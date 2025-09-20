Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mulți s-au întrebat. Nicușor Dan explică ce s-a întâmplat cu Ionuț, ofițerul SPP care a făcut furori pe rețelele sociale

Mulți s-au întrebat. Nicușor Dan explică ce s-a întâmplat cu Ionuț, ofițerul SPP care a făcut furori pe rețelele sociale

A fost dezvăluit motivul pentru care misteriosul agent SPP al lui Nicușor Dan a dispărut din atenția publicului.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 14:45 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 13:56
Galerie
Ofițerul a devenit rapid popular, în special în rândul doamnelor și domnișoarelor

Președintele României a dat primele declarații despre tânărul de la Serviciul de Protecție și Pază care a devenit viral pe rețelele sociale.

Nicușor Dan explică ce s-a întâmplat cu Ionuț, ofițerul SPP care a făcut furori pe rețelele sociale

Misteriosul agent SPP al lui Nicușor Dan a atras atenția publicului în vara acestui an, la o zi după investirea noului președinte, când l-a însoțit pe șeful statului în timp ce își ducea fetița de 9 ani la școală. De atunci, toată lumea a vorbit despre el.

Întotdeauna îmbrăcat în uniformă sau costum, cu o atitudine impunătoare și o prezență discretă, tânărul originar din Republica Moldova a câștigat rapid popularitate și admirație, mai ales din partea doamnelor și domnișoarelor. Pe internet au început să circule imediat meme-uri, clipuri video, postări pline de admirație, ba chiar și o baladă care a devenit virală, în care fanii îi lăudau trăsăturile fizice considerate „nelumești”.

Articolul continuă după reclamă

La un moment dat, au apărut zvonuri potrivit cărora ar fi fost retras din echipa de protecție a președintelui, pe motiv că devenise prea vizibil.

Zilele trecute, Nicușor Dan a lămurit zvonurile legate de agentul SPP. Șeful statului a vorbit apreciativ despre el și a precizat că încă face parte din echipa de protecție, doar că lucrează prin rotație.

„Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție. Este în continuare într-unul din schimburi. E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”, a răspuns Nicușor Dan.

Ionuț a devenit rapid unul dintre cei mai vizibili ofițeri ai SPP

Omul din umbra președintelui a atras atenția și pe rețelele de socializare, unde a devenit rapid unul dintre cei mai cunoscuți ofițeri ai SPP.

Odată cu popularitatea lui, au apărut și detalii despre venitul pe care l-ar avea: un salariu de bază de aproximativ 12.000 de lei pe lună, la care se adaugă diverse sporuri pentru munca de teren, ture, riscuri, hrană, diurnă sau compensații, scrie Cancan.ro.

În lipsa unor informații oficiale, internetul s-a umplut de zvonuri despre ofițer: că ar fi originar din Republica Moldova, că nu este căsătorit – sau dimpotrivă, că ar avea o soție medic – și că iubește drumețiile montane. Popularitatea lui a transformat fiecare apariție publică alături de Nicușor Dan într-un mic eveniment urmărit cu atenție.

SPP nu a oferit nicio reacție oficială, dar vizibilitatea unui ofițer din echipa de protecție rămâne un fapt neobișnuit și contrar regulilor de discreție și anonimat care definesc acest serviciu.

Citește și: Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan îl enervează: „Nu am voie!”

Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP

În urmă cu ceva timp, președintele a povestit cum arată viața de familie sub paza SPP și cum s-au obișnuit soția și copiii cu noul său rol.

„Soţia s-a obişnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, inclusiv că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-ar ce, şi trebuie să anunţi, să vină o maşină. Şi copiii, în momentul ăsta s-au obişnuit.

În stânga imaginii este Nicușor Dan, iar în dreapta se află Ionuț, ofițerul SPP
Nicușor Dan îmbrăcat cu un costum negru
O imagine cu Ionuț, ofițerul SPP
Nicușor Dan îmbrăcat cu un costum negru, vorbind la microfon

Ne-a bruiat un pic, aveam ritualul ăsta să mă duc să mă întorc cu fetiţa de la şcoală şi discutam vrute şi nevrute, şi acum, fiind mai mulţi în maşină, cu paza şi aşa, ne cenzurăm”, a explicat el.

Kate Middleton a dezvăluit noua ”obsesie” a mezinului său. Ce colecționează Prințul Louis, dându-le bătăi de cap părinți...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!” Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Observatornews.ro România a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda România a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum cântărețele și ce planuri de viitor au
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum cântărețele și ce planuri de viitor au
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu. Prețul pentru lecțiile de modeling și actorie ținute de vedetă
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu. Prețul pentru lecțiile de modeling și actorie ținute de vedetă
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x