Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer

Află detalii despre averea impresionantă a lui Mircea Lucescu, cariera sa de succes și investițiile care l-au plasat printre cei mai bogați oameni din sportul românesc.

Află detalii despre averea impresionantă a lui Mircea Lucescu, cariera sa de succes și investițiile care l-au plasat printre cei mai bogați oameni din sportul românesc. | Hepta

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. După o carieră de aproape 50 de ani ca antrenor, Mircea Lucescu lasă în urmă generații de fotbaliști și suporteri îndurerați, dar și o avere considerabilă. Pe lângă moștenirea sa culturală și profesională, „Il Luce” se număra printre cei mai bogați români din lumea sportului.

Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori români din istorie, ajungând la un moment dat pe locul 3 în clasamentele internaționale ale tehnicienilor. Succesul obținut pe banca tehnică i-a adus nu doar recunoaștere globală, ci și câștiguri financiare importante. O mare parte a carierei sale și-a petrecut-o în străinătate, antrenând echipe de top din Turcia și Ucraina.

Una dintre cele mai importante perioade din cariera sa a fost cea petrecută la FC Shakhtar Donetsk, unde a activat timp de 12 ani și a obținut performanțe remarcabile. În acea perioadă, potrivit unor surse din presa ucraineană, între 2012 și 2014 ar fi fost remunerat cu aproximativ 52 de milioane de grivne. Jurnaliștii au estimat că, în total, Lucescu ar fi câștigat cel puțin 50 de milioane de euro din salarii și bonusuri de-a lungul colaborării cu clubul.

Pe lângă cariera din fotbal, Mircea Lucescu s-a remarcat și în mediul de afaceri. Veniturile obținute ca antrenor au fost investite în mod inteligent, în special în sectorul imobiliar. La momentul actual, acesta deținea mai multe terenuri în diverse zone din România și era implicat în numeroase proiecte imobiliare de succes.

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale sale este o clădire cu opt etaje și 32 de apartamente, evaluată la peste 10 milioane de euro. Prețul unui apartament în acest imobil pornea de la aproximativ 250.000 de euro, potrivit AntenaSport. De asemenea, în 2020, împreună cu partenerul său Dimciu Tașu, a dezvoltat un complex rezidențial format din aproximativ 200 de apartamente.

Mai puțin cunoscut este faptul că Mircea Lucescu era și acționar la un producător de vinuri renumit, implicându-se astfel și în industria viticolă. Această colaborare a marcat o serie de inițiative care au evidențiat valori comune precum tradiția și excelența.

Ce firme a deținut Mircea Lucescu

Pe lângă aceste investiții, Mircea Lucescu era implicat direct sau indirect în mai multe companii cu cifre de afaceri de ordinul milioanelor de euro. Aceste afaceri au contribuit semnificativ la poziționarea sa în topul celor mai bogați români din sport.

Conform datelor financiare din 2023, una dintre firmele în care era implicat a înregistrat o cifră de afaceri de 17,6 milioane de lei și un profit de aproximativ 6,5 milioane de lei. De asemenea, Lucescu deținea propria companie de dezvoltare imobiliară, prin intermediul căreia a realizat unele dintre cele mai importante proiecte rezidențiale.

În plus, se speculează că fostul antrenor pregătea un nou proiect de amploare, vizând extinderea portofoliului său imobiliar. Potrivit datelor citate de AntenaSport, acesta demarase un proiect rezidențial evaluat la aproximativ 17,5 milioane de euro.

Averea lui Mircea Lucescu era estimată la circa 40 de milioane de euro, sumă care reflectă atât succesul său în fotbal, cât și abilitățile sale în domeniul investițiilor.