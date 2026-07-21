Shakira și dansatorii săi au purtat ținute vibrante care au reușit să ia ochii tuturor celor aflați în tribune, dar și celor care au urmărit finala Campionatului Mondial de acasă. Designerul român Rafaela Pestrițu a creat costumele.

Cum a ajuns designerul român Rafaela Pestrițu să creeze costumele purtate de Shakira și dansatorii săi la finala World Cup 2026 | Profimedia Images

Designer român în spatele costumelor purtate de dansatorii Shakirei la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Rafaela Pestrițu dezvăluie cum a luat naștere proiectul.

Cum a ajuns designerul român Rafaela Pestrițu să creeze costumele purtate de Shakira și dansatorii săi la finala Campionatului Mondial 2026

Finala Cupei Mondiale FIFA 2026 nu a însemnat doar fotbal și un spectacol muzical impresionant, ci și o oportunitate uriașă pentru un designer român de a-și prezenta creațiile pe una dintre cele mai urmărite scene din lume. În spatele costumelor purtate de dansatorii care au însoțit-o pe Shakira în show-ul de la pauză s-a aflat Rafaela Pestrițu, cea care a coordonat realizarea a 40 de ținute create special pentru acest moment.

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Designerul a povestit că proiectul a pornit datorită colaborării pe care o avea deja cu stilistul artistei. După ce lucrase anterior pentru turneul internațional al Shakirei, echipa cântăreței a apelat din nou la ea pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului.

Potrivit Rafaelei Pestrițu, provocarea principală nu a fost creativitatea, ci timpul extrem de scurt în care întreaga colecție trebuia finalizată. În doar câteva zile, echipa sa a realizat zeci de costume personalizate, fiecare adaptat conceptului artistic al spectacolului.

Designerul spune că primul sentiment a fost unul de presiune, având în vedere amploarea proiectului, însă acesta a fost rapid înlocuit de entuziasmul de a contribui la un eveniment urmărit de milioane de oameni.

Pentru ca totul să fie gata la timp, atelierul său a lucrat împreună cu o fabrică de familie din Slatina, iar în ultimele zile au intervenit inclusiv membri ai familiei sale, care au ajutat la producție și organizare.

Costumele au păstrat semnătura brandului românesc

Deși au fost create pentru un show cu o identitate vizuală foarte bine stabilită, Rafaela Pestrițu a explicat că și-a dorit ca piesele să păstreze elementele reprezentative ale brandului său.

Printurile de tip trompe-l'œil, suprapunerile de materiale, drapajele și detaliile realizate manual au fost integrate în fiecare ținută. Pentru costumele feminine, designerul a ales franjuri și aplicații cu mărgele, astfel încât fiecare mișcare a dansatorilor să pună în valoare coregrafia spectacolului.

Întregul concept a avut la bază culoarea galbenă, nuanță asociată momentului artistic al Shakirei, iar provocarea a fost transformarea acestei direcții creative într-o colecție care să rămână fidelă stilului Rafaela Pestrițu.

40 de costume realizate în doar o săptămână

În spatele celor câteva minute de spectacol s-au aflat sute de ore de muncă. Designerul mărturisește că realizarea celor 40 de ținute personalizate în numai o săptămână a reprezentat cea mai dificilă parte a proiectului, arată Elle.com.

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Pe lângă ritmul alert de lucru, au existat și modificări de ultim moment, ceea ce a făcut ca întreaga echipă să lucreze contra cronometru până aproape de livrarea finală.

Pentru Rafaela Pestrițu, momentul în care și-a văzut creațiile pe scena finalei Cupei Mondiale a fost unul dintre cele mai importante din carieră. Ea spune că este o satisfacție uriașă să știe că un brand românesc independent a fost prezent într-un eveniment care a reunit sportul, muzica și moda în fața unui public global.

Designerul consideră că această colaborare reprezintă nu doar o reușită personală, ci și o dovadă că talentul și creativitatea românească pot ajunge pe cele mai importante scene ale lumii.