Adi Nartea, despre operațiile estetice. Ce spune actorul din Iubire cu parfum de lavanda despre importanța imaginii: „Ele ajută”

Actorul Adi Nartea a fost sincer în privința operațiilor estetice. Iată ce spune protagosnistul din serialul Iubire cu parfum de lavandă.

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 15:37
Adi Nartea și-a dezvăluit părerea sinceră despre operațiile estetice | Antena 1

Adi Nartea este unul dintre cei mai apreciați actori autohtoni. Și-a început cariera ca model, defilând pentru Catinca Roman, Cătălin Botezatu și Dana Săvuică, pentru ca mai apoi să se îndrepte către actorie. La 44 de ani, protagonistul din serialul original Iubire cu parfum de lavandă îmbină cu succes viața profesională cu cea personală.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 25, 26 și 27 din 7 noiembrie 2025. Ștefan vrea să îl ajute pe Andrei. Albert revine

Adi Nartea este sincer când vine vorba de operațiile estetice. Ce părere are actorul despre aceste intervenții

Adi Nartea este soț, tată a două fete, actor și duce o viață extrem de activă. Abilitățile sale în materie de sport au putut fi observate și la America Express, unde a participat alături de Cosmin Vîjeu. De asemenea, actorul practica sportul în liceu, făcând volei și snowboard. Totodată, a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport, iar această pasiune nu a pierit niciodată.

Alegerea profesională l-a determinat să aibă o grijă sportită în privința aspectului său. Acesta a vorbit în cadrul unui interviu despre intervențiile estetice. Actorul a fost foarte sincer și a mărturisit că nu are nimic împotriva operațiilor estetice. Cu toate acestea, a ținut să precizeze că este foarte important motivul din spatele acestei alegeri.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 22, 23 și 24 din 31 octombrie 2025. Ce decizie ia Anda cu privire la mutarea lor

„Sunt utile operațiile estetice, sunt cât se poate de utile și sunt un miracol pentru tehnologia modernă. Important este când vrei să ți le aplici și de ce. E clar că sunt pro, e clar că și eu, probabil, o să apelez dacă am nevoie, dar acest <<am nevoie>> trebuie definit.

Pentru că sunt persoane care nu au nevoie și consideră că au nevoie. Și, atunci, problema este undeva, altundeva. Și trebuie să ne dăm seama: <<Ok, de ce zic eu că am nevoie când toată lumea zice că nu ai nevoie?>> Și să încerci să cauți, să te gândești.

După ce cântărești toate lucrurile, te gândești: <<Ok, bun, mai am nevoie sau nu mai am nevoie?>> Dar dacă nu ai nevoie, ți-am zis că acolo e definiția și acolo trebuie să lucrăm. Atunci când e nevoie, bineînțeles că da. Când nu este nevoie, trebuie să te gândești de ce vrei”, a declarat actorul din Iubire cu parfum de lavandă.

Citește și: Adrian Nartea, imagini adorabile alături de fetițele sale. Cât de drăgălașe sunt fetele actorului din Iubire cu parfum de lavandă

Totodată, acesta consideră că de multe ori dorința de a schimba ceva la aspectul fizic nu vine dintr-o nevoie proprie, ci în urma unei influențe exterioare, precum imaginea unor persoane din mediul online. Influența rețelelor de socializare este una foarte mare și poate avea un impact major în relația pe care oamenii o au cu propriul corp.

„Cu siguranță are legătură cu internetul, modelele pe care ni le creăm, cât de bine ne simțim noi în pielea noastră așa cum suntem, cât de mult vrem să ne modificăm, sperând că modificările astea exterioare să ne ajute și la cele interioare.

Citește și: Interviu cu Adrian Nartea din "Iubire cu parfum de lavandă". Cum reacționează fiicele lui când îl văd la TV

Da, ele ajută, dar tot din interior trebuie să plece. Că de multe ori vii, îți faci modificări și peste șase luni nu mai ești mulțumită sau mulțumit. Și atunci asta e de gândit, de ce? Și mergi mai departe și mai departe și mai departe și intri într-un vortex. Atunci e bine totuși să te gândești: <<Ok, stai un pic, de ce sunt așa de nemulțumită sau nemulțumit de mine?>> Și după aceea să… Dar sunt pro acestor lucruri”, a mai spus Adi Nartea.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 25, 26 și 27 din 7 noiembrie 2025. Ștefan vrea să îl ajute pe Andrei. Albe...
Comentarii

Comentarii


