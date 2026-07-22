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Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme

Experții avertizează că fenomenul El Nino evoluează îngrijorător și că ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme pentru o perioadă mai lungă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 16:53 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 16:55
Lumea se va confrunta cu fenomene meteo extreme pentru o perioadă mai lungă | Shutterstock
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Experții au oferit o actualizare privind fenomenul Super El Nino și spun că acest tipar climatic îngrijorător e în plină evoluție.

Noile măsurători arată că fenomenul El Nino se intensifică în Pacificul tropical și că temperaturile la suprafața oceanului (SST) înregistrează o creștere constantă, scrie Daily Mail.

Între aprilie și iunie, temperatura suprafeței mării în această regiune a fost cu aproximativ 0.98 grade Celsius peste media normală, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Columbia.

Până în luna iunie, această anomalie a crescut la 1.55 grade peste medie. Iar pe 15 iulie, temperatura a urcat și mai mult, cu 2.1 grade Celsius peste valorile normale.

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Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător

„Împreună, aceste observații privind temperatura suprafeței Oceanului Pacific indică faptul că fenomenul El Nino continuă să se intensifice. Ceea ce sugerează că evoluează către un episod foarte puternic de El Nino,” susțin experții.

Îngrijorător e faptul că specialiștii spun că cea mai dificilă perioadă abia urmează. Analiza lor estimează că fenomenul El Nino se va intensifica și mai mult pe parcursul anului 2026. În plus, ar putea persista chiar până la începutul lui 2027.

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În cea mai recentă actualizare, cercetătorii au analizat atât indicatorii oceanici, cât și pe cei atmosferici ai fenomenului El Nino.

În timp ce indicatorii oceanici includ temperaturile la suprafața mării, indicatorii atmosferici se bazează pe Indicele Oscilației Sudice (SOI). Acestea măsoară diferența de presiune atmosferică la nivelul mării dintre Tahiti și Darwin, Australia.

Potrivit datelor, valoarea SOI a fost de -24.9 în iunie, iar până pe 18 iulie a scăzut și mai mult, la -30.0.

„Aceste valori negative persistente ale SOI reflectă o slăbire suplimentară a circulației Walker, în concordanță cu dezvoltarea și intensificarea continuă a fenomenului El Nino,” susțin cercetătorii.

Modelele climatice indică o probabilitate de 100% ca El Nino să persiste până în luna martie și o probabilitate de 94% ca fenomenul să se mențină până în luna mai anul viitor.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), ne putem aștepta la temperaturi peste normal în aproape toate regiunile globului în această vară.

Ce zone vor fi afectate

Cele mai intense episoade de căldură sunt prognozate pentru sudul și vestul Americii de Nord, America Centrală, Caraibe, Europa, nordul Africii și o mare parte a Asiei.

Și regiunile nordice ale Asiei ar putea înregistra temperaturi peste medie, deși prognoza pentru această zonă e mai puțin sigură.

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În emisfera sudică sunt așteptate, de asemenea, temperaturi peste valorile normale în numeroase regiuni.

Nordul Americii de Sud e zona unde se estimează cea mai accentuată încălzire, iar sudul Africii este prognozat să înregistreze temperaturi peste medie pe arii extinse.

În Australia, condițiile mai calde sunt așteptate în principal de-a lungul coastelor vestice, sudice și estice, în timp ce pentru nordul țării nu se conturează o tendință clară.

Regiunile tropicale din întreaga lume vor fi, de asemenea, mai fierbinți decât în mod obișnuit, în special Africa Ecuatorială și unele zone din Asia de Sud-Est.

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