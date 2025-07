Cine e Bursucu, prezentatorul show-ului „Cu ochii pe Insulă”.Are o experiență în televiziune de 17 ani și are propriul lui podcast

Bursucu, pe numele lui real Adrian Cristea, și-a dorit de mic să fie fotbalist, dar a ajuns dansator și apoi om de televiziune.

Bursucu, prezentatorul noului show „Cu ochii pe Insulă” are o experiență în televiziune de mai bine de 17 ani la mai multe posturi TV.

Cine e Bursucu, prezentatorul de la „Cu ochii pe Insulă”

El și-a început cariera în televiziune în postura de coregraf la un show de dans și tot atunci și-a primit porecla de Bursucu. După încheierea emisiunii, viața lui Bursucu s-a schimbat drastic, dar a știut mereu cum să depășească momentele dificile din viața lui, tratându-le cu umor.

Adrian Cristea s-a născut în februarie 1987 și a apărut pentru prima dată la TV la vârsta de doar 7 ani, în 1994, când s-a înscris la grupul Meloritm la Palatul Copiilor din București. La vârsta de 12 ani, acesta și-a focusat talentul și pasiunea pentru dans, înscriindu-se la o școală de profil. Astfel, Bursucu a reușit să câștige mai multe medalii și titluri la concursuri de dans.

În cadrul unei emisiuni în care dansul era esențial, Bursucu a fost dansator și coregraf. Mai târziu, în 2015, a devenit colegul de emisiune al lui Teo Trandafir. În 2024, el a decis să renunțe la televiziune și să își lanseze propriul podcast.

La podcastul său numit „Un podcast mișto”, Adrian Cristea a invitat multe vedete și s-a bucurat să își folosească experiența din televiziune pentru a spune poveștile de viață ale celor mai faimoși artiști din România. În fiecare marți apare un nou episod din podcastul lui pe canalul său de YouTube, de la ora 20.00.

Recent, prezentatorul TV a ales să se întoarcă în televiziune, devenind acum prezentatorul show-ului „Cu ochii pe Insulă” la Antena 1 și în AntenaPLAY, show disponibil din 22 iulie.

La cârma show-ului se va afla un cunoscut și apreciat om de televiziune din țară, cu sute de mii de urmăritori în mediul online, Bursucu’!

Înainte de startul filmărilor, acesta declară: „Finalul acestei săptămâni marchează un nou început! După o perioadă în care m-am concentrat pe proiectele mele și pe podcast, iată că a venit vremea să vă dau vestea pe care sunt sigur că mulți o așteptați – REVIN ÎN TELEVIZIUNE! Mi-am dorit un proiect care să mă reprezinte și care să-mi dea ocazia să duc experiența mea la un nou nivel, dar și o echipă alături de care să pot face lucruri frumoase pe mai departe. Când am primit propunerea venită din partea Antena 1, am simțit că este cea care le îmbină! Așa că, începând de marți, de la ora 18:00, alături de cupluri de vedete pe care știu că le urmăriți, vă invit să ne fiți alături într-un format complet nou, Cu ochii pe Insulă!”.

Toată țara trăiește la cote înalte show-ul fenomen, Insula Iubirii! Cei de acasă nu ratează niciun minut dintr-un format care i-a captivat, care i-a făcut să-și pună întrebări și să discute cu prietenii cele mai importante aspecte!

Același lucru îl fac și cuplurile de vedete din țară, care se bucură de întâmplările din reality show-ul care supune relațiile la cel mai dur test! Unele dintre aceste cupluri vor comenta și vor fi luate de acum la întrebări despre propriile relații, într-un format care va putea fi urmărit, de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

În viața sa personală, Bursucu este căsătorit cu Andreea, cu care are și o fetiță. Chiar dacă acum relația lor este una solidă și plină de iubire, în trecut prezentatorul TV a avut mai multe episoade de gelozie care aproape au dus la despărțire.

„Eu îi căutam în telefon, până la un moment dat în care s-a prins și am înțeles un sigur lucru, vezi un mesaj, o postare, o poză, nu e 100% dar pare că și acum ce faci? Te duci și îi spui că-i cauți în telefon sau nu-i spui și te macină. Nu mai bine nu știi? Măcar dacă a făcut-o să se fi simțit și bine și-l arunci. La început mă mințeam pe mine însumi că l-am depășit, dar mi-am dat seama că nu era așa. Am apelat la un psiholog. Am fost la el câteva ședințe bune până am reușit să înțeleg că trebuie să schimb ceva la mine, pentru a avea o relație frumoasă”, spunea Bursucu, potrivit Viva.

Acum prezentatorul TV se bucură de familia lui minunată și de proiectele la care lucrează, simțindu-se un bărbat norocos.

