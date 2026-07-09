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Ce mai face Simona Amânar. Cum arată acum campioana al cărei nume îl poartă una dintre cele mai dificile sărituri din gimnastică

Ce mai face Simona Amânar. Cum arată acum campioana olimpică al cărei nume îl poartă una dintre cele mai dificile sărituri din gimnastică

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 11:42 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 11:54
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Ce mai face Simona Amânar. Cum arată acum campioana olimpică al cărei nume îl poartă una dintre cele mai dificile sărituri din gimnastică | Getty Images
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Simona Amânar rămâne una dintre cele mai mari gimnaste din istoria României și una dintre sportivele care au scris pagini importante în gimnastica mondială. Campioana olimpică a intrat în istoria acestui sport prin performanțele sale remarcabile, iar una dintre cele mai dificile sărituri din gimnastică îi poartă și astăzi numele.

Ce mai face Simona Amânar

Deși s-a retras din activitatea competițională în urmă cu mai mulți ani, Simona Amânar a rămas aproape de sport și continuă să inspire noile generații.

După încheierea carierei de performanță, fosta gimnastă și-a dedicat timpul familiei, educației și proiectelor prin care promovează mișcarea și un stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor. Simona Amânar este implicată în numeroase inițiative sportive și educaționale și participă frecvent la evenimente organizate sub egida mișcării olimpice.

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Recent, campioana olimpică a fost prezentă la Crosul Olimpic de la Șirnea, un eveniment devenit deja o tradiție. Peste 500 de copii au alergat pe traseele amenajate în jurul localității, iar alți 20 de sportivi au luat parte la velomaratonul Brașov–Șirnea.

Campioana olimpică ce a scris istorie cu una dintre cele mai dificile sărituri din gimnastică

„Crosul Olimpic Șirnea 2026 – Bucurie și tradiție, celebrare ÎMPREUNĂ de Ziua Olimpică, de 44 de ani! S-au bucurat cu aceeași intensitate atât cei peste 500 de copii care au alergat pe traseul de pe dealurile din jurul comunității, cât și cei 20 de cicliști care au participat la velomaratonul Brașov – Șirnea. Mișcarea olimpică ne amintește că adevărata performanță se construiește prin muncă, disciplină, respect și solidaritate. Mai repede, mai sus, mai puternici – împreună”, a declarat Simona Amânar, potrivit Cancan.

Fosta campioană spune că își dorește să îi încurajeze pe copii să descopere beneficiile sportului și să înțeleagă importanța disciplinei și a perseverenței. Din acest motiv, participă frecvent la întâlniri cu elevi și studenți, unde vorbește despre experiența sa și despre valorile care au ajutat-o să ajungă în elita gimnasticii mondiale.

„Merg mereu la multe acțiuni în școli, stau de vorbă cu elevii și cu studenții despre ceea ce reprezintă sportul românesc. Trăim vremuri dificile, iar modelele reprezentate de sportivi care au avut succes prin muncă reală trebuie scoase în față și urmate”, a mai spus fosta gimnastă, potrivit sursei citate.

O carieră dedicată sportului și educației

Simona Amânar locuiește în prezent la Timișoara, alături de soțul său, Cosmin Tabără, și de cei trei copii ai lor. După retragerea din competiții, și-a continuat pregătirea academică și a urmat o carieră universitară în cadrul Universității de Vest din Timișoara.

De-a lungul anilor, a ocupat mai multe funcții importante în sportul românesc. A fost vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică, membră a Comitetului Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și director al Academiei Olimpice Române. Totodată, Simona Amânar este arbitru internațional de gimnastică și continuă să contribuie la dezvoltarea acestui sport prin experiența acumulată de-a lungul unei cariere impresionante.

Chiar dacă nu mai concurează, Simona Amânar rămâne un model pentru tinerii sportivi și una dintre personalitățile care promovează valorile olimpice în România. Prin proiectele în care se implică și prin mesajele pe care le transmite copiilor, fosta campioană demonstrează că performanța nu se încheie odată cu retragerea din competiții.

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