Reacția lui Dorian Popa după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurăminte. Vloggerul anunțase că sunt originale

Dorian Popa a oferit o primă reacție, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele de la nuntă. Mai mult, vloggerul afirmase că acestea sunt originale.

Dorian Popa trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața lui. După despărțirea de Babs, vloggerul și-a găsit liniștea și alinare în brațele Andreei. Deși este foarte discret când vine vorba de viața personală, acesta nu și-a putut ține partenera departe de ochii prietenilor virtuali.

Mai mult, artistul a făcut marele pas pe plan sentimental. Vineri, 24 aprilie 2026, Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit. Aceștia au avut parte de un eveniment restrâns, unde au fost prezenți familia și prietenii.

Vloggerul și soția lui și-au făcut cele mai emoționante jurăminte la nuntă. Momentul copleșitor a intrat rapid în atenția fanilor, care au reacționat imediat când au văzut că Andreea s-a inspirat dintr-o secvență de film.

De altfel, Dorian Popa anunțase că promisiunile făcute unul în fața celuilalt sunt originale. La scurt timp de la eveniment, artistul nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj pentru toți cei care abordat subiectul.

Vloggerul a ținut să precizeze că multe persoane au judecat situația fără să cunoască povestea din spatele momentului cu o semnificație profundă pentru el. De asemenea, Dorian Popa a făcut apel la mai multă înțelegere din partea oamenilor, mai ales în contextele sensibile.

„Am stat să mă gândesc dacă merită să spun ceva… și cred că, uneori, merită, măcar pentru a lăsa un gând bun. Cred însă că uneori, oricât ai încerca să explici, cine nu vrea să înțeleagă nu o va face… iar asta trebuie acceptat cu liniște, nu cu ură. Probabil vor exista oameni care vor încerca să răstălmăcească sau să judece până și ceea ce scriu acum, dar fiecare vede lucrurile prin propriile filtre…

Acel pasaj are o semnificație pentru noi pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. Tocmai de aceea, e trist cât de ușor oamenii pot judeca lucruri personale fără să cunoască povestea, intenția sau emoția din spatele lor. S-a creat multă agitație în jurul unui fragment dintr-un moment atât de special pentru noi, deși foarte puțini cunosc ÎNTREGUL context sau au auzit jurământul COMPLET, nu doar câteva secunde dintr-un video…”, a dezvăluit Dorian Popa în mediul online, conform cancan.ro.

„Și poate că acesta este unul dintre cele mai triste lucruri ale vremurilor în care trăim: atunci când un om vrea să judece, va ajunge să judece până și cuvintele pe care le spui omului iubit în ziua nunții.Citatul ales conține, în limba engleză, un joc de cuvinte între „to lie”: a minți și „to lie”: a sta întins (a se culca lângă cineva). Ideea nu a fost despre o traducere literală („dacă trebuie să minți, atunci așază-te lângă mine în toate nopțile vieții mele.”), ci despre păstrarea unei semnificații, a unui joc de cuvinte și despre libertatea de a alege…

„Minte alături de mine” nu este o greșeală, ci o perspectivă despre apropiere, vulnerabilitate și alegerea de a rămâne lângă omul iubit chiar și în imperfecțiune. Originalitatea nu înseamnă să inventezi ceva ce nu a mai existat, ci să dai un sens personal lucrurilor care contează pentru tine și pentru relația voastră. Cred, de asemenea, că un lucru important de reținut este că nu toate lucrurile pot fi înțelese din exterior… și nu tot ceea ce nu înțelegem trebuie judecat. Poate că lecția din tot ceea ce s-a întâmplat, concluzia… este una simplă: să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți. Nu știm niciodată povestea completă din spatele unui moment, a unui cuvânt sau a unei emoții… Să transmitem în jurul nostru mai multă bunătate, mai multă înțelegere și mai puțină grabă în a judeca… exact ceea ce, la rândul nostru, am spera să primim în momentele sensibile ale vieții. Poate că greșesc că îmi explic jurămintele… dar un lucru e cert: emoțiile nu greșesc vreodată”, a mai adăugat vloggerul, conform sursei citate mai sus.