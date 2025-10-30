Fiica Iustinei și a lui Cornel Luchian de la Insula Iubirii a împlinit 1 an. Ce imagini a postat fosta concurentă cu Ivana

Iustina Luchian a postat mai multe imagini cu fetița ei, Ivana, de ziua ei de naștere, la împlinirea vârstei de 1 an.

Iustina și Cornel Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8 au sărbătorit ziua de naștere a micuței lor fiice, Ivana, care a împlinit 1 an.

Iustina și Cornel au făcut senzație la Insula Iubirii sezonul 8 cu povestea lor de dragoste. Cei doi au fost la un pas să cadă în ispită, dar iubirea pe care o simțeau unul pentru altul și faptul că aveau atunci nunta plănuită i-a făcut să renunțe la orgolii și să pună fericirea lor pe primul plan.

Ivana Luchian a împlinit 1 an

Astfel, la bonfire-ul final, Cornel Luchian nu a aflat doar că Iustina Loghin vrea să plece acasă cu el, ci și că ea e însărcinată. Bucuria a fost nespus de mare și au avut parte de o împăcare frumoasă, punând familia pe primul plan.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Iustian Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8, noi detalii intime din relația cu Cornel. Ce a dezvăluit despre mariajul lor

Iustina și Cornel s-au căsătorit, au avut parte de o nuntă superbă, iar la câteva luni după nuntă ea a devenit mamă pentru prima oară.

De atunci, Iustina și Cornel se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața lor de părinți, văzându-o pe Ivana crescând. O altă împlinire de care se bucură foștii concurenți Insula Iubirii sezonul 8 este acea că au reușit să își achiziționeze o casă nouă și așteaptă să fie gata amenajările pentru a se putea muta în noua lor locuință mai spațioasă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Iustina și Cornel Luchian, poză de grup cu mai multe ispite din sezonul 8 Insula Iubirii. Prezența cui a mirat pe toată lumea

Ieri Ivana a împlinit un an, iar Iustina și-a amintit cu drag primele momente din viața ei alături de fiica ei, cea care a făcut-o mamă și i-a transformat complet viața.

Ivana îi seamănă leit Iustinei și de mai multe ori fosta concurentă Insula Iubirii a povestit că micuța este foarte cuminte și se adaptează rapid la programul pe care i-l impune mama ei. Iustina Luchian a postat ieri pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu Ivana din diferite momente din ultimul an pentru a marca ziua ei de naștere.

Foștii concurenți de la Insula Iubirii se mândresc cu fiica lor și au anunțat că au pregătit pentru mâine o petrecere extraordinară pentru fiica lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iustina se declară o mămică împlinită, care își petrece aproape tot timpul cu micuța ei Ivana, având grijă ca fetiței să nu îi lipsească nimic. Ea și Cornel Luchian trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, fiind în continuare îndrăgostiți unul de celălalt ca în prima zi.

Citește și: Iustina Luchian și sora ei își sărbătoresc ziua de naștere! Sunt născute în aceeași zi, dar nu sunt gemene. Cât de mult seamănă