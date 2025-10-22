Antena Căutare
Ce spune Cătălin Botezatu despre relația cu tatăl său. Adevărul care a ieșit la iveală abia acum: „A avut și el grijă de mine..."

Cătălin Botezatu a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu tatăl său. Designerul a făcut confesiuni emoționante și sincere despre un subiect delicat în viața lui.

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:46 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 13:56
Cătălin Botezatu a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu tatăl său

Cătălin Botezatu este foarte discret când vine vorba de viața personală. Acesta preferă să țină unele detalii departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, concentrându-se asupra carierei de succes pe care o are.

De curând, designerul a scos la iveală informații mai puțin știute despre relație pe care o are cu tatăl său. Se pare că acesta are un respect uriaș și sentimente profunde pentru cel care l-a crescut.

Cătălin Botezatu, despre legătura specială pe care o are cu tatăl său

Cătălin Botezatu își aduce aminte cu drag de copilărie, dar și de timpul petrecut alături de tatăl său. În ciuda greutăților pe care le-au întâmpinat de-a lungul anilor, designerul și cel care l-a crescut au rămas uniți, construind o legătură deosebită.

„Pe tata, chiar dacă uneori crede că nu-l iubesc cât o iubesc pe mama, de fapt îl iubesc mult mai mult decât pe mama mea. Dar eu nu știu să spun „te iubesc”, așa sunt construit. Îi iubesc enorm, atât pe mama, care stă ceas de ceas lângă mine și are grijă de mine ca de un copil, cât și pe tata, chiar dacă a divorțat și a avut mai multe soții.

A avut și el grijă de mine cum a putut și îl înțeleg, că suntem bărbați. Dar el s-a detașat, s-a răcit de mine puțin, deși, fiind unicul lui fiu, știu că, în adâncul sufletului, mă iubește. Dar poate că suntem ca doi tauri, ne lovim cap în cap. Sper să fie bine, mă bucur că e bine, că și el a trecut prin multe. Sper să mă bucur și sunt convins că o să mă bucur de ai mei mulți ani de acum înainte. Și mai mult nu pot să comentez, că sunt chestii care țin strict de familia noastră.”, a spus designerul, potrivit viva.ro.

De asemenea, Cătălin Botezatu a vorbit și despre educația pe care a primit-o în copilărie de la părinții lui.

„La mine, copilăria a fost frumoasă… altfel. Deși am avut o educație spartană și pe vremea aceea consideram că am cea mai rea mamă din lume – pentru că mă ținea din scurt și nu-mi dădea voie să fac nimic – totuși, datorită bunicilor și pentru că aveam o situație financiară decentă, dacă făceam lucrurile bine, primeam o recompensă.

Dacă nu le făceam bine, însă, mâncam bătaie. Aia era, cum s-ar spune, recompensa inversă. (râde) În fiecare weekend plecam cu părinții mei la Poiana Brașov și stăteam la un celebru hotel. De un Crăciun, țin minte că am primit un bob – adică o sanie cu trei schiuri – roșu nuanța Ferrari, cu șa lungă, din piele. Am fost fascinat atunci de acest dar. Mergeam și în croaziere vara, chiar dacă eram pe vremea comunismului.





A fost o copilărie frumoasă, dar spartană, învățam mult, trebuia să citesc foarte mult, șase-șapte ore pe zi, timpul liber era puțin, două-trei ore mă jucam, dar aici era inclus și sportul. Am făcut atletism de performanță, volei și baschet. Mai puțin fotbal, că nu am fost bun. Mă puneau în poartă, dar nici acolo nu eram în stare de nimic.”, a mai povestit Cătălin Botezatu, conform sursei citate mai sus.

