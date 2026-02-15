Chiar cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, Iustina Loghin de la Insula Iubirii a anunțat faptul că este însărcinată pentru a doua oară. Descoperă ce detaliu au observat fanii la Cornel Luchian, soțul ei.

Surpriză de proporții chiar Valentine's Day! Iustina Loghin, fosta concurentă de la emisiunea Insula Iubirii, a anunțat faptul că este însărcinată pentru a doua oară! Mesajul transmis de concurentă a venit însoțit de câteva fotografii cu ea și soțul ei. Descoperă ce au putut observa fanii la Cornel Luchian, dar și ce reacții au avut Adelina Pestrițu, Cristina Rotaru, Vlăduța Lupău și ispita Lala.

Iustina Loghin de la Insula Iubirii, însărcinată din nou! Ce detaliu au observat fanii la Cornel Luchian, soțul ei

Se pare că Ziua Îndrăgostiților a avut o semnificație aparte pentru Iustina Loghin, căci fosta concurentă de la Insula Iubirii nu doar că a sărbătorit Valentine's Day alături de partenerul ei de viață, dar a și ales să împărtășească urmăritorilor săi de pe Instagram faptul că este însărcinată pentru a doua oară!

Bruneta pare mai mult decât încântată de faptul că urmează să devină mamă pentru a doua oară, o dovadă în acest sens fiind chiar numeroasele fotografii și story-uri pe care le-a publicat despre acest subiect.

„SUNT ÎNSĂRCINATĂ!♥️ 14.02.2026”, a fost mesajul ce a însoțit fotografiile în care Iustina Loghin apare alături de Cornel Luchian, soțul ei.

„Cel mai frumos sentiment și cea mai minunată perioadă din viața mea este să fiu gravidă. Este magia de a simți cum o inimă bate în interiorul meu și cum iubirea crește în fiecare zi, odată cu viața pe care o port”, a scris tânăra într-un InstaStory.

„Încă nu știu dacă ești fetiță sau băiețel, dar știu sigur că te voi iubi necondiționat! Puiul meu”, a mai transmis aceasta, tot într-un InstaStory.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au felicitat-o.

„Sarcină ușoară!❤️ Felicitări!🥳🥰🥰”, a transmis ispita Lala.

„❤️vă iubim si ne bucurăm pt voi!!!🙌🏽🙌🏽🙌🏽”, a spus Cristina Rotaru de la Insula Iubirii.

„Felicitări❤️ne auzim după o vreme să vedem cum e cu 2 mici 😂❤️❤️❤️”, a transmis Vlăduța Lupău.

„Felicitari❤️❤️ Asta da veste de Valentine’s Day 😍”, a fost mesajul Adelinei Pestrițu.

Tot la InstaStory, Iustina a publicat o filmare în care soțul ei vine și îi oferă un imens buchet de trandafiri roșii, semn că nu a uitat de romantism, dar și că este în continuare îndrăgostit și fericit alături de aleasa inimii sale, care urmează să îi dăruiască încă un copil.