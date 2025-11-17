Ce mai face și cu ce se ocupă acum Silvia Stanciu. Transformarea inedită a fostei prezentatoare TV

Silvia Stanciu a devenit cunoscută drept cântăreață de muzică populară și muzică ușoară, având o voce extraordinară, cu care și-a impresionat fanii de-a lungul anilor.

Atunci când nu era pe scenă, cântând la spectacole sau în emisiuni, Silvia era prezentatoare TV. În ultimii ani, artista a prezentat extragerile Loteriei Române, anunțându-i pe românii norocoși care erau numerele câștigătoare pentru cei care au jucat și aveau șansa să câștige la Loto.

Cu ce se ocupă acum Silvia Stanciu

Acum, la vârsta de 45 ani, Silvia Stanciu se bucură să practice o altă mare pasiune a ei, pe lângă muzică, și anume dansul step. Extrem de talentată și muncitoare când vine vorba și de dans, Silvia reușește să își practice această pasiune în cadrul spectacolelor pe care le joacă alături de colegii ei din trupa de Teatru Muzical Ambasadorii.

Cici și Florin de la Sistem fac acum parte din trupa de Teatru Muzical Ambasadorii, alături de actrița Jennifer Dumitrașcu.

Ei au prezentat în ediția 11 din The Ticket un moment din spectacolul lor, No Network. Scopul acestui spectacol este să îi îndemne pe tineri să se desprindă de folosirea rețelelor de socializare și să se atașeze mai mult de lumea înconjurătoare, fiind mai prezenți în viața de zi cu zi.

Cici și Florin, foștii membri ai trupei Sistem, sunt acum actori la teatru, iar spectacolul lor inedit, cu mături, chiar i-a surprins pe jurații The Ticket.

Micutzu și prezentatorii, Bordea și Cortea, au spus că a fost un spectacol liniștitor, dar și diferit din punct de vedere vizual.

Alături de cei trei din trupa de teatru muzical Ambasadorii mai face parte și Silvia Stanciu, prezentatoare TV și cântăreață de muzică populară. Puțini știau că Silvia mai are o mare pasiune, și anume dansul de step.

Artista a preferat în ultmii ani să își țină viața privată departe de ochii curioșilor și să nu vorbească despe viața ei amoroasă.

"Pe plan personal sunt în stand-by…Unora li se întâmplă lucruri în viață, chiar mă uitam că sunt atâția oameni care se căsătoresc, divorțează, își fac familii, fac copii, adică mulți oameni merg în direcția asta și au un flow de nu se poate, li se întâmplă chestii, dar mie nu mi se întâmplă nimic. Nici nu am făcut demersuri, înt-adevăr…

Aș vrea să vă povestesc, chiar să vă prezint familia mea, dar familia mea este compusă din mama mea, care a rămas alături de mine și animăluțele mele. Am 4 pisici și 4 porumbei. Sunt o salvatoare de animale, am salvat multe și le-am dat spre adopție. Pe unele le-am spitalizat, le-am tratat, unele au trăit, altele nu", declarara Silvia Stanciu anul trecut pentru Playtech.

În prezent, artista se focusează mai mult pe cariera ei, promovând spectacolele pe care le are la teatru alături de colegii ei.