S-a aflat faptul că Mihai Trăistariu vrea să își extindă afacerile și la munte, după ce recent s-a lăudat că are cele mai ieftine cazări din Mamaia.

Mihai Trăistariu este nu doar un artist extrem de apreciat, ci și un antreprenor de succes. Cântărețul și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a anunțat faptul că are de gând să își extindă afacerile și în zona de munte. Descoperă ce planuri are artistul și ce a dezvăluit.

Mihai Trăistariu își extinde afacerile și la munte! Ce vrea să facă, după ce s-a lăudat că are cele mai ieftine cazări în Mamaia

Este cunoscut deja faptul că Mihai Trăistariu este un antreprenor de succes, o dovadă clară în acest sens fiind chiar numeroasele apartamente pe care le deține în Mamaia Nord. Artistul are șapte apartamente pe care le închiriază turiștilor care vor să se bucure de o vacanță pe litoralul românesc și care îi aduc un venit generos în fiecare an.

Se pare că lucrurile i-au mers foarte bine, căci vedeta a anunțaat de curând faptul că are de gând să își extinfă afacerile și la munte. Astfel, într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la click.ro, Mihai Trăistariu a anunțat faptul că vrea să își extindă domeniul de activitate și în zona montană.

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„Caut în prezent un super teren la munte. eMenTi Mountain View se va numi hotelul meu. Ca să vă chem în vacanță și la munte, nu doar la mare (...). Eu de mult vreau ceva şi la munte, pentru că turiştii care vin la mare mă întreabă: <<la munte aveți ceva, că e prețul bun și aveți condiții?!>>. De mult timp mă tentează să-mi fac ceva la munte sau să-mi cumpăr. Azi merg spre Cluj pentru că sâmbătă am o nuntă și o să trec prin Predeal pentru că am pensiune pe care trebuie să o vizionez. Am găsit un anunț acum o săptămână cu o pensiune de vânzare și vreau să văd dacă pot să o transform eu”, a declarat Mihai Trăiastariu, în exclusivitate pentru cei de la click.ro.

Aceste dezvăluiri vin la scurt timp după ce artistul s-a lăudat în mediul online cu faptul că are cele mai mici prețuri la cazări în Mamaia Nord.

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În prezent, Mihai Trăistariu deține 8 apartamente, din care șapte sunt folosite pentru turism, dar și o școală de muzică și academie de arte, cu 15 săli, afaceri ce valorează aproximativ 1.000.000 de euro și care îi aduc 100.000 de euro pe an.