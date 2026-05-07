Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Reacția lui Dorian Popa după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurăminte. Vloggerul anunțase că sunt originale

Reacția lui Dorian Popa după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurăminte. Vloggerul anunțase că sunt originale

Dorian Popa a oferit o primă reacție, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele de la nuntă. Mai mult, vloggerul afirmase că acestea sunt originale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 10:33 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 10:59
Galerie
Dorian Popa a oferit o primă reacție, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele de la nuntă | Capturi Instagram
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dorian Popa trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața lui. După despărțirea de Babs, vloggerul și-a găsit liniștea și alinare în brațele Andreei. Deși este foarte discret când vine vorba de viața personală, acesta nu și-a putut ține partenera departe de ochii prietenilor virtuali.

Mai mult, artistul a făcut marele pas pe plan sentimental. Vineri, 24 aprilie 2026, Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit. Aceștia au avut parte de un eveniment restrâns, unde au fost prezenți familia și prietenii.

Citește și: Cât ar fi costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa. Andreea a făcut senzație cu superba ținută

Vloggerul și soția lui și-au făcut cele mai emoționante jurăminte la nuntă. Momentul copleșitor a intrat rapid în atenția fanilor, care au reacționat imediat când au văzut că Andreea s-a inspirat dintr-o secvență de film.

Articolul continuă după reclamă

De altfel, Dorian Popa anunțase că promisiunile făcute unul în fața celuilalt sunt originale. La scurt timp de la eveniment, artistul nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj pentru toți cei care abordat subiectul.

Reacția lui Dorian Popa după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele de nuntă

Vloggerul a ținut să precizeze că multe persoane au judecat situația fără să cunoască povestea din spatele momentului cu o semnificație profundă pentru el. De asemenea, Dorian Popa a făcut apel la mai multă înțelegere din partea oamenilor, mai ales în contextele sensibile.

„Am stat să mă gândesc dacă merită să spun ceva… și cred că, uneori, merită, măcar pentru a lăsa un gând bun. Cred însă că uneori, oricât ai încerca să explici, cine nu vrea să înțeleagă nu o va face… iar asta trebuie acceptat cu liniște, nu cu ură. Probabil vor exista oameni care vor încerca să răstălmăcească sau să judece până și ceea ce scriu acum, dar fiecare vede lucrurile prin propriile filtre…

Acel pasaj are o semnificație pentru noi pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. Tocmai de aceea, e trist cât de ușor oamenii pot judeca lucruri personale fără să cunoască povestea, intenția sau emoția din spatele lor. S-a creat multă agitație în jurul unui fragment dintr-un moment atât de special pentru noi, deși foarte puțini cunosc ÎNTREGUL context sau au auzit jurământul COMPLET, nu doar câteva secunde dintr-un video…”, a dezvăluit Dorian Popa în mediul online, conform cancan.ro.

Citește și: Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta fiului său. Ce ținută a ales să poarte soacra mare

„Și poate că acesta este unul dintre cele mai triste lucruri ale vremurilor în care trăim: atunci când un om vrea să judece, va ajunge să judece până și cuvintele pe care le spui omului iubit în ziua nunții.Citatul ales conține, în limba engleză, un joc de cuvinte între „to lie”: a minți și „to lie”: a sta întins (a se culca lângă cineva). Ideea nu a fost despre o traducere literală („dacă trebuie să minți, atunci așază-te lângă mine în toate nopțile vieții mele.”), ci despre păstrarea unei semnificații, a unui joc de cuvinte și despre libertatea de a alege…

Colaj cu Dorian Popa și soția lui, la nuntă
+2
Mai multe fotografii

„Minte alături de mine” nu este o greșeală, ci o perspectivă despre apropiere, vulnerabilitate și alegerea de a rămâne lângă omul iubit chiar și în imperfecțiune. Originalitatea nu înseamnă să inventezi ceva ce nu a mai existat, ci să dai un sens personal lucrurilor care contează pentru tine și pentru relația voastră. Cred, de asemenea, că un lucru important de reținut este că nu toate lucrurile pot fi înțelese din exterior… și nu tot ceea ce nu înțelegem trebuie judecat. Poate că lecția din tot ceea ce s-a întâmplat, concluzia… este una simplă: să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți. Nu știm niciodată povestea completă din spatele unui moment, a unui cuvânt sau a unei emoții… Să transmitem în jurul nostru mai multă bunătate, mai multă înțelegere și mai puțină grabă în a judeca… exact ceea ce, la rândul nostru, am spera să primim în momentele sensibile ale vieții. Poate că greșesc că îmi explic jurămintele… dar un lucru e cert: emoțiile nu greșesc vreodată”, a mai adăugat vloggerul, conform sursei citate mai sus.

Ce intervenție secretă și-a făcut Nicoleta Luciu. Trucurile prin care își păstrează tinerețea și stârnește controverse...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gică Popescu a dat un adevărat tun financiar: 8 milioane de euro Gică Popescu a dat un adevărat tun financiar: 8 milioane de euro
Observatornews.ro Şi-au ucis prietenul şi l-au lăsat într-o baltă de sânge. Crimă tulburătoare în Sectorul 4 al Capitalei Şi-au ucis prietenul şi l-au lăsat într-o baltă de sânge. Crimă tulburătoare în Sectorul 4 al Capitalei
Antena 3 Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love” Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Ce intervenție secretă și-a făcut Nicoleta Luciu. Trucurile prin care își păstrează tinerețea și stârnește controverse
Ce intervenție secretă și-a făcut Nicoleta Luciu. Trucurile prin care își păstrează tinerețea și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese. Ce a dezvăluit despre vedeta din Titanic
Actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese. Ce a dezvăluit despre...
Dilan Çiçek Deniz vorbește despre cariera de actriță. Cum a reușit să rămână pe podium, în ciuda provocărilor
Dilan Çiçek Deniz vorbește despre cariera de actriță. Cum a reușit să rămână pe podium, în ciuda... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR!
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR! BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
SE POATE ȘI LA NOI! O femeie din București a deschis o bibliotecă în scara blocului. Vecinii împrumută cărți de la ea
SE POATE ȘI LA NOI! O femeie din București a deschis o bibliotecă în scara blocului. Vecinii împrumută cărți... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului:
Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie" Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x