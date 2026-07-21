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Cheloo, prima apariție pe scenă după o lungă absență. Detaliul din noul său look care nu a trecut neobservat

Cheloo a revenit pe scenă după o perioadă de absență și a urcat alături de Paraziții pe Arena Națională. Fanii au observat imediat schimbarea de look și au reacționat în mediul online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 13:51 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 13:55
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Cheloo a revenit pe scenă după o lungă perioadă de absență. Schimbarea de look observată imediat de public | Antena 1/Facebook
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Cheloo a revenit în fața fanilor după o perioadă de absență, iar apariția sa pe scena Arenei Naționale a stârnit numeroase reacții în mediul online. Artistul a urcat pe scenă alături de colegii săi din trupa Paraziții, în cadrul unui concert așteptat de mii de spectatori, marcând astfel întoarcerea sa după săptămâni în care s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Cheloo, prima apariție pe scenă după o lungă absență

Fanii s-au bucurat să îl revadă pe unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din România și au distribuit rapid imagini și videoclipuri de la eveniment pe rețelele de socializare. Mulți au remarcat faptul că artistul părea diferit față de imaginea cu care și-a obișnuit publicul de-a lungul anilor.

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Schimbarea cea mai evidentă a fost legată de aspectul fizic. Cheloo a afișat un look vizibil diferit, părând mai suplu și mai relaxat decât la ultimele sale apariții publice. De asemenea, unii dintre cei prezenți au observat că artistul a avut o atitudine mai rezervată pe scenă, fără să renunțe însă la stilul direct și energia care l-au consacrat.

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Revenirea sa vine după o perioadă dificilă, în care problemele de sănătate l-au ținut departe de scenă și au ridicat semne de întrebare în rândul fanilor. Deși artistul a preferat să fie discret în privința vieții personale și nu a oferit foarte multe detalii despre starea sa, apariția de pe Arena Națională a fost privită ca un semn că și-a reluat activitatea artistică.

Concertul a fost unul plin de energie, iar publicul a cântat alături de Paraziții cele mai cunoscute piese din repertoriul formației. Atmosfera a fost electrizantă, iar fiecare melodie a fost întâmpinată cu aplauze și entuziasm de fanii veniți să îi vadă pe artiști.

Detaliul din noul său look care nu a trecut neobservat

În mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce unii internauți au comentat schimbarea de look a lui Cheloo, alții s-au declarat pur și simplu bucuroși că artistul a revenit pe scenă și că pare să fie într-o formă mai bună. Numeroși admiratori i-au transmis mesaje de susținere și i-au urat multă sănătate, sperând să îl vadă cât mai des în concerte.

Cheloo este unul dintre cei mai apreciați și controversați artiști din industria muzicală românească, iar fiecare apariție publică a sa atrage atenția. De-a lungul carierei, rapperul a preferat să își lase muzica să vorbească în locul declarațiilor și a fost întotdeauna discret în ceea ce privește viața personală.

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Revenirea de pe scena Arenei Naționale confirmă faptul că artistul este pregătit să își continue activitatea muzicală, iar fanii speră că aceasta este doar prima dintr-o serie de apariții și concerte în perioada următoare.

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