Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce mai face și cu ce se ocupă acum Silvia Stanciu. Transformarea inedită a fostei prezentatoare TV

Ce mai face și cu ce se ocupă acum Silvia Stanciu. Transformarea inedită a fostei prezentatoare TV

Ce mai face și cu ce se ocupă acum Silvia Stanciu. Transformarea inedită a fostei prezentatoare TV

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 07:00 | Actualizat Duminica, 16 Noiembrie 2025, 12:54

Silvia Stanciu a devenit cunoscută drept cântăreață de muzică populară și muzică ușoară, având o voce extraordinară, cu care și-a impresionat fanii de-a lungul anilor.

Atunci când nu era pe scenă, cântând la spectacole sau în emisiuni, Silvia era prezentatoare TV. În ultimii ani, artista a prezentat extragerile Loteriei Române, anunțându-i pe românii norocoși care erau numerele câștigătoare pentru cei care au jucat și aveau șansa să câștige la Loto.

Cu ce se ocupă acum Silvia Stanciu

Acum, la vârsta de 45 ani, Silvia Stanciu se bucură să practice o altă mare pasiune a ei, pe lângă muzică, și anume dansul step. Extrem de talentată și muncitoare când vine vorba și de dans, Silvia reușește să își practice această pasiune în cadrul spectacolelor pe care le joacă alături de colegii ei din trupa de Teatru Muzical Ambasadorii.

Citește și: The Ticket, Sezonul 1, 15 noiembrie 2025. No Network, un moment unic pe scena show-ului! Au dansat cu măturile!

Cici și Florin de la Sistem fac acum parte din trupa de Teatru Muzical Ambasadorii, alături de actrița Jennifer Dumitrașcu.

Ei au prezentat în ediția 11 din The Ticket un moment din spectacolul lor, No Network. Scopul acestui spectacol este să îi îndemne pe tineri să se desprindă de folosirea rețelelor de socializare și să se atașeze mai mult de lumea înconjurătoare, fiind mai prezenți în viața de zi cu zi.

Cici și Florin, foștii membri ai trupei Sistem, sunt acum actori la teatru, iar spectacolul lor inedit, cu mături, chiar i-a surprins pe jurații The Ticket.

Micutzu și prezentatorii, Bordea și Cortea, au spus că a fost un spectacol liniștitor, dar și diferit din punct de vedere vizual.

Alături de cei trei din trupa de teatru muzical Ambasadorii mai face parte și Silvia Stanciu, prezentatoare TV și cântăreață de muzică populară. Puțini știau că Silvia mai are o mare pasiune, și anume dansul de step.

Citește și: VIDEO! Asculta, in premiera, Sylvie – All I need is you!

Artista a preferat în ultmii ani să își țină viața privată departe de ochii curioșilor și să nu vorbească despe viața ei amoroasă.

"Pe plan personal sunt în stand-by…Unora li se întâmplă lucruri în viață, chiar mă uitam că sunt atâția oameni care se căsătoresc, divorțează, își fac familii, fac copii, adică mulți oameni merg în direcția asta și au un flow de nu se poate, li se întâmplă chestii, dar mie nu mi se întâmplă nimic. Nici nu am făcut demersuri, înt-adevăr…

Aș vrea să vă povestesc, chiar să vă prezint familia mea, dar familia mea este compusă din mama mea, care a rămas alături de mine și animăluțele mele. Am 4 pisici și 4 porumbei. Sunt o salvatoare de animale, am salvat multe și le-am dat spre adopție. Pe unele le-am spitalizat, le-am tratat, unele au trăit, altele nu", declarara Silvia Stanciu anul trecut pentru Playtech.

+2
Mai multe fotografii

În prezent, artista se focusează mai mult pe cariera ei, promovând spectacolele pe care le are la teatru alături de colegii ei.

Ce mai face și cum arată acum Jennifer Dumitrașcu, actrița din rolul Carinei în serialul "Îngerașii". Cu ce se...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Observatornews.ro Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia” Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
De cât timp este Ramona Olaru singură. Ce a pățit vedeta de la Neatza într-o viață anterioară: „Am cununiile legate”
De cât timp este Ramona Olaru singură. Ce a pățit vedeta de la Neatza într-o viață anterioară: „Am...
Sfaturi pentru a curăța mobila mată. Ce arată specialiștii în acest sens
Sfaturi pentru a curăța mobila mată. Ce arată specialiștii în acest sens Catine.ro
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Funerariile artistului au loc la Cimitirul Bellu
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Funerariile artistului au loc la Cimitirul Bellu
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală generală pentru Bac-ul de la anul. Copiii, testați ca la un examen adevărat: „Țintim nota 9!”
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală... Libertatea.ro
Cât de mult va avea România de suferit după plecarea Lukoil și cum vom compensa lipsa carburanților rusești
Cât de mult va avea România de suferit după plecarea Lukoil și cum vom compensa lipsa carburanților... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață.
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 17 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscopul iubirii: 5 zodii primesc o lecție despre dragoste adevărată între 17 și 23 noiembrie 2025
Horoscopul iubirii: 5 zodii primesc o lecție despre dragoste adevărată între 17 și 23 noiembrie 2025 Jurnalul
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite Kudika
Un nou Drum Expres în România - CNIR a emis ordinul de începere a lucrărilor. Șoseaua va lega două mari orașe din țară
Un nou Drum Expres în România - CNIR a emis ordinul de începere a lucrărilor. Șoseaua va lega două mari orașe... Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta?
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta? MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x