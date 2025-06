Ce pensie are Mitică Dragomir, de fapt. A dezvăluit suma în direct

Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie are, în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. De asemenea, el a spus și de ce nu mai pleacă în vacanțe.

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie generoasă primește. Acesta susține că trebuie să muncești pentru a-ți asigura o bătrânețe liniștită, asta pentru că poți oricând să treci prin necazuri ori să fii abandonat de copii.

Ce pensie are Dumitru Dragomir

În cadrul discuției cu Dan Diaconescu, Dumitru Dragomir a mărturisit că are o pensie în valoare de 5.500 de euro, dar consideră că merită pe deplin acești bani, notează Cancan.

Întrebat de omul de televiziune de ce nu își petrece timpul liber prin vacanțe, Mitică Dragomir a mărturisit că a văzut destule locuri de-a lungul vieții, iar acum nu mai are aceeași dorință să călătorească. Redăm mai jos dialogul celor doi, citat de Cancan:

„DD: Ce pensie ai acum?

Dumitru Dragomir: 5.500 de euro. Da, dar am contribuit. Zece ani am dat câte 6.000 de euro la stat. Nu? Cine n-are grijă de bătrânețe? Băi, fraților, se pot supăra copiii pe tine. Poți să ai, ferească Dumnezeu, necazuri, dar dacă ești aranjat?

DD: Auzi, dar apropo la asta, dumneata n-ai doar pensia mare, dar e și lungă, adică, dumneata, la cât ești de verde, le mai iei la ăștia pensia 20-30 de ani, îi bagi în faliment.

Dumitru Dragomir: Nu, dar eu, fii atent aici, am spus-o și o repet, de la firmele mele, n-am luat odată un leu de când le-am înființat de 34 de ani. Niciun dividend, niciun salariu. De ce? Păi n-am avut nevoie. Când am fost la ligă, am avut 30.000 de euro salariu pe lună. Luam 15.000 în mână, îți dai seama. Mai aveam nevoie să mai iau de la firme?

DD: Păi și înseamnă că ai de luat dividende de acolo dacă te apuci odată?

Dumitru Dragomir: Nu, nu mai sunt… am rămas cu 1% în firmă, nu iau salariu, nu iau. E fiul meu care are băieții mari și lucrează și nici n-am treabă, nici nu știu ce se întâmplă, nici la hotel. Eu nu știu”.

Întrebat de ce nu pleacă în vacanțe, Mitică Dragomir a răspuns că a văzut peste 80 de țări, iar la un moment dat „te saturi”.

„Dumitru Dragomir: Fii atent aici. Te saturi și de asta. Eu am văzut peste 80 de țări. Păi numai cu echipa națională am văzut peste 60 de țări, fii atent aici ce spun eu, cu echipa națională. Păi plecam cu toate, și cu tineretul, și cu o echipă a ligii profesionistă, am fost și prin Arabia Saudită cu ea. Ai înțeles? Am văzut toată omenirea. Încep să obosesc. Și îți trece cheful. Am văzut muzee în toată omenirea.

DD: Dar care e cea mai frumoasă țară?

Dumitru Dragomir: România. Până mor, spun. România.

DD: Bine, și pe locul 2?

Dumitru Dragomir: Spania e o țară frumoasă. Italia e o țară frumoasă. Fii atent aici. California, o țară frumoasă. Că America nu e toată frumoasă”, a încheiat el, potrivit sursei citate mai sus.

