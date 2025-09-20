Mulți s-au întrebat. Nicușor Dan explică ce s-a întâmplat cu Ionuț, ofițerul SPP care a făcut furori pe rețelele sociale

A fost dezvăluit motivul pentru care misteriosul agent SPP al lui Nicușor Dan a dispărut din atenția publicului.

Președintele României a dat primele declarații despre tânărul de la Serviciul de Protecție și Pază care a devenit viral pe rețelele sociale.

Nicușor Dan explică ce s-a întâmplat cu Ionuț, ofițerul SPP care a făcut furori pe rețelele sociale

Misteriosul agent SPP al lui Nicușor Dan a atras atenția publicului în vara acestui an, la o zi după investirea noului președinte, când l-a însoțit pe șeful statului în timp ce își ducea fetița de 9 ani la școală. De atunci, toată lumea a vorbit despre el.

Întotdeauna îmbrăcat în uniformă sau costum, cu o atitudine impunătoare și o prezență discretă, tânărul originar din Republica Moldova a câștigat rapid popularitate și admirație, mai ales din partea doamnelor și domnișoarelor. Pe internet au început să circule imediat meme-uri, clipuri video, postări pline de admirație, ba chiar și o baladă care a devenit virală, în care fanii îi lăudau trăsăturile fizice considerate „nelumești”.

La un moment dat, au apărut zvonuri potrivit cărora ar fi fost retras din echipa de protecție a președintelui, pe motiv că devenise prea vizibil.

Zilele trecute, Nicușor Dan a lămurit zvonurile legate de agentul SPP. Șeful statului a vorbit apreciativ despre el și a precizat că încă face parte din echipa de protecție, doar că lucrează prin rotație.

„Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție. Este în continuare într-unul din schimburi. E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”, a răspuns Nicușor Dan.

Ionuț a devenit rapid unul dintre cei mai vizibili ofițeri ai SPP

Omul din umbra președintelui a atras atenția și pe rețelele de socializare, unde a devenit rapid unul dintre cei mai cunoscuți ofițeri ai SPP.

Odată cu popularitatea lui, au apărut și detalii despre venitul pe care l-ar avea: un salariu de bază de aproximativ 12.000 de lei pe lună, la care se adaugă diverse sporuri pentru munca de teren, ture, riscuri, hrană, diurnă sau compensații, scrie Cancan.ro.

În lipsa unor informații oficiale, internetul s-a umplut de zvonuri despre ofițer: că ar fi originar din Republica Moldova, că nu este căsătorit – sau dimpotrivă, că ar avea o soție medic – și că iubește drumețiile montane. Popularitatea lui a transformat fiecare apariție publică alături de Nicușor Dan într-un mic eveniment urmărit cu atenție.

SPP nu a oferit nicio reacție oficială, dar vizibilitatea unui ofițer din echipa de protecție rămâne un fapt neobișnuit și contrar regulilor de discreție și anonimat care definesc acest serviciu.

Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP

În urmă cu ceva timp, președintele a povestit cum arată viața de familie sub paza SPP și cum s-au obișnuit soția și copiii cu noul său rol.

„Soţia s-a obişnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, inclusiv că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-ar ce, şi trebuie să anunţi, să vină o maşină. Şi copiii, în momentul ăsta s-au obişnuit.

Ne-a bruiat un pic, aveam ritualul ăsta să mă duc să mă întorc cu fetiţa de la şcoală şi discutam vrute şi nevrute, şi acum, fiind mai mulţi în maşină, cu paza şi aşa, ne cenzurăm”, a explicat el.