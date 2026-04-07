Home News Sport Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce a suferit mai multe complicații

Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce a suferit mai multe complicații

Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal, a murit la vârsta de la 80 de ani. Selecționerul a lăsat în urmă familia îndurerată.

Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 20:51 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 21:18
Fostul antrenor al echipei naționale a României a murit la vârsta de 80 de ani. | Hepta

Reprezentanții Spitalului Universitar au anunțat că decesul lui Mircea Lucescu a fost declarat în această seară.

„Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrati antrenori si jucatori de fotbal romani, primul care a calificat echipa nationala a Romaniei la un Campionat European, in anul 1984. Generatii întregi de români au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national", se arată în comunicatul Spitalului Universitar.

Mircea Lucescu sau „Il Luce”, așa cum era cunoscut în lumea fotbalului, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani după o luptă grea cu boala și după ce a suferit mai multe complicații în urma unui infarct.

Mircea Lucescu a făcut istorie în lumea fotbalului românesc, iar acum milioane de fani îl plâng după pierderea unei asemenea legende. Selecționerul a fost cunoscut pentru longevitatea ta ca antrenor, demonstrând abilitățile sale inedite de antrenor la echipe ca Beșiktaș, Galatasaray, Dinamo București și Șahtior Donețk.

Mircea Lucescu a murit

După ce și-a dedicat întreaga lui carieră fotbalului, mai întâi ca jucător, iar apoi ca antrenor, Mircea Lucescu a scris istorie cu performanțele sale.

În 1984 el a ajutat la calificarea echipei naționale a României la Euro. Perioada sa de apogeu a fost între 2004 și 2016, când a câștigat opt titluri de campion al Ucrainei la Șahtior Donețk și în 2009 a obținut Cupa UEFA.

În Italia, Mircea Lucescu a antrenat Inter Milano, Reggiana, Brescia și Pisa, iar în Turcia a reușit să câștige titlul cu Beșiktaș și Galatasaray.

Pe lângă succesul pe care l-a avut în cariera sa fotbalistică, Mircea Lucescu a avut parte și de succes pe plan personal, având alături de el o familie care l-a susținut necondiționat.

El și soția lui, Neli, au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste timp de 60 de ani. Cei doi au format unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea fotbalului, construind împreună o familie frumoasă alături de fiul lor, Răzvan Lucescu.

Mircea și Neli Lucescu s-au cunoscut în facultate, chiar la cantina facultății, iar de atunci au rămas împreună și au reușit să își construiască un viitor la care multe cupluri doar au visat. Acum, cu sufletul îndurerat, Neli și Răzvan Lucescu, alături de Ana-Maria, soția lui Răzvan, îl plâng pe fostul selecționer după pierderea lui fulgerătoare.

La finalul lunii martie Mircea Lucescu a leșinat pe când se afla în cantonament cu echipa națională la baza de la Mogoșoaia. Medicii sosiți atunci la fața locului au confirmat că nu este vorba despre un infarct, iar selecționerul a fost transportat la spital pentru mai multe investigații.

Se pare că oboseala și supărarea adusă de meciul eșuat Turcia – România de la Mondiale și-au spus cuvântul, iar starea lui de sănătate a început să se agraveze.

El a anunțat că se retrage din fotbal și nu va mai fi antrenorul naționalei României. La scurt timp după anunț, Mircea Lucescu a suferit un infarct, iar complicațiile suferite la inimă i-au determinat pe medicii de la Spitalul Universitar să îl bage într-o comă indusă. Din păcate, fostul selecționer nu mai răspundea la tratament. Fiul lui, Răzvan Lucescu, a zburat pe 5 aprilie cu un avion privat din Grecia spre România pentru a-i fi alături tatălui său. Întreaga familie l-a vizitat la spital și au discutat cu medicii opțiunile de tratament. Un medic român din Franța a fost adus special pentru a-l trata pe Mircea Lucescu, dar se pare că nu a fost suficient. Inima lui slăbită a cedat, iar celebrul antrenor a murit la vârsta de 80 de ani.

El a lăsat în urmă o soție și un fiu îndurerați și copleșiți de pierderea lui.

🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Starea lui Mircea lucescu s-a agravat. Care este motivul pentru care nu va fi externat
Starea lui Mircea lucescu s-a agravat. Care este motivul pentru care nu va fi externat
