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Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Sorin Grindeanu. Puțini știu cât de frumoasă e Mihaela

El e cunoscut în toata țara, însă puțină lume știe cine este soția lui Sorin Grindeanu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 11:29 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 12:04
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Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Sorin Grindeanu. Puțini știu cât de frumoasă e Mihaela | Antena 1
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Politicianul trăiește de ani buni o frumoasă poveste de dragoste alături de partenera lui de viață, Mihaela. Cei doi s-au căsătorit pe data de 20 septembrie 2003 și au împreună doi copii, o fată pe nume Sofia și un băiat pe nume Mihai.

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Cum arată soția lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu este cunoscut în toată România datorită carierei sale politice. Politicianul preferă, însă, să își țină viața privată departe de lumina reflectoarelor, motiv pentru care nu se știu foarte multe detalii despre familia sa. Sorin Grindeanu este soț, dar și tată, având o fată și un băiat.

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Soția lui Sorin Grindeanu este născută pe data de 25 septembrie 1975, având în prezent 49 de ani, potrivit Revista Viva. Mihaela Grindeanu are părul blond și este o mamă superbă.

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Soția lui Sorin Grindeanu este absolventă a Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara și a urmat studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din același oraș, potrivit informațiilor disponibile pe pagina ei de Facebook, citate de sursa menționată mai sus.

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Cu ce se ocupă soția lui Sorin Grindeanu

Mihaela Grindeanu lucrează în domeniul farmaceutic.

Revista Viva citează un articol redactat de EVZ, din anul 2023, care spunea că soția lui Sorin Grindeanu ar fi devenit proprietara deplină a unei companii de dezvoltare imobiliară. Soția politicianului ar fi preluat firma respectivă de la antreprenorul Adrian Cionca.

Firma Store Next Image SRL, cu sediul în Dumbrăvița, județul Timiș, era administrată de Alina Cionca, care deținea 66,77% din capital, și Adrian Cionca, care deținea 33,33% din capital, arată informațiile profit.ro, citate de Revista Viva.

Mihaela Grindeanu ar fi preluat integral părțile sociale ale companiei și ar fi devenit unicul asociat. Cu toate acestea, administrarea Store Next Image SRL a rămas în responsabilitatea firmei RPC-Assets Management SRL, care aparține familiei Cionca.

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Soția lui Sorin Grindeanu ar fi parteneră și la firma de construcții Comuncas SRL, situată în Dumbrăvița, alături de Alina Cionca și Mihai Cristian Ciolacu, mai transmite sursa citată mai sus.

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Acesta din urmă ar fi nepotul premierului și liderului PSD, Marcel Ciolacu. Comuncas SRL a fost înființată în anul 2021 și nu a avut activitate în primii doi ani de existență, mai notează Revista Viva.

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Un articol publicat de Mediafax în anul 2017, citat de sursa menționată mai sus, mai scrie că soția lui Sorin Grindeanu ar deţine și o societate comercială care se ocupă cu comerţul produselor farmaceutice. Firma se numeşte Duofarm SRL, iar în anul fiscal 2015 a fost pe pierdere.

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