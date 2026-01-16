Ce s-a ales de Mircea Solcanu. Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune

Mircea Solcanu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV.

După ce a renunțat la cariera lui în televiziune, viața lui Mircea Solcanu s-a schimbat complet.

Fostul prezentator TV s-a mutat la Constanța în urmă cu câțiva ani. De atunci viața lui a fost afectată de mai multe schimbări. Mircea Solcanu s-a simțit doborât după ce a fost diagnosticat cu cancer, iar mai apoi și-a pierdut mama, cea mai importantă femeie din viața lui.

Cum arată acum și cu ce se ocupă Mircea Solcanu

Ulterior, fostul prezentator TV a fost diagnosticat și cu o tumoară la ureche care a dus la pierderea auzului.

Acum Mircea Solcanu beneficiază de o pensie de handicap, dar cheltuielile sale sunt prea mari și nu face față scumpirilor. El a povestit că veniturile sale sunt extrem de mici în comparație cu traiul pe care îl are acum și creșterea taxelor.

Mircea Solcanu a dezvăluit că primește o pensie de 1280 lei, iar această sumă nu îi ajunge să se întrețină și să îți plătească și tratamentul.

El a vorbit despre cât de tare îl afectează creșterea taxelor și a prețurilor, în special acum când nu are o altă sursă de venit decât pensia de handicap.

„Trebuiau mărite, dar nu așa de mult. Dar acum, parcă toate deodată au venit pe capul oamenilor. Da. Este mult. Dar impozitele la locuințe sunt oricum mai mici decât cele din Uniunea Europeană”, a declarat fostul prezentator TV într-un interviu pentru Viva.

În 2022, în timpul pandemiei, Mircea Solcanu a povestit că ți-a pierdut mama, iar aceasta a fost una dintre cele mai dureroase lovituri pe care le-a primit de la viață.

„Se fac patru ani anul acesta de când a murit mama. Eu nu o visez pe mama. Simt așa că mă mai vizitează din când în când, dar nu tot timpul. Adică ea nu este o prezență constantă, dar simt așa că mă vizitează, dar nu neapărat în momentele grele. În momentele grele ești singur. Ești scos la lecție și profesorul tace și ceilalți colegi nu suflă. Acelea sunt momentele grele, când ești la examen, cum ar veni. În rest, când îmi amintesc de unele lucruri plăcute… Dar perioada doliului a fost grea. Pentru oricare om este greu. Până la urmă este cea mai mare traumă pe care o suferă omul în viața lui”, a mai spus Mircea Solcanu, potrivit Click.

În 2023, într-un interviu acordat chiar pe malul mării, Mircea Solcanu se declara împăcat cu viața pe care o duce, chiar dacă are un venit extrem de mic.

El a dezvăluit atunci că își dorește foarte mult să aibă propriul podcast pentru a avea un venit în plus și a se putea susține financiar.

„Nu mai știu ce e binele, dar cred că sunt bine. Mă gândeam că sunt chiar foarte bine, trăiesc o viață pe care mulți și-ar dori-o: citesc, ascult muzică, mă uit la filme, mă întâlnesc cu prietenii buni. Acum un an am avut ceremonia de absolvire a facultății. Nu cred că o sa pot face meserie asta, că nu mă mai ajută auzul. M-am gândit să mă mut în zona de podcast, lucrez la amenajarea locului unde să fac acel podcast. M-am mutat la Constanța, că e orașul meu natal. Am trăit până la 29 de ani aici, după care m-am mutat la București, am stat 10 ani, după care am revenit acasă. Cât timp am stat în București. mă consideram bucureștean”, a declarat la acea vreme fostul prezentator TV.

