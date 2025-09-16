Antena Căutare
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan îl enervează: „Nu am voie!”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 14:21
Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni seară, la Antena 3 dacă îl enervează Ilie Bolojan care nu i-a respectat promisiunea de a nu creşte TVA.

”Când suntem în poziţia asta nu mai e loc de umori personale. Cred că trebuie să avem un echilibru şi un calcul pe termen mediu şi lung cu ce înseamnă fiecare din deciziile pe care le-am luat. Dacă vorbim de TVA, mai mult decât atât, în momentul în care Guvernul a fost instalat, s-a instalat pe această promisiune după care a revenit şi în fine, ar fi fost dificil ca eu să revin când toată lumea se uita la noi şi cumva să blochez această...A fost parte din înţelegerea pe care am avut-o când s-a format guvernul (promisiunea că nu va creşte TVA - n.r). Apoi am avut o discuţie, pe nişte calcule, cu unele am fost, cu altele nu am fost de acord, dar Guvernul a spus numai aşa putem, spunând că are alte date faţă de cele pe care le avuseserăm când am avut înţelegerea”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a precizat că politicienii nu for fi niciodată ”aliniaţi”.

”Niciodată în politică, de asta există meseria asta de politician, niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi, totul este ca în deciziile pe care le iei să te gândeşti la consecinţe pe termen scurt, mediu şi lung”, a spus Nicuşor Dan.

Şeful statului a fost întrebat încă o dată dacă îl enervează Ilie Bolojan, el răspunzând că nu are voie să se enerveze.

”Nu am voie să mă enervez”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat, de asemenea, dacă regretă că l-a numit premier pe Ilie Bolojan, preşedintele Nicuşor Dan a spus că şi-a respectat promisiunea din campania electorală şi că exista o aşteptare în aest sens.

”Nu. Am făcut ceea ce am spus în campanie. Am spus că mi se pare o alegere potrivită şi asta am făcut. A fost o aşteptare din partea tuturor partidelor din aceatsă coaliţie”, a mai spus Nicuşor Dan, potrivit news.ro.

