Ce semnificație are numele pe care Pepe și soția sa, Yasmine, l-au ales pentru fiica lor. Numele special al mezinei familiei

Pepe a devenit recent tată pentru a patra oară și este în culmea fericirii.

Celebrul artist trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața lui după ce soția lui, Yasmine, a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă.

Ce semnificație are numele ales de Pepe și soția lui pentru fiica lor

Yasmine a devenit din nou mamă în a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, când a adus pe lume o fetiță. Prezentatorul TV și soția sunt copleșiți de emoții după ce au devenit părinți în urmă cu câteva zile. Soția artistului a adus pe lume o fetiță care le întregește acum tabloul de familie. Pepe este tatăl a trei fete și un băiețel. Acum Pepe Jr., Rosa și Maria au o surioară mai mică pe nume Jessica.

Citește și: Pepe se pregătește să devină tată pentru a patra oară. Yasmine, soția artistului, este însărcinată. Imagini cu burtica de gravidă

Articolul continuă după reclamă

Yasmine Pascu a devenit mamă pentru a doua oară și trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, bucurându-se din plin de momentele alături de micuța ei.

Pepe a postat pe rețelele de socializare o imagine cu soția lui și fiica lor din maternitate și a dezvăluit că pentru noua membră a familiei au ales numele Jessica.

„Hristos a înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina mămică și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a declarat Pepe pe rețelele sociale.

Citește și: Spectacol total de Paşte: vedetele se întrec la Bătălie pe veselie, duminică, de la ora 16:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Jessica este un nume cu rezonanță care semnifică „El va vedea” sau „Dumnezeu vede” și provine din limba ebraică, de la Yiskah. Acest nume a devenit foarte popular datorită prezenței sale în piesa lui William Shakespeare, „Neguțătorul din Veneția”. Numele de Jessica pentru fete este asociat adesea cu o fire vizionară și perspicace.

Celebrul artist se poate mândri cu succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, având o familie superbă care îl iubește și îl susține în toate proiectele sale. Yasmine, soția sa, i-a fost mereu alături și îl încurajează întotdeauna când vine vorba de cariera sa muzicală, dar și cea de prezentator.

Pepe și Yasmine trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 5 ani. Ei s-au cunoscut în 2021, la scurt timp după ce artistul divorțase de fosta lui soție Raluca Pastramă.

El și Yasmine au făcut cununia civilă în 2022, când ea devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume un băiețel, pe Pepe Jr.

Citește și: Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Ce nume poartă copilul