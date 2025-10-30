Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Fiica Iustinei și a lui Cornel Luchian de la Insula Iubirii a împlinit 1 an. Ce imagini a postat fosta concurentă cu Ivana

Fiica Iustinei și a lui Cornel Luchian de la Insula Iubirii a împlinit 1 an. Ce imagini a postat fosta concurentă cu Ivana

Iustina Luchian a postat mai multe imagini cu fetița ei, Ivana, de ziua ei de naștere, la împlinirea vârstei de 1 an.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 08:10 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 10:02
Galerie
Ivana Luchian, fiica Iustinei și a lui Cornel de la Insula Iubirii sezonul 8, a împlinit 1 an. | Instagram

Iustina și Cornel Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8 au sărbătorit ziua de naștere a micuței lor fiice, Ivana, care a împlinit 1 an.

Iustina și Cornel au făcut senzație la Insula Iubirii sezonul 8 cu povestea lor de dragoste. Cei doi au fost la un pas să cadă în ispită, dar iubirea pe care o simțeau unul pentru altul și faptul că aveau atunci nunta plănuită i-a făcut să renunțe la orgolii și să pună fericirea lor pe primul plan.

Ivana Luchian a împlinit 1 an

Astfel, la bonfire-ul final, Cornel Luchian nu a aflat doar că Iustina Loghin vrea să plece acasă cu el, ci și că ea e însărcinată. Bucuria a fost nespus de mare și au avut parte de o împăcare frumoasă, punând familia pe primul plan.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Iustian Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8, noi detalii intime din relația cu Cornel. Ce a dezvăluit despre mariajul lor

Iustina și Cornel s-au căsătorit, au avut parte de o nuntă superbă, iar la câteva luni după nuntă ea a devenit mamă pentru prima oară.

De atunci, Iustina și Cornel se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața lor de părinți, văzându-o pe Ivana crescând. O altă împlinire de care se bucură foștii concurenți Insula Iubirii sezonul 8 este acea că au reușit să își achiziționeze o casă nouă și așteaptă să fie gata amenajările pentru a se putea muta în noua lor locuință mai spațioasă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Iustina și Cornel Luchian, poză de grup cu mai multe ispite din sezonul 8 Insula Iubirii. Prezența cui a mirat pe toată lumea

Ieri Ivana a împlinit un an, iar Iustina și-a amintit cu drag primele momente din viața ei alături de fiica ei, cea care a făcut-o mamă și i-a transformat complet viața.

Ivana îi seamănă leit Iustinei și de mai multe ori fosta concurentă Insula Iubirii a povestit că micuța este foarte cuminte și se adaptează rapid la programul pe care i-l impune mama ei. Iustina Luchian a postat ieri pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu Ivana din diferite momente din ultimul an pentru a marca ziua ei de naștere.

Foștii concurenți de la Insula Iubirii se mândresc cu fiica lor și au anunțat că au pregătit pentru mâine o petrecere extraordinară pentru fiica lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iustina se declară o mămică împlinită, care își petrece aproape tot timpul cu micuța ei Ivana, având grijă ca fetiței să nu îi lipsească nimic. Ea și Cornel Luchian trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, fiind în continuare îndrăgostiți unul de celălalt ca în prima zi.

colaj iustina si cornel si ivana
+14
Mai multe fotografii

Citește și: Iustina Luchian și sora ei își sărbătoresc ziua de naștere! Sunt născute în aceeași zi, dar nu sunt gemene. Cât de mult seamănă

Motivul pentru care Ella Vișan nu a fost la înmormântarea tatălui ei și nu mai ține legătura cu sora ei. Ce a dezvăluit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut
Observatornews.ro Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Un bărbat s-a pensionat la 32 de ani și explică metoda prin care a reușit asta. Acum trăiește viața la care a visat, în Thailanda Un bărbat s-a pensionat la 32 de ani și explică metoda prin care a reușit asta. Acum trăiește viața la care a visat, în Thailanda

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Motivul pentru care Ella Vișan nu a fost la înmormântarea tatălui ei și nu mai ține legătura cu sora ei. Ce a dezvăluit
Motivul pentru care Ella Vișan nu a fost la înmormântarea tatălui ei și nu mai ține legătura cu sora ei. Ce a...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Ella, Andrei Lemnaru și Andrușca, printre susținătorii lui Marian Grozavu și ai ispitei Mattia. Ce concurenți au mai văzut lupta
Ella, Andrei Lemnaru și Andrușca, printre susținătorii lui Marian Grozavu și ai ispitei Mattia. Ce concurenți...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x