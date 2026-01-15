Ce impozit uriaș plătește Monica Tatoiu la stat. De ce trebuie să achite 3.000 de lei în plus: „Nu este suma corect calculată”

Antena Căutare
Monica Tatoiu a scos la iveală suma pe care trebuie să o plătească statului român pentru bunurile pe care le deține. Se pare că femeia de afaceri scoate 3.000 de lei în plus din buzunar pentru o greșeală.

Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 12:45 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 14:39
Monica Tatoiu a oferit informații neștiute despre impozitul pe care îl plătește către statul român pentru casă și mașină. Mai mult, femeia de afaceri este foarte deranjată de faptul că achită 3.000 de lei în plus pentru o greșeală.

Tot mai mulți români sunt nemulțumiți după creșterea taxelor. Printre aceștia se numără și Monica Tatoiu. Dacă în urmă cu câțiva ani scotea din buzunar o sumă infimă pentru proprietatea pe care o are și bolidul de lux, lucrurile s-au schimbat semnificativ acum.

Ce impozit plătește Monica Tatoiu către statul român

Monica Tatoiu se află într-o situație dificilă, după noile scumpiri. Se pare că anul acesta, femeia de afaceri trebuie să plătească un impozit de 15.000 lei, cu 3.000 de lei în plus față de anul trecut.

„De anul acesta plătesc impozit la casă și mașină. Plus taxa pe lux de 0.9% pe diferența de 600.000 de lei din valoarea casei ce depășește 2.500.000 lei. În total vreo 12.000 de lei, dar trebuie să rectifice informațiile greșite care există acum la fisc. Nu este suma corect calculată.

Spun asta pentru că, în decembrie când am aflat formula de calcul pentru impozit pentru anul 2026 am descoperit că sunt 3.000 de lei în plus nejustificați. Se întâmplă asta deoarece suprafața casei depășește amprenta la sol în scriptele lor. În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”, a dezvăluit femeia de afaceri, potrivit fanatik.ro.

Monica Tatoiu a luat măsuri după ce a aflat câți bani trebuie să plătească statului român

Monica Tatoiu nu a stat prea mult pe gânduri și a apelat la un specialist după ce a aflat ce sumă trebuie să achite către stat. Se pare că greșeala ar fi fost făcută de către cei de la Primăria Sectorului 1 în urmă cu mulți ani, taxând-o pentru o suprafață mai mare a casei.

„Nu cred că doar eu sunt în această situație. Datele introduse greșit sunt de 10-15 ani. Persoanele care au comis aceste erori nici nu mai există în Primăria Sectorului 1. Până acum impozitul era așa de mic că nu m-am apucat să calculez și să îmi dau seama de acei metri în plus.

Ca să se facă rectificare în acte, trebuie mers la ghișeu cu toate actele și verificat cu angajatul de acolo dacă datele corespund cu cele introduse de ei. Eu am depus toate diligențele pe 20 decembrie 2025. Am plătit un expert cadastrist cu ștampilă și tot, dar momentan ei nu au făcut schimbările. Probabil dacă dezordinea persistă urmează un proces”, a mai adăugat femeia de afaceri, conform sursei citate mai sus.

„Ce este absurd în toată impozitarea este că am construit în subsol trei garaje ca să nu țin mașinile pe domeniul public. Pentru această investiție statul mă impozitează la lux”, a mai completat ea, vizibil deranjată.

