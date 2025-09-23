Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ

Liliana Aglaia Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan, s-a retras oficial din învățământ la începutul acestei luni, după o carieră de peste patru decenii.

În vârstă de 64 de ani, soacra lui Nicușor Dan a predat atât în comuna natală Zăpodeni, județul Vaslui, cât și în orașul Vaslui, unde și-a încheiat activitatea la catedră.

Potrivit Fanatik, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui i-a aprobat solicitarea de pensionare la limita de vârstă începând cu data de 1 septembrie 2025. Decizia vine după o viață întreagă dedicată educației, Liliana Grădinaru absolvind Liceul Pedagogic în anul 1980, imediat după angajându-se în sistemul de învățământ.

Ajunsă la 64 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în această vară, soacra lui Nicușor Dan a luat decizia de a ieși la pensie. Potrivit Fanatik, pensia pe care o va primi Aglaia Liliana Grădinaru este cuprinsă între 4.500 și 5.500 de lei.

Sursa citată mai notează că soacra lui Nicușor Dan nu beneficiază de prima de pensionare, echivalentă cu două salarii, care se oferea la data încetării de drept a contractului individual de muncă.

Mai mult decât atât, Liliana Aglaia Grădinaru pierde și 10% din bani, deoarece se încadrează în categoria persoanelor care au peste 3.000 de lei pensie și care, din acest motiv, plătesc contribuția la sănătate (CASS).

În comuna natală, numele soacrei lui Nicușor Dan este bine cunoscut. Primarul din Zăpodeni, Ionel Chitarcu, a confirmat pentru sursa citată respectul pe care comunitatea îl poartă fostei învățătoare.

„Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum opt-zece ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici, dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate. Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a spus pentru sursa citată Ionel Chitarcu, primarul din Zăpodeni, despre Aglaia Liliana Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan.

În prezent, Liliana Aglaia Grădinaru este văduvă și are doi copii, Mirabela și Bogdan, care i-au dăruit patru nepoți. Într-un interviu acordat în perioada campaniei electorale, femeia s-a declarat nemulțumită de faptul că fiica ei nu este căsătorită legal cu Nicușor Dan.

„E adevărat, nu sunt mulțumită, dar este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi și se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, a declarat soacra lui Nicușor Dan, citată de Fanatik.

