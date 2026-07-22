Prințul Harry a dezvăluit tradiția pe care el, Meghan Markle și copiii lor o respectă anual de ziua de naștere a Prințesei Diana.

Ce fac prințul Harry și familia sa în fiecare an, de ziua de naștere a Prințesei Diana. Gestul care arată cât de mult îi lipsește | Profimedia

Prințul Harry a vorbit despre felul în care familia sa păstrează vie amintirea Prințesei Diana, dezvăluind că, în fiecare an, marchează ziua de naștere a mamei sale printr-o tradiție simplă, dar emoționantă.

Ducele de Sussex a povestit că el, Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, de cinci ani, pregătesc un chec cu lămâie, potrivit pagesix.com, citat de elle.ro.

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Prințul Harry a dezvăluit cum păstrează vie amintirea mamei sale, Prințesei Diana, printr-o tradiție de familie emoționantă

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„Da, facem un chec cu lămâie. Cred că tradițiile sunt extrem de importante. Mai ales atunci când sunt și dulci”, a dezvăluit prințul Harry, potrivit surselor citate mai sus.

Declarațiile au fost făcute în timpul festivalului Scotty’s Summer Festival, desfășurat la Maxstoke Castle, în Warwickshire, aceasta fiind ultima apariție publică a lui Harry din cadrul vizitei în Marea Britanie.

Prințesa Diana, care și-ar fi aniversat ziua de naștere pe 1 iulie, a murit la vârsta de 36 de ani, în urma accidentului rutier petrecut la Paris, în august 1997.

În luna aprilie, prințul Harry a vorbit despre impactul pe care moartea mamei sale l-a avut asupra relației sale cu instituția monarhică. El a mărturisit că, pentru o perioadă lungă de timp, nu și-a dorit să fie membru activ al Familiei regale, considerând că tocmai acest rol a contribuit la decesul mamei sale, potrivit pagesix.com, citat de elle.ro.

Prințul Harry avea doar 12 ani când și-a pierdut mama. Ducele de Sussex a declarat că rolul Prințesei Diana în Familia regală a fost cel care „a ucis-o”, motiv pentru care nu își dorea același destin.

„Mi-am spus: <<Nu vreau această slujbă. Nu vreau acest rol. Indiferent încotro se îndreaptă lucrurile, nu îmi place>>. M-am opus foarte mult și, ani la rând, am preferat să bag capul în nisip”, a declarat el, citat de sursele menționate mai sus.

Ulterior, perspectiva lui s-a schimbat. El și-a dat seama că, totuși, privilegiile de care beneficia îi puteau oferi posibilitatea de a avea un impact pozitiv asupra lumii.

„Și m-am întrebat: <<Ce și-ar dori mama mea să fac?>>. Iar asta mi-a schimbat complet perspectiva”, a adăugat el.

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În anul 2021, Harry a rememorat pierderea suferită în copilărie în prefața unei cărți dedicate copiilor care și-au pierdut un părinte în timpul pandemiei de COVID-19. În mesajul său, el a descris durerea pe care a resimțit-o după moartea mamei sale, încercând să îi încurajeze pe cei aflați în aceeași situație.

„Când eram un băiețel, mi-am pierdut mama. La vremea aceea nu am vrut să cred și nici să accept acest lucru, iar asta a lăsat un gol uriaș în mine. Știu cum vă simțiți și vreau să vă asigur că, în timp, acel gol va fi umplut de foarte multă iubire și sprijin. Fiecare dintre noi trece prin doliu în felul său, dar atunci când un părinte pleacă în cer, mi s-a spus că spiritul lui, iubirea lui și amintirile pe care le lasă nu dispar niciodată. Sunt mereu alături de tine și le poți păstra pentru totdeauna. Eu cred că acest lucru este adevărat. Poți să te simți singur, trist, furios sau copleșit. Aceste stări vor trece. Iar eu îți promit că te vei simți mai bine și mai puternic atunci când vei fi pregătit să vorbești despre ceea ce simți”, a mărturisit prințul Harry, citat de elle.ro.