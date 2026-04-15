Ce semnificație are numele pe care Pepe și soția sa, Yasmine, l-au ales pentru fiica lor. Numele special al mezinei familiei

Pepe a devenit recent tată pentru a patra oară și este în culmea fericirii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 12:19 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 12:50
Pepe și soția lui au ales un nume cu adevărat special pentru fiica lor nou-născută.

Celebrul artist trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața lui după ce soția lui, Yasmine, a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă.

Ce semnificație are numele ales de Pepe și soția lui pentru fiica lor

Yasmine a devenit din nou mamă în a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, când a adus pe lume o fetiță. Prezentatorul TV și soția sunt copleșiți de emoții după ce au devenit părinți în urmă cu câteva zile. Soția artistului a adus pe lume o fetiță care le întregește acum tabloul de familie. Pepe este tatăl a trei fete și un băiețel. Acum Pepe Jr., Rosa și Maria au o surioară mai mică pe nume Jessica.

Citește și: Pepe se pregătește să devină tată pentru a patra oară. Yasmine, soția artistului, este însărcinată. Imagini cu burtica de gravidă

Yasmine Pascu a devenit mamă pentru a doua oară și trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, bucurându-se din plin de momentele alături de micuța ei.

Pepe a postat pe rețelele de socializare o imagine cu soția lui și fiica lor din maternitate și a dezvăluit că pentru noua membră a familiei au ales numele Jessica.

„Hristos a înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina mămică și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a declarat Pepe pe rețelele sociale.

Citește și: Spectacol total de Paşte: vedetele se întrec la Bătălie pe veselie, duminică, de la ora 16:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Jessica este un nume cu rezonanță care semnifică „El va vedea” sau „Dumnezeu vede” și provine din limba ebraică, de la Yiskah. Acest nume a devenit foarte popular datorită prezenței sale în piesa lui William Shakespeare, „Neguțătorul din Veneția”. Numele de Jessica pentru fete este asociat adesea cu o fire vizionară și perspicace.

Celebrul artist se poate mândri cu succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, având o familie superbă care îl iubește și îl susține în toate proiectele sale. Yasmine, soția sa, i-a fost mereu alături și îl încurajează întotdeauna când vine vorba de cariera sa muzicală, dar și cea de prezentator.

Pepe și Yasmine trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 5 ani. Ei s-au cunoscut în 2021, la scurt timp după ce artistul divorțase de fosta lui soție Raluca Pastramă.

El și Yasmine au făcut cununia civilă în 2022, când ea devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume un băiețel, pe Pepe Jr.

Citește și: Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Ce nume poartă copilul

Ce i-a făcut familia lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu. Cu ce probleme s-a confruntat după moartea parașutistului...
AS.ro Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
Observatornews.ro BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Antena 3 VIDEO Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro. Salariul lui este de 16.000 de euro pe an VIDEO Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro. Salariul lui este de 16.000 de euro pe an
SpyNews Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Ce i-a făcut familia lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu. Cu ce probleme s-a confruntat după moartea parașutistului
Ce i-a făcut familia lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu. Cu ce probleme s-a confruntat după moartea...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Ce sumă trebuie să-i dea vloggerul
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Ce sumă trebuie să-i dea vloggerul
Văduvul lui Edith Gonzalez celebrează trei ani de relație cu o faimoasă prezentatoare
Văduvul lui Edith Gonzalez celebrează trei ani de relație cu o faimoasă prezentatoare Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au făcut o gafă uriașă”
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
O familie a dat 46.000 de euro pe bilete la clasa business către Peru, dar a uitat de vize. Nu a fost lăsată să urce în avion
O familie a dat 46.000 de euro pe bilete la clasa business către Peru, dar a uitat de vize. Nu a fost lăsată să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania! Cum a răspuns viitorul premier maghiar
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania!... BZI
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți Jurnalul
Despărțire neașteptată în showbiz. Emilia Dorobanțu a confirmat divorțul după mai mulți ani de căsnicie
Despărțire neașteptată în showbiz. Emilia Dorobanțu a confirmat divorțul după mai mulți ani de căsnicie Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator.
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite Observator
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
