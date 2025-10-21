Iustina de la Insula Iubirii sezonul 8 și sora ei, Dumitrina, apariție specială în mediul online cu ocazia zilei lor de naștere. Iată cum s-au postat cele două într-o zi atât de specială!

Iustina Luchian și sora ei își sărbătoresc ziua de naștere! Sunt născute în aceeași zi, dar nu sunt gemene | Antena 1, captura Instagram

Iustina Luchian, una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii, a revenit în centrul atenției după ce a publicat în această dimineață un videoclip special alături de sora ei, Dumitrina, căreia îi seamănă perfect.

Se pare că cele două au foarte multe lucruri în comun, însă puțini sunt cei care știu că cele două împart chiar și aceeași zi de naștere, deși nu sunt gemene.

Iată ce postare inedită au observat fanii Iustinei în această dimineață și ce diferență de vârstă există între cele două surori care seamănă ca două picături de apă.

Iustina Luchian și sora ei își sărbătoresc ziua de naștere! Sunt născute în aceeași zi, dar nu sunt gemene. Cât de mult seamănă

Iustina Luchian a participat la Insula Iubirii în sezonul 8 împreună cu actualul său soț, Cornel Luchian, alături de care a devenit mămică în urmă cu aproximativ un an. Cei doi au impresionat o țară întreagă atât cu felul lor de a fi, cât și cu povestea lor de dragoste care a învins orice obstacol de pe insulă și care, în cele din urmă, s-a transformat într-una dintre cele mai frumoase experiențe de viață.

După ce a aflat chiar în timpul filmărilor din Thailanda că este însărcinată și i-a oferit în dar lui Cornel testul de sarcină la ultimul bonfire chiar în ziua în care el își sărbătorea ziua de naștere, viața lor s-a schimbat complet și a căpătat un cu totul alt sens.

Cei doi s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe, care în doar câteva zile urmează să împlinească frumoasa vârstă de 1 an, iar cea care îi este nașă micuței este chiar sora Iustinei, Dumitrina Loghin.

Cele două au o relație extrem de specială și au foarte multe trăsături în comun, însă, așa cum menționam și anterior, puțini sunt cei care știu că ele sunt născute chiar și în aceeași zi, dar la o distanță de 3 ani.

Astăzi, 21 octombrie 2025, Iustina împlinește frumoasa vârstă de 28 de ani, iar Dumitrina 31 de ani frumoși și plini de realizări.

Diferența de vârstă nu este deloc sesizabilă, mulți dintre internauți crezând că cele două sunt chiar gemene, dat fiind că s-au îmbrăcat la fel, dar și că oricum cele două seamănă izbitor.

Iată postarea specială pe care au făcut cele două în această dimineață!

„Mulți ani trăiască: La mulți ani surorilor superbe! Cea mai apropiată prietenă și sfatul cel mai bun îl vei primi mereu doar de la sora ta”,

„La mulți ani!! Sunteți gemene?”,

„La mulți ani vouă! Femei minunate! Multă sănătate și împliniri”,

„La muuulți ani, surori frumoase, să rămâneți mereu așa apropiate” sunt doar câteva dintre reacțiile din comentarii.

