentului și realitatea de după festivitate.

Citește și: Detaliul care i-a pus pe fani pe jar. Ce a ascuns Gwyneth Paltrow sub rochia de la Premiile Oscar 2026

De asemenea, incidentul a adus în discuție cantitatea mare de materiale folosite pentru decor și marketing, care deși creează spectacolul de pe covorul roșu, ajung adesea la gunoi imediat după ceremonie. Mulți au subliniat că astfel de evenimente ar putea adopta practici mai sustenabile: reutilizarea decorurilor, reducerea plasticului și donarea alimentelor rămase.



