Descoperă ce păreri au avut turiștii care au ales să se cazeze într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu din Mamaia și ce recenzii au lăsat, la finalul vacanței.

Descoperă ce recenzii au lăsat clienții care s-au cazat la apartamentele lui Mihai Trăistariu din Mamaia Nord, din Constanța | capturi antena 1

Este cunoscut deja faptul că Mihai Trăstariu este nu doar un artist foarte talentat și apreciat, ce a oferit românilor numeroase hituri îndrăgite și azi, ci și un antreprenor foarte priceput. În prezent, celebrul cântăreț care a făcut senzație cu piesa „Tornero” la Eurovision 2006, deține șapte apartamente în Mamaia, pe care le închiriază.

Descoperă ce în rândurile de mai jos ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare și care au fost recenziile clienților din Mamaia, la finalul vacanței.

Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia

Mihai Trăistariu se pricepe nu doar la muzică, ci și în domeniul afacerilor din industria turismului. În prezent, pe lângă apartamentul în care locuiește, îndrăgitul cântăreț deține șapte apartamente pe care le închiriază turiștilor care doresc să se bucure de o vacanță pe litoralul românesc.

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Nu de puține ori, artistul care cândva făcea furori cu formația Valahia s-a lăudat cu fapatul că are cele mai ieftine cazări în Mamaia Nord.

Astfel, pentru o zi de cazare în luna iunie, artistul cere 250 de lei de apartament. În iulie și august 2026, prețul cazării crește la 350 de lei, iar în luna septembrie tariful scade din nou la 250 de lei pe noapte.

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Mihai Trăistariu se laudă adesea că are foarte mulți doritori și clienți mulțumiți, iar o confirmare în acest sens sunt chiar numeroasele recenzii primite.

„Este foarte bine. Un loc liniștit ,aproape de plaja,nu ești deranjat de nimeni iar sistemul de deschidere, o idee genială.nu mai porți grija cheii. Curat și plăcut. Mulțumim frumos!”, „Apartamentul este unul mult mai frumos decât arata in poze, gazda este una excelenta care răspunde la toate întrebările”, „Camera a fost spațioasă, luminoasă, curată cu tot ce a fost necesar pentru un concediu plăcut.Locatie in apropierea plajei și a numeroase restaurante și terase.Multumim gazdei pentru generozitate!🤗”, „Recomand cu mare drag!! Este al doilea an când venim aici. Totul este perfect. Curat, aproape de plajă, de supermarket- uri!! Perfect pentru familii, și nu numai !! Mulțumim pentru amabilitatea și ospitalitatea cu care ne.a primit,domnului Mihai Treistariu!!!”, iată doar câteva dintre numeroasele păreri pozitive transmise de turiștii care au ales să se cazeze la apartamentele lui Mihai Trăistariu din Mamaia Nord, Constanța.

Deși au fost și părere negativ, per total, nota obținută de vedetă pe un celebru site de booking este de 9,2 (dintr-un total de peste 60 de recenzii).