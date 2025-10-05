Ce meserie are Cora, soția lui Serghei Mizil. Cu ce se ocupă femeia care îi este alături de o viață

De când a intrat în competiția „Asia Express – Drumul Eroilor”, Serghei Mizil a atras din nou atenția publicului.

Dacă în spațiul public este apreciat pentru carismă și umor, în plan personal lucrurile rămân în umbră. Puțini știu cine este Cora, soția care l-a sprijinit necondiționat și i-a adus echilibru în viață.

Ce meserie are Cora, soția lui Serghei Mizil

La începutul acestui an, Serghei și Cora au atras atenția pe rețelele sociale cu un videoclip în care schimbau replici pline de haz și spontaneitate. Momentul a stârnit zâmbete și le-a oferit fanilor o privire autentică asupra relației lor.

Deși mai rezervată, Cora a demonstrat că are același simț al umorului ca soțul ei, iar chimia dintre ei a cucerit publicul.

Articolul continuă după reclamă

Dacă viața lui Serghei este adesea în lumina reflectoarelor, Cora a ales mereu discreția. S-a dedicat familiei și i-a fost un sprijin constant soțului ei, reușind să păstreze echilibrul între viața personală și cea profesională.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Totuși, chiar dacă preferă să rămână în umbră, nu ezită să vorbească, din când în când, despre pasiunile și experiențele care i-au influențat parcursul.

În ultimii ani, Cora s-a apropiat de un domeniu care a pasionat-o mereu: ezoterismul. Ea a povestit că a simțit mereu energii și semnale greu de explicat, iar această experiență a împins-o să caute răspunsuri.

Citește și: Ce reacție a avut soția lui Serghei Mizil la întoarcerea sa din Asia Express. Primele declarații ale concurentului

Cora Mizil: „Am simțit mesajul de la cap până la inimă”

Curiozitatea a făcut-o mai atentă la detalii și mai dornică să înțeleagă fenomenele prin care trece, lucru care o transformă într-o prezență interesantă chiar și pentru cei care nu îi cunosc îndeaproape activitatea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină.

Am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta.

Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a povestit Cora Mizil, în urmă cu ceva timp, conform Click.ro.

Cum s-au cunoscut Cora și Serghei Mizil

Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Cora Mizil a mărturisit că a încercat să aducă în propria viață modelul familiei în care a crescut, unde părinții se înțelegeau foarte bine.

Situația a fost diferită pentru Serghei, care nu a avut un astfel de exemplu și căruia i-a fost mai greu să se obișnuiască cu anumite responsabilități.

„Normal că, de fapt, fiecare om încearcă să reconstruiască modelul de familie pe care l-a avut acasă. Așa se întâmplă de obicei.

Tu, dacă ai avut părinții care s-au înțeles foarte bine, nu ai văzut certuri, discuții, țipete, urlete, încerci să recompui acea formulă. E ceea ce am vrut eu să recompun, pentru că acesta era modelul pe care l-am văzut acasă.

El nu avea un model. Familia, pentru el, nu era obișnuit să aibă cheie. Ideea că trebuie să aibă o cheie sau să spună unde e, erau niște chestii. Cum să spun eu unde mă duc?

Ușor, ușor, a înțeles, de fapt, și plusul care vine. Ok, sunt niște cerințe sau lucruri pe care le convenim cumva amândoi, dar există și o răsplată pentru tot acest pachet. Noi suntem foarte liberi în această relație.

De la momentul în care eu am început să am preocupări spirituale, momentul acela a însemnat, de fapt, despărțirea celor două persoane din punct de vedere al zonelor de interes. Până la momentul respectiv eram cumva în aceeași zonă de interes”, a declarat Cora Mizil.